Blockchain built and run by the EOS Community. The EOSIO core development is now in the hands of the community: https://medium.com/eos-network-foundation/eosio-coalition-report-april-28th-71d5b77d63cc About EOS Support: https://EOSsupport.io is an organisation started by community members that serves as a concierge for providing user and technical support for customers who use the EOS Network. EOS Support team offers new services such as coordination efforts for the Mandel consensus upgrade, knowledge base, technical support, and many more for the EOS network. Source: EOS Network Foundation Quarterly Report Q1 2022: https://medium.com/eos-network-foundation/enf-q1-2022-report-5320984367e9 Page 13: https://drive.google.com/file/d/1sL42m5PO-N4BeZUvTa-5w3wU3TQnsp93/view

EOS (EOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!