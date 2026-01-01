Harga 四川普通话 Hari Ini

Harga live 四川普通话 (川普) hari ini adalah $ 0.0006078, dengan perubahan 2.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 川普 ke USD saat ini adalah $ 0.0006078 per 川普.

四川普通话 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 川普. Selama 24 jam terakhir, 川普 diperdagangkan antara $ 0.0004829 (low) dan $ 0.0007967 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 川普 bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -69.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.63K.

Informasi Pasar 四川普通话 (川普)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.63K$ 53.63K $ 53.63K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar 四川普通话 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.63K. Suplai beredar 川普 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.