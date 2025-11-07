Apa yang dimaksud dengan AEROBUD (AEROBUD)

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AEROBUD Berapa nilai AEROBUD (AEROBUD) hari ini? Harga live AEROBUD dalam USD adalah 0.00303 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AEROBUD ke USD saat ini? $ 0.00303 . Cobalah Harga AEROBUD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AEROBUD? Kapitalisasi pasar AEROBUD adalah $ 2.94M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AEROBUD? Suplai beredar AEROBUD adalah 970.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AEROBUD? AEROBUD mencapai harga ATH sebesar 0.07332252107368196 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AEROBUD? AEROBUD mencapai harga ATL 0.000498990731193964 USD . Berapa volume perdagangan AEROBUD? Volume perdagangan 24 jam live AEROBUD adalah $ 67.80K USD . Akankah harga AEROBUD naik lebih tinggi tahun ini? AEROBUD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AEROBUD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting AEROBUD (AEROBUD)

