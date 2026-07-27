Analisis Teknis Across Protocol (ACX) Hari Ini Halaman Analisis Across Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Across Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Across Protocol (ACX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.041 -- -2.11% -3.83% -8.32%

Indikator Teknikal Across Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Across Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 6 Beli 11 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 3 Beli 9 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04093 0.04092 R2 0.04092 0.04092 R1 0.04092 0.04092 PP 0.04091 0.04091 S1 0.04091 0.04091 S2 0.0409 0.04091 S3 0.0409 0.0409

Sinyal Pasar Across Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.02M $7.45 M $8.47 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.21 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Across Protocol Aliran Masuk Bersih Harga ACXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.04 2026-07-26 -$0.03 M 0.04 2026-07-25 $0.07 M 0.04 2026-07-24 $0.14 M 0.04 2026-07-23 -$0.03 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Across Protocol (ACX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Across Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ACX / USDT $0.041 $0.041 $0.041 0.00% 0.00% (USDT) Trade