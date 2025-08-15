WeFi Fiyatı (WFI)
WeFi (WFI), şu anda 0,431179 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,76M USD piyasa değerine sahiptir. WFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki WFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, WeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,01490108.
Son 30 gün içerisinde, WeFi / USD fiyat değişimi, $ -0,0201738305.
Son 60 gün içerisinde, WeFi / USD fiyat değişimi, $ -0,0046794994.
Son 90 gün içerisinde, WeFi / USD fiyat değişimi, $ -0,00773929158674744.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01490108
|+%3,58
|30 Gün
|$ -0,0201738305
|-%4,67
|60 Gün
|$ -0,0046794994
|-%1,08
|90 Gün
|$ -0,00773929158674744
|-%1,76
En güncel WeFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,36
+%3,58
+%4,22
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WeFi is an innovative financial ecosystem that seamlessly integrates custodian and self-custody wallets, crypto-collateralized cards, and neobank services with advanced AI-driven compliance and Zero-Knowledge Proofs (ZK). Built to simplify global transactions, remittances, and asset management, WeFi bridges the gap between decentralized and traditional finance. With features like on-chain identity solutions and behavior-based compliance for financial institutions, WeFi creates a secure, user-friendly platform for interacting with crypto and fiat, empowering both individuals and institutions in a borderless financial future. At the heart of the ecosystem is the WFI token, facilitating effortless transactions, rewards, and fees. Used for remittances and stablecoins management, WeFi brings Web3 innovation to the real world—combining privacy, security, AI-enhanced compliance, and a frictionless user experience that no other platform offers.
WeFi (WFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
