Harga live iAgent Protocol hari ini adalah 0.000592 USD. Lacak informasi harga aktual AGNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga iAgent Protocol(AGNT)

$0.000592
0.00%1D
Grafik Harga Live iAgent Protocol (AGNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:23:05 (UTC+8)

Informasi Harga iAgent Protocol (AGNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000592
Low 24 Jam
$ 0.000601
High 24 Jam

$ 0.000592
$ 0.000601
$ 0.0204407079781192
$ 0.000801109477813986
0.00%

0.00%

-1.34%

-1.34%

Harga aktual iAgent Protocol (AGNT) adalah $ 0.000592. Selama 24 jam terakhir, AGNT diperdagangkan antara low $ 0.000592 dan high $ 0.000601, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGNT adalah $ 0.0204407079781192, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000801109477813986.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGNT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -1.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar iAgent Protocol (AGNT)

No.8448

$ 0.00
$ 53.85
$ 592.00K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar iAgent Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.85. Suplai beredar AGNT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 592.00K.

Riwayat Harga iAgent Protocol (AGNT) USD

Pantau perubahan harga iAgent Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000308-34.23%
60 Hari$ -0.000623-51.28%
90 Hari$ -0.000971-62.13%
Perubahan Harga iAgent Protocol Hari Ini

Hari ini, AGNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga iAgent Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000308 (-34.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga iAgent Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AGNT terlihat mengalami perubahan $ -0.000623 (-51.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga iAgent Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000971 (-62.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari iAgent Protocol (AGNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga iAgent Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi iAgent Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AGNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang iAgent Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli iAgent Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga iAgent Protocol (USD)

Berapa nilai iAgent Protocol (AGNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda iAgent Protocol (AGNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk iAgent Protocol.

Cek prediksi harga iAgent Protocol sekarang!

Tokenomi iAgent Protocol (AGNT)

Memahami tokenomi iAgent Protocol (AGNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGNT sekarang!

Cara membeli iAgent Protocol (AGNT)

Ingin mengetahui cara membeli iAgent Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli iAgent Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AGNT ke Mata Uang Lokal

1 iAgent Protocol(AGNT) ke VND
15.57848
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AUD
A$0.00091168
1 iAgent Protocol(AGNT) ke GBP
0.00044992
1 iAgent Protocol(AGNT) ke EUR
0.00050912
1 iAgent Protocol(AGNT) ke USD
$0.000592
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MYR
RM0.00247456
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TRY
0.02497648
1 iAgent Protocol(AGNT) ke JPY
¥0.090576
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ARS
ARS$0.85921104
1 iAgent Protocol(AGNT) ke RUB
0.0481
1 iAgent Protocol(AGNT) ke INR
0.05249264
1 iAgent Protocol(AGNT) ke IDR
Rp9.86666272
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PHP
0.03489248
1 iAgent Protocol(AGNT) ke EGP
￡E.0.02799568
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BRL
R$0.00316128
1 iAgent Protocol(AGNT) ke CAD
C$0.00083472
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BDT
0.07222992
1 iAgent Protocol(AGNT) ke NGN
0.85179328
1 iAgent Protocol(AGNT) ke COP
$2.26819472
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ZAR
R.0.01028304
1 iAgent Protocol(AGNT) ke UAH
0.02489952
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TZS
T.Sh.1.454544
1 iAgent Protocol(AGNT) ke VES
Bs0.134384
1 iAgent Protocol(AGNT) ke CLP
$0.558256
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PKR
Rs0.16732288
1 iAgent Protocol(AGNT) ke KZT
0.31140976
1 iAgent Protocol(AGNT) ke THB
฿0.01916896
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TWD
NT$0.01834016
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AED
د.إ0.00217264
1 iAgent Protocol(AGNT) ke CHF
Fr0.0004736
1 iAgent Protocol(AGNT) ke HKD
HK$0.00459984
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AMD
֏0.2263808
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MAD
.د.م0.0055056
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MXN
$0.01099344
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SAR
ريال0.00222
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ETB
Br0.09110288
1 iAgent Protocol(AGNT) ke KES
KSh0.07645088
1 iAgent Protocol(AGNT) ke JOD
د.أ0.000419728
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PLN
0.00217856
1 iAgent Protocol(AGNT) ke RON
лв0.0026048
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SEK
kr0.00566544
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BGN
лв0.00100048
1 iAgent Protocol(AGNT) ke HUF
Ft0.19818976
1 iAgent Protocol(AGNT) ke CZK
0.01248528
1 iAgent Protocol(AGNT) ke KWD
د.ك0.000181152
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ILS
0.00193584
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BOB
Bs0.0040848
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AZN
0.0010064
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TJS
SM0.00545824
1 iAgent Protocol(AGNT) ke GEL
0.00160432
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AOA
Kz0.54262128
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BHD
.د.ب0.000223184
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BMD
$0.000592
1 iAgent Protocol(AGNT) ke DKK
kr0.00383024
1 iAgent Protocol(AGNT) ke HNL
L0.01559328
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MUR
0.02719648
1 iAgent Protocol(AGNT) ke NAD
$0.01028304
1 iAgent Protocol(AGNT) ke NOK
kr0.00603248
1 iAgent Protocol(AGNT) ke NZD
$0.00104784
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PAB
B/.0.000592
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PGK
K0.0024864
1 iAgent Protocol(AGNT) ke QAR
ر.ق0.00215488
1 iAgent Protocol(AGNT) ke RSD
дин.0.06013536
1 iAgent Protocol(AGNT) ke UZS
soʻm7.13252848
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ALL
L0.0496392
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ANG
ƒ0.00105968
1 iAgent Protocol(AGNT) ke AWG
ƒ0.0010656
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BBD
$0.001184
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BAM
KM0.00100048
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BIF
Fr1.745808
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BND
$0.0007696
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BSD
$0.000592
1 iAgent Protocol(AGNT) ke JMD
$0.0949272
1 iAgent Protocol(AGNT) ke KHR
2.37750752
1 iAgent Protocol(AGNT) ke KMF
Fr0.24864
1 iAgent Protocol(AGNT) ke LAK
12.86956496
1 iAgent Protocol(AGNT) ke LKR
රු0.18048304
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MDL
L0.010064
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MGA
Ar2.666664
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MOP
P0.004736
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MVR
0.0091168
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MWK
MK1.02777712
1 iAgent Protocol(AGNT) ke MZN
MT0.0378584
1 iAgent Protocol(AGNT) ke NPR
रु0.0838864
1 iAgent Protocol(AGNT) ke PYG
4.198464
1 iAgent Protocol(AGNT) ke RWF
Fr0.858992
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SBD
$0.00487216
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SCR
0.008288
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SRD
$0.022792
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SVC
$0.00517408
1 iAgent Protocol(AGNT) ke SZL
L0.01027712
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TMT
m0.002072
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TND
د.ت0.001751728
1 iAgent Protocol(AGNT) ke TTD
$0.00400784
1 iAgent Protocol(AGNT) ke UGX
Sh2.069632
1 iAgent Protocol(AGNT) ke XAF
Fr0.336256
1 iAgent Protocol(AGNT) ke XCD
$0.0015984
1 iAgent Protocol(AGNT) ke XOF
Fr0.336256
1 iAgent Protocol(AGNT) ke XPF
Fr0.060976
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BWP
P0.0079624
1 iAgent Protocol(AGNT) ke BZD
$0.00118992
1 iAgent Protocol(AGNT) ke CVE
$0.05673728
1 iAgent Protocol(AGNT) ke DJF
Fr0.104784
1 iAgent Protocol(AGNT) ke DOP
$0.03807152
1 iAgent Protocol(AGNT) ke DZD
د.ج0.07723232
1 iAgent Protocol(AGNT) ke FJD
$0.00134976
1 iAgent Protocol(AGNT) ke GNF
Fr5.14744
1 iAgent Protocol(AGNT) ke GTQ
Q0.00453472
1 iAgent Protocol(AGNT) ke GYD
$0.12382272
1 iAgent Protocol(AGNT) ke ISK
kr0.074592

Sumber Daya iAgent Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai iAgent Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi iAgent Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang iAgent Protocol

Berapa nilai iAgent Protocol (AGNT) hari ini?
Harga live AGNT dalam USD adalah 0.000592 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGNT ke USD saat ini?
Harga AGNT ke USD saat ini adalah $ 0.000592. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar iAgent Protocol?
Kapitalisasi pasar AGNT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGNT?
Suplai beredar AGNT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGNT?
AGNT mencapai harga ATH sebesar 0.0204407079781192 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGNT?
AGNT mencapai harga ATL 0.000801109477813986 USD.
Berapa volume perdagangan AGNT?
Volume perdagangan 24 jam live AGNT adalah $ 53.85 USD.
Akankah harga AGNT naik lebih tinggi tahun ini?
AGNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

