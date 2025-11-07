BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Binance Car hari ini adalah 0.0001832 USD. Lacak informasi harga aktual 币安汽车 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 币安汽车 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Binance Car hari ini adalah 0.0001832 USD. Lacak informasi harga aktual 币安汽车 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 币安汽车 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 币安汽车

Info Harga 币安汽车

Penjelasan 币安汽车

Tokenomi 币安汽车

Prakiraan Harga 币安汽车

Riwayat 币安汽车

Panduan Membeli 币安汽车

Konverter 币安汽车 ke Mata Uang Fiat

Spot 币安汽车

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Binance Car

Harga Binance Car(币安汽车)

Harga Live 1 币安汽车 ke USD:

$0.0001832
$0.0001832$0.0001832
+2.57%1D
USD
Grafik Harga Live Binance Car (币安汽车)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:15 (UTC+8)

Informasi Harga Binance Car (币安汽车) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001758
$ 0.0001758$ 0.0001758
Low 24 Jam
$ 0.0002299
$ 0.0002299$ 0.0002299
High 24 Jam

$ 0.0001758
$ 0.0001758$ 0.0001758

$ 0.0002299
$ 0.0002299$ 0.0002299

--
----

--
----

-0.17%

+2.57%

-38.22%

-38.22%

Harga aktual Binance Car (币安汽车) adalah $ 0.0001832. Selama 24 jam terakhir, 币安汽车 diperdagangkan antara low $ 0.0001758 dan high $ 0.0002299, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high币安汽车 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 币安汽车 telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, +2.57% selama 24 jam, dan -38.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binance Car (币安汽车)

--
----

$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Binance Car saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.76K. Suplai beredar 币安汽车 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Binance Car (币安汽车) USD

Pantau perubahan harga Binance Car untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000459+2.57%
30 Days$ -0.0048168-96.34%
60 Hari$ -0.0048168-96.34%
90 Hari$ -0.0048168-96.34%
Perubahan Harga Binance Car Hari Ini

Hari ini, 币安汽车 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000459 (+2.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binance Car 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0048168 (-96.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binance Car 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 币安汽车 terlihat mengalami perubahan $ -0.0048168 (-96.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binance Car 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0048168 (-96.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binance Car (币安汽车)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binance Car sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binance Car (币安汽车)

Menggabungkan merek pertukaran dengan konsep “mobil”.

Binance Car tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binance Car Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 币安汽车 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binance Car di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance Car dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance Car (USD)

Berapa nilai Binance Car (币安汽车) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance Car (币安汽车) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Car.

Cek prediksi harga Binance Car sekarang!

Tokenomi Binance Car (币安汽车)

Memahami tokenomi Binance Car (币安汽车) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 币安汽车 sekarang!

Cara membeli Binance Car (币安汽车)

Ingin mengetahui cara membeli Binance Car? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance Car di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

币安汽车 ke Mata Uang Lokal

1 Binance Car(币安汽车) ke VND
4.820908
1 Binance Car(币安汽车) ke AUD
A$0.000282128
1 Binance Car(币安汽车) ke GBP
0.000139232
1 Binance Car(币安汽车) ke EUR
0.000157552
1 Binance Car(币安汽车) ke USD
$0.0001832
1 Binance Car(币安汽车) ke MYR
RM0.000765776
1 Binance Car(币安汽车) ke TRY
0.007720048
1 Binance Car(币安汽车) ke JPY
¥0.0280296
1 Binance Car(币安汽车) ke ARS
ARS$0.265890984
1 Binance Car(币安汽车) ke RUB
0.014885
1 Binance Car(币安汽车) ke INR
0.016244344
1 Binance Car(币安汽车) ke IDR
Rp3.053332112
1 Binance Car(币安汽车) ke PHP
0.010812464
1 Binance Car(币安汽车) ke EGP
￡E.0.008663528
1 Binance Car(币安汽车) ke BRL
R$0.00098012
1 Binance Car(币安汽车) ke CAD
C$0.000258312
1 Binance Car(币安汽车) ke BDT
0.022352232
1 Binance Car(币安汽车) ke NGN
0.263595488
1 Binance Car(币安汽车) ke COP
$0.701914312
1 Binance Car(币安汽车) ke ZAR
R.0.003184016
1 Binance Car(币安汽车) ke UAH
0.007705392
1 Binance Car(币安汽车) ke TZS
T.Sh.0.4501224
1 Binance Car(币安汽车) ke VES
Bs0.0415864
1 Binance Car(币安汽车) ke CLP
$0.1727576
1 Binance Car(币安汽车) ke PKR
Rs0.051779648
1 Binance Car(币安汽车) ke KZT
0.096368696
1 Binance Car(币安汽车) ke THB
฿0.00593568
1 Binance Car(币安汽车) ke TWD
NT$0.005677368
1 Binance Car(币安汽车) ke AED
د.إ0.000672344
1 Binance Car(币安汽车) ke CHF
Fr0.00014656
1 Binance Car(币安汽车) ke HKD
HK$0.001423464
1 Binance Car(币安汽车) ke AMD
֏0.07005568
1 Binance Car(币安汽车) ke MAD
.د.م0.00170376
1 Binance Car(币安汽车) ke MXN
$0.003403856
1 Binance Car(币安汽车) ke SAR
ريال0.000687
1 Binance Car(币安汽车) ke ETB
Br0.028192648
1 Binance Car(币安汽车) ke KES
KSh0.023662112
1 Binance Car(币安汽车) ke JOD
د.أ0.0001298888
1 Binance Car(币安汽车) ke PLN
0.000674176
1 Binance Car(币安汽车) ke RON
лв0.00080608
1 Binance Car(币安汽车) ke SEK
kr0.001753224
1 Binance Car(币安汽车) ke BGN
лв0.000309608
1 Binance Car(币安汽车) ke HUF
Ft0.061229104
1 Binance Car(币安汽车) ke CZK
0.003860024
1 Binance Car(币安汽车) ke KWD
د.ك0.0000560592
1 Binance Car(币安汽车) ke ILS
0.000599064
1 Binance Car(币安汽车) ke BOB
Bs0.00126408
1 Binance Car(币安汽车) ke AZN
0.00031144
1 Binance Car(币安汽车) ke TJS
SM0.001689104
1 Binance Car(币安汽车) ke GEL
0.000496472
1 Binance Car(币安汽车) ke AOA
Kz0.167919288
1 Binance Car(币安汽车) ke BHD
.د.ب0.0000688832
1 Binance Car(币安汽车) ke BMD
$0.0001832
1 Binance Car(币安汽车) ke DKK
kr0.001183472
1 Binance Car(币安汽车) ke HNL
L0.004825488
1 Binance Car(币安汽车) ke MUR
0.0084272
1 Binance Car(币安汽车) ke NAD
$0.003182184
1 Binance Car(币安汽车) ke NOK
kr0.00186864
1 Binance Car(币安汽车) ke NZD
$0.000324264
1 Binance Car(币安汽车) ke PAB
B/.0.0001832
1 Binance Car(币安汽车) ke PGK
K0.00076944
1 Binance Car(币安汽车) ke QAR
ر.ق0.000666848
1 Binance Car(币安汽车) ke RSD
дин.0.0185948
1 Binance Car(币安汽车) ke UZS
soʻm2.207228408
1 Binance Car(币安汽车) ke ALL
L0.01536132
1 Binance Car(币安汽车) ke ANG
ƒ0.000327928
1 Binance Car(币安汽车) ke AWG
ƒ0.00032976
1 Binance Car(币安汽车) ke BBD
$0.0003664
1 Binance Car(币安汽车) ke BAM
KM0.000309608
1 Binance Car(币安汽车) ke BIF
Fr0.5402568
1 Binance Car(币安汽车) ke BND
$0.00023816
1 Binance Car(币安汽车) ke BSD
$0.0001832
1 Binance Car(币安汽车) ke JMD
$0.02937612
1 Binance Car(币安汽车) ke KHR
0.735742192
1 Binance Car(币安汽车) ke KMF
Fr0.076944
1 Binance Car(币安汽车) ke LAK
3.982608616
1 Binance Car(币安汽车) ke LKR
රු0.055852184
1 Binance Car(币安汽车) ke MDL
L0.003134552
1 Binance Car(币安汽车) ke MGA
Ar0.8252244
1 Binance Car(币安汽车) ke MOP
P0.0014656
1 Binance Car(币安汽车) ke MVR
0.00282128
1 Binance Car(币安汽车) ke MWK
MK0.318055352
1 Binance Car(币安汽车) ke MZN
MT0.01171564
1 Binance Car(币安汽车) ke NPR
रु0.02595944
1 Binance Car(币安汽车) ke PYG
1.2992544
1 Binance Car(币安汽车) ke RWF
Fr0.2658232
1 Binance Car(币安汽车) ke SBD
$0.001507736
1 Binance Car(币安汽车) ke SCR
0.00275716
1 Binance Car(币安汽车) ke SRD
$0.0070532
1 Binance Car(币安汽车) ke SVC
$0.001601168
1 Binance Car(币安汽车) ke SZL
L0.003180352
1 Binance Car(币安汽车) ke TMT
m0.0006412
1 Binance Car(币安汽车) ke TND
د.ت0.0005420888
1 Binance Car(币安汽车) ke TTD
$0.001240264
1 Binance Car(币安汽车) ke UGX
Sh0.6404672
1 Binance Car(币安汽车) ke XAF
Fr0.1040576
1 Binance Car(币安汽车) ke XCD
$0.00049464
1 Binance Car(币安汽车) ke XOF
Fr0.1040576
1 Binance Car(币安汽车) ke XPF
Fr0.0188696
1 Binance Car(币安汽车) ke BWP
P0.00246404
1 Binance Car(币安汽车) ke BZD
$0.000368232
1 Binance Car(币安汽车) ke CVE
$0.017557888
1 Binance Car(币安汽车) ke DJF
Fr0.0324264
1 Binance Car(币安汽车) ke DOP
$0.011781592
1 Binance Car(币安汽车) ke DZD
د.ج0.023918592
1 Binance Car(币安汽车) ke FJD
$0.000417696
1 Binance Car(币安汽车) ke GNF
Fr1.592924
1 Binance Car(币安汽车) ke GTQ
Q0.001403312
1 Binance Car(币安汽车) ke GYD
$0.038318112
1 Binance Car(币安汽车) ke ISK
kr0.0230832

Sumber Daya Binance Car

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance Car, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance Car

Berapa nilai Binance Car (币安汽车) hari ini?
Harga live 币安汽车 dalam USD adalah 0.0001832 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 币安汽车 ke USD saat ini?
Harga 币安汽车 ke USD saat ini adalah $ 0.0001832. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binance Car?
Kapitalisasi pasar 币安汽车 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 币安汽车?
Suplai beredar 币安汽车 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 币安汽车?
币安汽车 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 币安汽车?
币安汽车 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan 币安汽车?
Volume perdagangan 24 jam live 币安汽车 adalah $ 55.76K USD.
Akankah harga 币安汽车 naik lebih tinggi tahun ini?
币安汽车 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 币安汽车 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Binance Car (币安汽车)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 币安汽车 ke USD

Jumlah

币安汽车
币安汽车
USD
USD

1 币安汽车 = 0.0001832 USD

Perdagangkan 币安汽车

币安汽车/USDT
$0.0001832
$0.0001832$0.0001832
+3.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,265.74
$101,265.74$101,265.74

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.18
$3,310.18$3,310.18

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0779
$1.0779$1.0779

+25.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,265.74
$101,265.74$101,265.74

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.18
$3,310.18$3,310.18

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2098
$2.2098$2.2098

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0067
$1.0067$1.0067

-0.92%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0381
$0.0381$0.0381

-23.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003925
$0.0003925$0.0003925

+161.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.945
$3.945$3.945

+294.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007908
$0.007908$0.007908

+270.57%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002004
$0.002004$0.002004

+84.19%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002229
$0.0000002229$0.0000002229

+48.60%