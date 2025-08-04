OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Nedir?

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.

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OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Kaynağı Resmi Websitesi

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Token Ekonomisi

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!