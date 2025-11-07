BursaDEX+
Harga live Financial Freedom hari ini adalah 0.0003485 USD. Lacak informasi harga aktual 財務自由 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 財務自由 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 財務自由

Info Harga 財務自由

Penjelasan 財務自由

Tokenomi 財務自由

Prakiraan Harga 財務自由

Riwayat 財務自由

Panduan Membeli 財務自由

Konverter 財務自由 ke Mata Uang Fiat

Spot 財務自由

Logo Financial Freedom

Harga Financial Freedom(財務自由)

Harga Live 1 財務自由 ke USD:

$0.0003495
-5.05%1D
USD
Grafik Harga Live Financial Freedom (財務自由)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:21:35 (UTC+8)

Informasi Harga Financial Freedom (財務自由) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000337
Low 24 Jam
$ 0.0004037
High 24 Jam

$ 0.000337
$ 0.0004037
$ 0.05217509232740333
$ 0.000262086858826141
0.00%

-5.05%

-31.02%

-31.02%

Harga aktual Financial Freedom (財務自由) adalah $ 0.0003485. Selama 24 jam terakhir, 財務自由 diperdagangkan antara low $ 0.000337 dan high $ 0.0004037, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high財務自由 adalah $ 0.05217509232740333, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000262086858826141.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 財務自由 telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -5.05% selama 24 jam, dan -31.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Financial Freedom (財務自由)

No.4121

$ 0.00
$ 56.81K
$ 348.50K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Financial Freedom saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.81K. Suplai beredar 財務自由 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 348.50K.

Riwayat Harga Financial Freedom (財務自由) USD

Pantau perubahan harga Financial Freedom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000018588-5.05%
30 Days$ -0.0196515-98.26%
60 Hari$ -0.0196515-98.26%
90 Hari$ -0.0196515-98.26%
Perubahan Harga Financial Freedom Hari Ini

Hari ini, 財務自由 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000018588 (-5.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Financial Freedom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0196515 (-98.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Financial Freedom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 財務自由 terlihat mengalami perubahan $ -0.0196515 (-98.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Financial Freedom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0196515 (-98.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Financial Freedom (財務自由)?

Lihat halaman Riwayat Harga Financial Freedom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Financial Freedom (財務自由)

Kebebasan Finansial

Financial Freedom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Financial Freedom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 財務自由 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Financial Freedom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Financial Freedom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Financial Freedom (USD)

Berapa nilai Financial Freedom (財務自由) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Financial Freedom (財務自由) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Financial Freedom.

Cek prediksi harga Financial Freedom sekarang!

Tokenomi Financial Freedom (財務自由)

Memahami tokenomi Financial Freedom (財務自由) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 財務自由 sekarang!

Cara membeli Financial Freedom (財務自由)

Ingin mengetahui cara membeli Financial Freedom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Financial Freedom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

財務自由 ke Mata Uang Lokal

1 Financial Freedom(財務自由) ke VND
9.1707775
1 Financial Freedom(財務自由) ke AUD
A$0.00053669
1 Financial Freedom(財務自由) ke GBP
0.00026486
1 Financial Freedom(財務自由) ke EUR
0.00029971
1 Financial Freedom(財務自由) ke USD
$0.0003485
1 Financial Freedom(財務自由) ke MYR
RM0.00145673
1 Financial Freedom(財務自由) ke TRY
0.014703215
1 Financial Freedom(財務自由) ke JPY
¥0.0533205
1 Financial Freedom(財務自由) ke ARS
ARS$0.505802445
1 Financial Freedom(財務自由) ke RUB
0.028315625
1 Financial Freedom(財務自由) ke INR
0.030901495
1 Financial Freedom(財務自由) ke IDR
Rp5.80833101
1 Financial Freedom(財務自由) ke PHP
0.02054059
1 Financial Freedom(財務自由) ke EGP
￡E.0.016480565
1 Financial Freedom(財務自由) ke BRL
R$0.00186099
1 Financial Freedom(財務自由) ke CAD
C$0.000491385
1 Financial Freedom(財務自由) ke BDT
0.042520485
1 Financial Freedom(財務自由) ke NGN
0.50143574
1 Financial Freedom(財務自由) ke COP
$1.335246385
1 Financial Freedom(財務自由) ke ZAR
R.0.006053445
1 Financial Freedom(財務自由) ke UAH
0.01465791
1 Financial Freedom(財務自由) ke TZS
T.Sh.0.8562645
1 Financial Freedom(財務自由) ke VES
Bs0.0791095
1 Financial Freedom(財務自由) ke CLP
$0.3286355
1 Financial Freedom(財務自由) ke PKR
Rs0.09850004
1 Financial Freedom(財務自由) ke KZT
0.183321455
1 Financial Freedom(財務自由) ke THB
฿0.01128443
1 Financial Freedom(財務自由) ke TWD
NT$0.01079653
1 Financial Freedom(財務自由) ke AED
د.إ0.001278995
1 Financial Freedom(財務自由) ke CHF
Fr0.0002788
1 Financial Freedom(財務自由) ke HKD
HK$0.002707845
1 Financial Freedom(財務自由) ke AMD
֏0.1332664
1 Financial Freedom(財務自由) ke MAD
.د.م0.00324105
1 Financial Freedom(財務自由) ke MXN
$0.006471645
1 Financial Freedom(財務自由) ke SAR
ريال0.001306875
1 Financial Freedom(財務自由) ke ETB
Br0.053630665
1 Financial Freedom(財務自由) ke KES
KSh0.04500529
1 Financial Freedom(財務自由) ke JOD
د.أ0.0002470865
1 Financial Freedom(財務自由) ke PLN
0.00128248
1 Financial Freedom(財務自由) ke RON
лв0.0015334
1 Financial Freedom(財務自由) ke SEK
kr0.003335145
1 Financial Freedom(財務自由) ke BGN
лв0.000588965
1 Financial Freedom(財務自由) ke HUF
Ft0.11667083
1 Financial Freedom(財務自由) ke CZK
0.007349865
1 Financial Freedom(財務自由) ke KWD
د.ك0.000106641
1 Financial Freedom(財務自由) ke ILS
0.001139595
1 Financial Freedom(財務自由) ke BOB
Bs0.00240465
1 Financial Freedom(財務自由) ke AZN
0.00059245
1 Financial Freedom(財務自由) ke TJS
SM0.00321317
1 Financial Freedom(財務自由) ke GEL
0.000944435
1 Financial Freedom(財務自由) ke AOA
Kz0.319431615
1 Financial Freedom(財務自由) ke BHD
.د.ب0.0001313845
1 Financial Freedom(財務自由) ke BMD
$0.0003485
1 Financial Freedom(財務自由) ke DKK
kr0.002254795
1 Financial Freedom(財務自由) ke HNL
L0.00917949
1 Financial Freedom(財務自由) ke MUR
0.01601009
1 Financial Freedom(財務自由) ke NAD
$0.006053445
1 Financial Freedom(財務自由) ke NOK
kr0.003551215
1 Financial Freedom(財務自由) ke NZD
$0.000616845
1 Financial Freedom(財務自由) ke PAB
B/.0.0003485
1 Financial Freedom(財務自由) ke PGK
K0.0014637
1 Financial Freedom(財務自由) ke QAR
ر.ق0.00126854
1 Financial Freedom(財務自由) ke RSD
дин.0.03540063
1 Financial Freedom(財務自由) ke UZS
soʻm4.198794215
1 Financial Freedom(財務自由) ke ALL
L0.029221725
1 Financial Freedom(財務自由) ke ANG
ƒ0.000623815
1 Financial Freedom(財務自由) ke AWG
ƒ0.0006273
1 Financial Freedom(財務自由) ke BBD
$0.000697
1 Financial Freedom(財務自由) ke BAM
KM0.000588965
1 Financial Freedom(財務自由) ke BIF
Fr1.0277265
1 Financial Freedom(財務自由) ke BND
$0.00045305
1 Financial Freedom(財務自由) ke BSD
$0.0003485
1 Financial Freedom(財務自由) ke JMD
$0.055881975
1 Financial Freedom(財務自由) ke KHR
1.39959691
1 Financial Freedom(財務自由) ke KMF
Fr0.14637
1 Financial Freedom(財務自由) ke LAK
7.576086805
1 Financial Freedom(財務自由) ke LKR
රු0.106247195
1 Financial Freedom(財務自由) ke MDL
L0.0059245
1 Financial Freedom(財務自由) ke MGA
Ar1.56981825
1 Financial Freedom(財務自由) ke MOP
P0.002788
1 Financial Freedom(財務自由) ke MVR
0.0053669
1 Financial Freedom(財務自由) ke MWK
MK0.605034335
1 Financial Freedom(財務自由) ke MZN
MT0.022286575
1 Financial Freedom(財務自由) ke NPR
रु0.04938245
1 Financial Freedom(財務自由) ke PYG
2.471562
1 Financial Freedom(財務自由) ke RWF
Fr0.5056735
1 Financial Freedom(財務自由) ke SBD
$0.002868155
1 Financial Freedom(財務自由) ke SCR
0.004879
1 Financial Freedom(財務自由) ke SRD
$0.01341725
1 Financial Freedom(財務自由) ke SVC
$0.00304589
1 Financial Freedom(財務自由) ke SZL
L0.00604996
1 Financial Freedom(財務自由) ke TMT
m0.00121975
1 Financial Freedom(財務自由) ke TND
د.ت0.0010312115
1 Financial Freedom(財務自由) ke TTD
$0.002359345
1 Financial Freedom(財務自由) ke UGX
Sh1.218356
1 Financial Freedom(財務自由) ke XAF
Fr0.197948
1 Financial Freedom(財務自由) ke XCD
$0.00094095
1 Financial Freedom(財務自由) ke XOF
Fr0.197948
1 Financial Freedom(財務自由) ke XPF
Fr0.0358955
1 Financial Freedom(財務自由) ke BWP
P0.004687325
1 Financial Freedom(財務自由) ke BZD
$0.000700485
1 Financial Freedom(財務自由) ke CVE
$0.03340024
1 Financial Freedom(財務自由) ke DJF
Fr0.0616845
1 Financial Freedom(財務自由) ke DOP
$0.022412035
1 Financial Freedom(財務自由) ke DZD
د.ج0.04546531
1 Financial Freedom(財務自由) ke FJD
$0.00079458
1 Financial Freedom(財務自由) ke GNF
Fr3.0302075
1 Financial Freedom(財務自由) ke GTQ
Q0.00266951
1 Financial Freedom(財務自由) ke GYD
$0.07289226
1 Financial Freedom(財務自由) ke ISK
kr0.043911

Sumber Daya Financial Freedom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Financial Freedom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Financial Freedom

Berapa nilai Financial Freedom (財務自由) hari ini?
Harga live 財務自由 dalam USD adalah 0.0003485 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 財務自由 ke USD saat ini?
Harga 財務自由 ke USD saat ini adalah $ 0.0003485. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Financial Freedom?
Kapitalisasi pasar 財務自由 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 財務自由?
Suplai beredar 財務自由 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 財務自由?
財務自由 mencapai harga ATH sebesar 0.05217509232740333 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 財務自由?
財務自由 mencapai harga ATL 0.000262086858826141 USD.
Berapa volume perdagangan 財務自由?
Volume perdagangan 24 jam live 財務自由 adalah $ 56.81K USD.
Akankah harga 財務自由 naik lebih tinggi tahun ini?
財務自由 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 財務自由 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:21:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Financial Freedom (財務自由)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 財務自由 ke USD

Jumlah

財務自由
財務自由
USD
USD

1 財務自由 = 0.0003485 USD

Perdagangkan 財務自由

財務自由/USDT
$0.0003495
$0.0003495$0.0003495
-5.13%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

