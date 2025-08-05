NetherFi Fiyatı (NFI)
NetherFi (NFI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 52,21K USD piyasa değerine sahiptir. NFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, NetherFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NetherFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NetherFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NetherFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%46,13
|60 Gün
|$ 0
|+%40,01
|90 Gün
|$ 0
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En güncel NetherFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%2,33
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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