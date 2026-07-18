Analisis Teknis AaveToken (AAVE) Hari Ini Halaman Analisis AaveToken menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AAVE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AaveToken di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga AaveToken (AAVE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $99.49 -- +10.85% +6.02% +2.71%

Indikator Teknikal AaveToken

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AaveToken di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 2 Beli 12 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 99.4533 99.4466 R2 99.4466 99.439 R1 99.4333 99.4343 PP 99.4266 99.4266 S1 99.4133 99.419 S2 99.4066 99.4143 S3 99.3933 99.4066

Sinyal Pasar AaveToken Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $7.48 M $7.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -1.01M Pembelian Aktif 3 Hari $52.62 M Penjualan Aktif 3 Hari $53.63 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.78M Pembelian Aktif 7 Hari $112.86 M Penjualan Aktif 7 Hari $113.65 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal AaveToken Aliran Masuk Bersih Harga AAVEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.22 M 99.18 2026-07-27 $1.79 M 98.93 2026-07-26 $1.53 M 97.80 2026-07-25 -$1.21 M 91.86 2026-07-24 -$0.12 M 94.79 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar AaveToken (AAVE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AaveToken secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam AAVE / USDT $99.49 $99.49 $99.49 0.00% 0.00% (USDT) Trade AAVE / USDC $99.43 $99.43 $99.43 0.00% 0.00% (USDT) Trade AAVE / USD1 $99.36 $99.36 $99.36 0.00% 0.00% (USDT) Trade