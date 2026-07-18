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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AaveToken, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AaveToken, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis AaveToken (AAVE) Hari Ini

Analisis Teknis AaveToken (AAVE) Hari Ini

Halaman Analisis AaveToken menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AAVE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AaveToken di bawah ini.

Perubahan Harga AaveToken (AAVE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$99.49--+10.85%+6.02%+2.71%
Ketahui selengkapnya tentang Harga AaveToken

Indikator Teknikal AaveToken

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AaveToken di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 2
Beli 12
Moving Averages:JualJual 9Netral 0Beli 5
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
99.4533
99.4466
R2
99.4466
99.439
R1
99.4333
99.4343
PP
99.4266
99.4266
S1
99.4133
99.419
S2
99.4066
99.4143
S3
99.3933
99.4066

Sinyal Pasar AaveToken

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$7.48 M
$7.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-1.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$52.62 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$53.63 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.78M
Pembelian Aktif 7 Hari
$112.86 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$113.65 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal AaveToken

Aliran Masuk BersihHarga AAVEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.22 M99.18
2026-07-27$1.79 M98.93
2026-07-26$1.53 M97.80
2026-07-25-$1.21 M91.86
2026-07-24-$0.12 M94.79

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi AaveToken Selengkapnya

Perdagangkan Pasar AaveToken (AAVE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AaveToken secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AAVE/USDT
$99.49
$99.49$99.49
0.00%
0.00% (USDT)
AAVE/USDC
$99.43
$99.43$99.43
0.00%
0.00% (USDT)
AAVE/USD1
$99.36
$99.36$99.36
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AAVE = 99.49 USD

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