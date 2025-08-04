sUSDa Fiyatı (SUSDA)
sUSDa (SUSDA), şu anda 1,009 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 78,90M USD piyasa değerine sahiptir. SUSDA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, sUSDa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, sUSDa / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, sUSDa / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, sUSDa / USD fiyat değişimi, $ -0,0529171377549947.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|90 Gün
|$ -0,0529171377549947
|-%4,98
En güncel sUSDa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SUSDA / VND
₫26.551,835
|1 SUSDA / AUD
A$1,55386
|1 SUSDA / GBP
￡0,75675
|1 SUSDA / EUR
€0,86774
|1 SUSDA / USD
$1,009
|1 SUSDA / MYR
RM4,26807
|1 SUSDA / TRY
₺41,03603
|1 SUSDA / JPY
¥148,323
|1 SUSDA / ARS
ARS$1.376,52825
|1 SUSDA / RUB
₽80,56865
|1 SUSDA / INR
₹88,42876
|1 SUSDA / IDR
Rp16.540,98096
|1 SUSDA / KRW
₩1.393,64089
|1 SUSDA / PHP
₱57,80561
|1 SUSDA / EGP
￡E.48,86587
|1 SUSDA / BRL
R$5,56968
|1 SUSDA / CAD
C$1,38233
|1 SUSDA / BDT
৳122,87602
|1 SUSDA / NGN
₦1.538,10951
|1 SUSDA / UAH
₴42,09548
|1 SUSDA / VES
Bs124,107
|1 SUSDA / CLP
$975,703
|1 SUSDA / PKR
Rs285,99096
|1 SUSDA / KZT
₸544,80955
|1 SUSDA / THB
฿32,6916
|1 SUSDA / TWD
NT$30,09847
|1 SUSDA / AED
د.إ3,70303
|1 SUSDA / CHF
Fr0,8072
|1 SUSDA / HKD
HK$7,92065
|1 SUSDA / MAD
.د.م9,14154
|1 SUSDA / MXN
$18,94902
|1 SUSDA / PLN
zł3,71312
|1 SUSDA / RON
лв4,40933
|1 SUSDA / SEK
kr9,73685
|1 SUSDA / BGN
лв1,70521
|1 SUSDA / HUF
Ft346,85384
|1 SUSDA / CZK
Kč21,40089
|1 SUSDA / KWD
د.ك0,307745
|1 SUSDA / ILS
₪3,4306