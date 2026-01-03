BTC kembali ke area $90.000 setelah penurunan singkat akibat aksi militer AS

Amerika Serikat melakukan serangan "skala besar" terhadap Venezuela dan Presidennya Nicolas Maduro, seperti diumumkan Donald Trump pada Sabtu pagi. Maduro dan istrinya, lanjut Trump, telah ditangkap dan diterbangkan keluar negara.

Jaksa Agung AS Pam Bondi kemudian mengumumkan bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, masing-masing telah didakwa di Distrik Selatan New York atas berbagai tuduhan perdagangan narkoba dan senjata.

Harga kripto mengalami penurunan sederhana sekitar pukul 2 pagi ET berdasarkan laporan operasi militer di Venezuela, dengan bitcoin BTC$89 978,85 turun sekitar 0,5% menjadi $89.300. Pada saat berita ini diturunkan, menjelang pukul 9 pagi ET, BTC telah kembali ke sedikit di bawah $90.000.