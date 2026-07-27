Analisis Teknis Adventure Gold (AGLD) Hari Ini Halaman Analisis Adventure Gold menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AGLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Adventure Gold di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Adventure Gold (AGLD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1462 -- -3.57% -31.37% -44.50%

Indikator Teknikal Adventure Gold

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Adventure Gold di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 3 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1461 0.1461 R2 0.1461 0.146 R1 0.146 0.146 PP 0.146 0.146 S1 0.1459 0.1459 S2 0.1459 0.1459 S3 0.1458 0.1459

Sinyal Pasar Adventure Gold Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.42M $19.35 M $20.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.23 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Adventure Gold Aliran Masuk Bersih Harga AGLDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.03 M 0.14 2026-07-26 -$0.04 M 0.15 2026-07-25 -$0.09 M 0.15 2026-07-24 -$0.01 M 0.15 2026-07-23 -$0.04 M 0.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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