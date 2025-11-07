BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ace Data Cloud hari ini adalah 0.008129 USD. Lacak informasi harga aktual ACEDATA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACEDATA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ace Data Cloud hari ini adalah 0.008129 USD. Lacak informasi harga aktual ACEDATA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACEDATA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ACEDATA

Info Harga ACEDATA

Penjelasan ACEDATA

Tokenomi ACEDATA

Prakiraan Harga ACEDATA

Riwayat ACEDATA

Panduan Membeli ACEDATA

Konverter ACEDATA ke Mata Uang Fiat

Spot ACEDATA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ace Data Cloud

Harga Ace Data Cloud(ACEDATA)

Harga Live 1 ACEDATA ke USD:

$0.008113
$0.008113$0.008113
-6.63%1D
USD
Grafik Harga Live Ace Data Cloud (ACEDATA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:02 (UTC+8)

Informasi Harga Ace Data Cloud (ACEDATA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00733
$ 0.00733$ 0.00733
Low 24 Jam
$ 0.011212
$ 0.011212$ 0.011212
High 24 Jam

$ 0.00733
$ 0.00733$ 0.00733

$ 0.011212
$ 0.011212$ 0.011212

--
----

--
----

+10.65%

-6.63%

+21.80%

+21.80%

Harga aktual Ace Data Cloud (ACEDATA) adalah $ 0.008129. Selama 24 jam terakhir, ACEDATA diperdagangkan antara low $ 0.00733 dan high $ 0.011212, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACEDATA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACEDATA telah berubah sebesar +10.65% selama 1 jam terakhir, -6.63% selama 24 jam, dan +21.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ace Data Cloud (ACEDATA)

--
----

$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar Ace Data Cloud saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.64K. Suplai beredar ACEDATA adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Ace Data Cloud (ACEDATA) USD

Pantau perubahan harga Ace Data Cloud untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00057609-6.63%
30 Days$ +0.005129+170.96%
60 Hari$ +0.005129+170.96%
90 Hari$ +0.005129+170.96%
Perubahan Harga Ace Data Cloud Hari Ini

Hari ini, ACEDATA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00057609 (-6.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ace Data Cloud 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.005129 (+170.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ace Data Cloud 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACEDATA terlihat mengalami perubahan $ +0.005129 (+170.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ace Data Cloud 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.005129 (+170.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ace Data Cloud (ACEDATA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ace Data Cloud sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ace Data Cloud (ACEDATA)

Token yang berpusat pada narasi “AI + Cloud”, terkait dengan proyek Ace Data Cloud dan temanya “Pilihan Cerdas Layanan Digital”, dengan referensi komunitas kepada pengembang dan basis kode open-source.

Ace Data Cloud tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ace Data Cloud Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACEDATA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ace Data Cloud di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ace Data Cloud dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ace Data Cloud (USD)

Berapa nilai Ace Data Cloud (ACEDATA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ace Data Cloud (ACEDATA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ace Data Cloud.

Cek prediksi harga Ace Data Cloud sekarang!

Tokenomi Ace Data Cloud (ACEDATA)

Memahami tokenomi Ace Data Cloud (ACEDATA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACEDATA sekarang!

Cara membeli Ace Data Cloud (ACEDATA)

Ingin mengetahui cara membeli Ace Data Cloud? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ace Data Cloud di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACEDATA ke Mata Uang Lokal

1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke VND
213.914635
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AUD
A$0.01251866
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke GBP
0.00617804
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke EUR
0.00699094
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke USD
$0.008129
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MYR
RM0.03397922
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TRY
0.34231219
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke JPY
¥1.243737
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ARS
ARS$11.79818673
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke RUB
0.66039996
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke INR
0.72071714
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke IDR
Rp135.48327914
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PHP
0.479611
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke EGP
￡E.0.38442041
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BRL
R$0.04340886
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke CAD
C$0.01146189
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BDT
0.99181929
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke NGN
11.69633036
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke COP
$31.14553189
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ZAR
R.0.14111944
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke UAH
0.34190574
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TZS
T.Sh.19.972953
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke VES
Bs1.812767
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke CLP
$7.657518
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PKR
Rs2.29758056
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke KZT
4.27609787
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke THB
฿0.2633796
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TWD
NT$0.25183642
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AED
د.إ0.02983343
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke CHF
Fr0.0065032
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke HKD
HK$0.06316233
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AMD
֏3.1085296
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MAD
.د.م0.07568099
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MXN
$0.15087424
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SAR
ريال0.03048375
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ETB
Br1.24772021
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke KES
KSh1.04977906
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke JOD
د.أ0.005763461
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PLN
0.02991472
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke RON
лв0.0357676
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SEK
kr0.07771324
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BGN
лв0.01373801
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke HUF
Ft2.71866276
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke CZK
0.17135932
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke KWD
د.ك0.002487474
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ILS
0.02658183
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BOB
Bs0.0560901
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AZN
0.0138193
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TJS
SM0.07494938
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke GEL
0.02202959
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AOA
Kz7.4168996
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BHD
.د.ب0.003056504
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BMD
$0.008129
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke DKK
kr0.05251334
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke HNL
L0.21363012
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MUR
0.373934
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke NAD
$0.14120073
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke NOK
kr0.0829158
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke NZD
$0.01438833
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PAB
B/.0.008129
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PGK
K0.03471083
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke QAR
ر.ق0.02958956
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke RSD
дин.0.82525608
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke UZS
soʻm96.77379404
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ALL
L0.68177923
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ANG
ƒ0.01455091
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke AWG
ƒ0.0146322
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BBD
$0.016258
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BAM
KM0.01373801
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BIF
Fr23.972421
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BND
$0.0105677
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BSD
$0.008129
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke JMD
$1.30348515
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke KHR
32.64655174
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke KMF
Fr3.471083
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke LAK
176.71738777
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke LKR
රු2.47828823
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MDL
L0.13908719
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MGA
Ar36.6170805
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MOP
P0.065032
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MVR
0.1251866
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MWK
MK14.0883699
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke MZN
MT0.51984955
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke NPR
रु1.1518793
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke PYG
57.650868
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke RWF
Fr11.811437
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SBD
$0.06682038
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SCR
0.11323697
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SRD
$0.3129665
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SVC
$0.07104746
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke SZL
L0.14103815
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TMT
m0.0284515
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TND
د.ت0.024053711
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke TTD
$0.05503333
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke UGX
Sh28.418984
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke XAF
Fr4.617272
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke XCD
$0.0219483
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke XOF
Fr4.617272
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke XPF
Fr0.837287
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BWP
P0.10933505
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke BZD
$0.01633929
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke CVE
$0.77908336
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke DJF
Fr1.446962
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke DOP
$0.5226947
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke DZD
د.ج1.06148482
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke FJD
$0.01853412
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke GNF
Fr70.681655
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke GTQ
Q0.06226814
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke GYD
$1.70026164
1 Ace Data Cloud(ACEDATA) ke ISK
kr1.024254

Sumber Daya Ace Data Cloud

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ace Data Cloud, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ace Data Cloud

Berapa nilai Ace Data Cloud (ACEDATA) hari ini?
Harga live ACEDATA dalam USD adalah 0.008129 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACEDATA ke USD saat ini?
Harga ACEDATA ke USD saat ini adalah $ 0.008129. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ace Data Cloud?
Kapitalisasi pasar ACEDATA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACEDATA?
Suplai beredar ACEDATA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACEDATA?
ACEDATA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACEDATA?
ACEDATA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ACEDATA?
Volume perdagangan 24 jam live ACEDATA adalah $ 55.64K USD.
Akankah harga ACEDATA naik lebih tinggi tahun ini?
ACEDATA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACEDATA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ace Data Cloud (ACEDATA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ACEDATA ke USD

Jumlah

ACEDATA
ACEDATA
USD
USD

1 ACEDATA = 0.008129 USD

Perdagangkan ACEDATA

ACEDATA/USDT
$0.008113
$0.008113$0.008113
-6.72%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,019.45
$101,019.45$101,019.45

-0.96%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.52
$3,306.52$3,306.52

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-0.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2601
$1.2601$1.2601

+46.86%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,019.45
$101,019.45$101,019.45

-0.96%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.52
$3,306.52$3,306.52

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.74
$155.74$155.74

-0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1979
$2.1979$2.1979

-1.63%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0032
$1.0032$1.0032

-1.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004094
$0.0004094$0.0004094

+172.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017822
$0.017822$0.017822

+1,682.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.662
$4.662$4.662

+366.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2601
$1.2601$1.2601

+46.86%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001589
$0.001589$0.001589

+46.04%