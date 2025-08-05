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Yield GATA Fiyatı (YGATA)

Listelenmedi

Yield GATA (YGATA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0071578
$0,0071578$0,0071578
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Yield GATA (YGATA) Fiyatı

Yield GATA (YGATA), şu anda 0,0071573 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 103,59K USD piyasa değerine sahiptir. YGATA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yield GATA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,68
Yield GATA 24 saatlik fiyat değişimi
14,47M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Yield GATA (YGATA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yield GATA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yield GATA / USD fiyat değişimi, $ +0,0000846071.
Son 60 gün içerisinde, Yield GATA / USD fiyat değişimi, $ -0,0028433562.
Son 90 gün içerisinde, Yield GATA / USD fiyat değişimi, $ -0,007403377071354822.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,68
30 Gün$ +0,0000846071+%1,18
60 Gün$ -0,0028433562-%39,72
90 Gün$ -0,007403377071354822-%50,84

Yield GATA (YGATA) Fiyat Analizi

En güncel Yield GATA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00713397
$ 0,00713397$ 0,00713397

$ 0,00732725
$ 0,00732725$ 0,00732725

$ 0,01993036
$ 0,01993036$ 0,01993036

-%0,23

-%0,68

-%6,76

Yield GATA (YGATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 103,59K
$ 103,59K$ 103,59K

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14,47M
14,47M 14,47M

Yield GATA (YGATA) Nedir?

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

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Yield GATA (YGATA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Yield GATA (YGATA) Token Ekonomisi

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YGATA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YGATA / VND
188,3443495
1 YGATA / AUD
A$0,011022242
1 YGATA / GBP
0,005367975
1 YGATA / EUR
0,006155278
1 YGATA / USD
$0,0071573
1 YGATA / MYR
RM0,030275379
1 YGATA / TRY
0,291087391
1 YGATA / JPY
¥1,0449658
1 YGATA / ARS
ARS$9,711382505
1 YGATA / RUB
0,571295686
1 YGATA / INR
0,628983524
1 YGATA / IDR
Rp117,332768112
1 YGATA / KRW
9,913146792
1 YGATA / PHP
0,410328009
1 YGATA / EGP
￡E.0,346699612
1 YGATA / BRL
R$0,03936515
1 YGATA / CAD
C$0,009805501
1 YGATA / BDT
0,871615994
1 YGATA / NGN
10,893911611
1 YGATA / UAH
0,298602556
1 YGATA / VES
Bs0,9018198
1 YGATA / CLP
$6,9139518
1 YGATA / PKR
Rs2,023511856
1 YGATA / KZT
3,864584135
1 YGATA / THB
฿0,231610228
1 YGATA / TWD
NT$0,21400327
1 YGATA / AED
د.إ0,026267291
1 YGATA / CHF
Fr0,00572584
1 YGATA / HKD
HK$0,056113232
1 YGATA / MAD
.د.م0,064916711
1 YGATA / MXN
$0,13527297
1 YGATA / PLN
0,026410437
1 YGATA / RON
лв0,031348974
1 YGATA / SEK
kr0,069139518
1 YGATA / BGN
лв0,012095837
1 YGATA / HUF
Ft2,469697938
1 YGATA / CZK
0,152021052
1 YGATA / KWD
د.ك0,0021829765
1 YGATA / ILS
0,024406393