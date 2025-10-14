Peningkatan HIP-3 Hyperliquid dalam Satu Menit

Penulis: nairolf Dikompilasi oleh: TechFlow Apa itu HIP-3? Berikut penjelasan HIP-3 dari @HyperliquidX dalam istilah yang sangat sederhana. HIP-3 memungkinkan pengembang untuk menerapkan pasar kontrak perpetual di HyperCore. Untuk memastikan kualitas pasar dan melindungi pengguna, penerapan harus mempertaruhkan 500.000 HYPE. Jika manipulasi pasar berbahaya terjadi, validator memiliki hak untuk mengurangi taruhan penerapan. Anda seharusnya sudah familiar dengan HyperCore, bukan? Ini mencakup status margin dan mesin pencocokan. Sederhananya, ini adalah backend pertukaran Hyperliquid. HIP adalah singkatan dari Improvement Proposals. Sederhananya, ini adalah bagaimana protokol diubah. Tujuan utama HIP-3 adalah untuk memungkinkan siapa saja menerapkan pasar kontrak perpetual. Saat ini, proses untuk menambahkan token baru ke pertukaran swap perpetual memerlukan izin. Ini berarti bahwa tim inti memutuskan token mana yang akan ditambahkan berdasarkan permintaan, volume perdagangan, dan kriteria lainnya. HIP-3 memungkinkan siapa saja untuk mencantumkan token pilihan mereka. Ya, benar-benar token apa pun. Namun, ada beberapa batasan. Hanya satu token yang dapat dicantumkan setiap 31 jam. Selain itu, Anda perlu memenangkan hak untuk menerapkan melalui lelang Belanda (menggunakan HYPE). Anda perlu menjanjikan 500.000 HYPE dan bertanggung jawab untuk mengatur pasar. Ini berarti memilih oracle, menentukan batas leverage, menangani logika penyelesaian, dan memastikan semuanya berjalan dengan aman. 500.000 HYPE Ini adalah jaminan keamanan dan juga cara protokol melindungi dirinya sendiri. Jika ada manipulasi aneh di pasar untuk token Anda, validator dapat memilih untuk memotong HYPE Anda. Singkatnya, HYPE ini memastikan bahwa token yang Anda cantumkan adalah legal. Sebagai penerapan token, Anda dapat mengambil 50% dari total biaya pasar. Anda bahkan dapat menetapkan biaya kustom. Dengan kata lain, Anda dapat memperoleh sebagian dari biaya dari pengguna yang memperdagangkan token yang Anda cantumkan. HIP-3 memungkinkan siapa saja untuk mencantumkan token di pertukaran kontrak perpetual Hyperliquid. Untuk memastikan keamanan pasar, 500.000 HYPE harus dijanjikan, dan janji-janji ini dapat dipotong jika perilaku mencurigakan terjadi. Penulis: nairolf Dikompilasi oleh: TechFlow Apa itu HIP-3? Berikut penjelasan HIP-3 dari @HyperliquidX dalam istilah yang sangat sederhana. HIP-3 memungkinkan pengembang untuk menerapkan pasar kontrak perpetual di HyperCore. Untuk memastikan kualitas pasar dan melindungi pengguna, penerapan harus mempertaruhkan 500.000 HYPE. Jika manipulasi pasar berbahaya terjadi, validator memiliki hak untuk mengurangi taruhan penerapan. Anda seharusnya sudah familiar dengan HyperCore, bukan? Ini mencakup status margin dan mesin pencocokan. Sederhananya, ini adalah backend pertukaran Hyperliquid. HIP adalah singkatan dari Improvement Proposals. Sederhananya, ini adalah bagaimana protokol diubah. Tujuan utama HIP-3 adalah untuk memungkinkan siapa saja menerapkan pasar kontrak perpetual. Saat ini, proses untuk menambahkan token baru ke pertukaran swap perpetual memerlukan izin. Ini berarti bahwa tim inti memutuskan token mana yang akan ditambahkan berdasarkan permintaan, volume perdagangan, dan kriteria lainnya. HIP-3 memungkinkan siapa saja untuk mencantumkan token pilihan mereka. Ya, benar-benar token apa pun. Namun, ada beberapa batasan. Hanya satu token yang dapat dicantumkan setiap 31 jam. Selain itu, Anda perlu memenangkan hak untuk menerapkan melalui lelang Belanda (menggunakan HYPE). Anda perlu menjanjikan 500.000 HYPE dan bertanggung jawab untuk mengatur pasar. Ini berarti memilih oracle, menentukan batas leverage, menangani logika penyelesaian, dan memastikan semuanya berjalan dengan aman. 500.000 HYPE Ini adalah jaminan keamanan dan juga cara protokol melindungi dirinya sendiri. Jika ada manipulasi aneh di pasar untuk token Anda, validator dapat memilih untuk memotong HYPE Anda. Singkatnya, HYPE ini memastikan bahwa token yang Anda cantumkan adalah legal. Sebagai penerapan token, Anda dapat mengambil 50% dari total biaya pasar. Anda bahkan dapat menetapkan biaya kustom. Dengan kata lain, Anda dapat memperoleh sebagian dari biaya dari pengguna yang memperdagangkan token yang Anda cantumkan. HIP-3 memungkinkan siapa saja untuk mencantumkan token di pertukaran kontrak perpetual Hyperliquid. Untuk memastikan keamanan pasar, 500.000 HYPE harus dijanjikan, dan janji-janji ini dapat dipotong jika perilaku mencurigakan terjadi.