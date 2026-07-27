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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Across Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Across Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Across Protocol (ACX) Hari Ini

Analisis Teknis Across Protocol (ACX) Hari Ini

Halaman Analisis Across Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Across Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Across Protocol (ACX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.041---2.11%-3.83%-8.32%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Across Protocol

Indikator Teknikal Across Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Across Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 6
Beli 11
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 3Beli 9
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04093
0.04092
R2
0.04092
0.04092
R1
0.04092
0.04092
PP
0.04091
0.04091
S1
0.04091
0.04091
S2
0.0409
0.04091
S3
0.0409
0.0409

Sinyal Pasar Across Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.02M
$7.45 M
$8.47 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.21 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Across Protocol

Aliran Masuk BersihHarga ACXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26-$0.03 M0.04
2026-07-25$0.07 M0.04
2026-07-24$0.14 M0.04
2026-07-23-$0.03 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ACX/USDT
$0.041
$0.041$0.041
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ACX = 0.041 USD

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