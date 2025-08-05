MacaronSwap (MCRN) Nedir?

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

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MacaronSwap (MCRN) Kaynağı Resmi Websitesi

MacaronSwap (MCRN) Token Ekonomisi

MacaronSwap (MCRN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MCRN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!