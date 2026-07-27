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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Adventure Gold, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Adventure Gold, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Adventure Gold (AGLD) Hari Ini

Analisis Teknis Adventure Gold (AGLD) Hari Ini

Halaman Analisis Adventure Gold menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Adventure Gold di bawah ini.

Perubahan Harga Adventure Gold (AGLD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1462---3.57%-31.37%-44.50%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Adventure Gold

Indikator Teknikal Adventure Gold

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Adventure Gold di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 3
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1461
0.1461
R2
0.1461
0.146
R1
0.146
0.146
PP
0.146
0.146
S1
0.1459
0.1459
S2
0.1459
0.1459
S3
0.1458
0.1459

Sinyal Pasar Adventure Gold

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.42M
$19.35 M
$20.77 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Adventure Gold

Aliran Masuk BersihHarga AGLDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.03 M0.14
2026-07-26-$0.04 M0.15
2026-07-25-$0.09 M0.15
2026-07-24-$0.01 M0.15
2026-07-23-$0.04 M0.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AGLD/USDT
$0.1462
$0.1462$0.1462
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AGLD = 0.1462 USD

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