Voucher BNC Fiyatı (VBNC)
Voucher BNC (VBNC), şu anda 0,127793 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 895,76K USD piyasa değerine sahiptir. VBNC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki VBNC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VBNC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Voucher BNC / USD fiyat değişimi, $ +0,00127235.
Son 30 gün içerisinde, Voucher BNC / USD fiyat değişimi, $ -0,0051858527.
Son 60 gün içerisinde, Voucher BNC / USD fiyat değişimi, $ -0,0221859510.
Son 90 gün içerisinde, Voucher BNC / USD fiyat değişimi, $ -0,0280434911884472.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00127235
|+%1,01
|30 Gün
|$ -0,0051858527
|-%4,05
|60 Gün
|$ -0,0221859510
|-%17,36
|90 Gün
|$ -0,0280434911884472
|-%17,99
En güncel Voucher BNC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,71
+%1,01
-%1,94
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Voucher BNC (VBNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VBNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VBNC / VND
₫3.362,872795
|1 VBNC / AUD
A$0,19680122
|1 VBNC / GBP
￡0,09584475
|1 VBNC / EUR
€0,10990198
|1 VBNC / USD
$0,127793
|1 VBNC / MYR
RM0,54056439
|1 VBNC / TRY
₺5,19606338
|1 VBNC / JPY
¥18,785571
|1 VBNC / ARS
ARS$174,34160025
|1 VBNC / RUB
₽10,20043726
|1 VBNC / INR
₹11,23556056
|1 VBNC / IDR
Rp2.094,96687792
|1 VBNC / KRW
₩176,99841672
|1 VBNC / PHP
₱7,32381683
|1 VBNC / EGP
￡E.6,19029292
|1 VBNC / BRL
R$0,70413943
|1 VBNC / CAD
C$0,17507641
|1 VBNC / BDT
৳15,56263154
|1 VBNC / NGN
₦194,80637127
|1 VBNC / UAH
₴5,33152396
|1 VBNC / VES
Bs15,974125
|1 VBNC / CLP
$123,320245
|1 VBNC / PKR
Rs36,32516025
|1 VBNC / KZT
₸69,00183035
|1 VBNC / THB
฿4,13793734
|1 VBNC / TWD
NT$3,81845484
|1 VBNC / AED
د.إ0,46900031
|1 VBNC / CHF
Fr0,1022344
|1 VBNC / HKD
HK$1,00189712
|1 VBNC / MAD
.د.م1,15780458
|1 VBNC / MXN
$2,41017598
|1 VBNC / PLN
zł0,47155617
|1 VBNC / RON
лв0,55973334
|1 VBNC / SEK
kr1,23575831
|1 VBNC / BGN
лв0,21469224
|1 VBNC / HUF
Ft44,11158774
|1 VBNC / CZK
Kč2,71560125
|1 VBNC / KWD
د.ك0,038976865
|1 VBNC / ILS
₪0,43577413