Pepe Doge (PEPEDOGE) Nedir?

Pepe Doge is a cryptocurrency project that aims to revive the popularity of dog coins in the crypto market. The project is centered around the memeable and beloved character of Pepe the Frog, and seeks to make dogs great again in the crypto world. Pepe Doge was stealth launched with zero taxes, no presale, and a locked and burned liquidity pool, ensuring fair and transparent distribution. Additionally, the contract has been renounced, meaning that the development team has no control over the project, and it is truly run by the community for the community. The tokenomics of Pepe Doge are also designed to benefit the community. There is a 6.9% team wallet for funding exchanges and marketing wallets, but no other taxes or fees. Furthermore, 100% of LP tokens have been burned, making the project deflationary in nature. Overall, Pepe Doge is a fun and exciting project that is focused on bringing the joy of dog coins back to the forefront of the crypto world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pepe Doge (PEPEDOGE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pepe Doge (PEPEDOGE) Token Ekonomisi

Pepe Doge (PEPEDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPEDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!