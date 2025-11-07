BursaDEX+
Harga live AI Agent Layer hari ini adalah 0.00038383 USD. Lacak informasi harga aktual AIFUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIFUN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AI Agent Layer(AIFUN)

Harga Live 1 AIFUN ke USD:

$0.00038383
$0.00038383
-4.13%1D
USD
Grafik Harga Live AI Agent Layer (AIFUN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:03:47 (UTC+8)

Informasi Harga AI Agent Layer (AIFUN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00035315
$ 0.00035315
Low 24 Jam
$ 0.000578
$ 0.000578
High 24 Jam

$ 0.00035315
$ 0.00035315

$ 0.000578
$ 0.000578

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689

$ 0.000321133100821543
$ 0.000321133100821543

-0.30%

-4.13%

+5.76%

+5.76%

Harga aktual AI Agent Layer (AIFUN) adalah $ 0.00038383. Selama 24 jam terakhir, AIFUN diperdagangkan antara low $ 0.00035315 dan high $ 0.000578, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIFUN adalah $ 0.8571622024396689, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000321133100821543.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIFUN telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, -4.13% selama 24 jam, dan +5.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI Agent Layer (AIFUN)

No.5929

$ 0.00
$ 0.00

$ 884.55
$ 884.55

$ 191.92K
$ 191.92K

0.00
0.00

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar AI Agent Layer saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 884.55. Suplai beredar AIFUN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.92K.

Riwayat Harga AI Agent Layer (AIFUN) USD

Pantau perubahan harga AI Agent Layer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000165351-4.13%
30 Days$ -0.00105017-73.24%
60 Hari$ -0.00134517-77.81%
90 Hari$ -0.00177917-82.26%
Perubahan Harga AI Agent Layer Hari Ini

Hari ini, AIFUN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000165351 (-4.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AI Agent Layer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00105017 (-73.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AI Agent Layer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIFUN terlihat mengalami perubahan $ -0.00134517 (-77.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AI Agent Layer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00177917 (-82.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AI Agent Layer (AIFUN)?

Lihat halaman Riwayat Harga AI Agent Layer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AI Agent Layer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga AI Agent Layer (USD)

Berapa nilai AI Agent Layer (AIFUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI Agent Layer (AIFUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Agent Layer.

Tokenomi AI Agent Layer (AIFUN)

Memahami tokenomi AI Agent Layer (AIFUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIFUN sekarang!

Cara membeli AI Agent Layer (AIFUN)

AIFUN ke Mata Uang Lokal

1 AI Agent Layer(AIFUN) ke VND
10.10048645
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AUD
A$0.0005910982
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GBP
0.0002917108
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke EUR
0.0003300938
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke USD
$0.00038383
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MYR
RM0.0016044094
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TRY
0.016159243
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke JPY
¥0.05872599
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ARS
ARS$0.5570793471
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RUB
0.0311823492
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke INR
0.0340303678
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke IDR
Rp6.3971641078
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PHP
0.0226421317
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke EGP
￡E.0.018155159
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BRL
R$0.0020534905
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CAD
C$0.0005412003
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BDT
0.0468310983
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NGN
0.5522699572
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke COP
$1.4706101003
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ZAR
R.0.0066632888
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke UAH
0.0161438898
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TZS
T.Sh.0.94307031
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke VES
Bs0.08559409
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CLP
$0.36156786
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PKR
Rs0.1084857112
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KZT
0.2019060949
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke THB
฿0.012436092
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TWD
NT$0.0118910534
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AED
د.إ0.0014086561
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CHF
Fr0.000307064
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HKD
HK$0.0029823591
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AMD
֏0.146776592
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MAD
.د.م0.0035734573
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MXN
$0.0071277231
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SAR
ريال0.0014393625
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ETB
Br0.0589140667
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KES
KSh0.0495678062
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke JOD
د.أ0.00027213547
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PLN
0.0014124944
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RON
лв0.001688852
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SEK
kr0.0036694148
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BGN
лв0.0006486727
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HUF
Ft0.1283681052
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CZK
0.0080911364
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KWD
د.ك0.00011745198
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ILS
0.0012551241
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BOB
Bs0.002648427
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AZN
0.000652511
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TJS
SM0.0035389126
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GEL
0.0010401793
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AOA
Kz0.350206492
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BHD
.د.ب0.00014432008
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BMD
$0.00038383
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke DKK
kr0.0024795418
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HNL
L0.0100870524
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MUR
0.01765618
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NAD
$0.0066671271
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NOK
kr0.003915066
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NZD
$0.0006793791
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PAB
B/.0.00038383
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PGK
K0.0016389541
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke QAR
ر.ق0.0013971412
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RSD
дин.0.0389664216
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke UZS
soʻm4.5694040308
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ALL
L0.0321918221
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ANG
ƒ0.0006870557
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AWG
ƒ0.000690894
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BBD
$0.00076766
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BAM
KM0.0006486727
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BIF
Fr1.13191467
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BND
$0.000498979
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BSD
$0.00038383
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke JMD
$0.0615471405
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KHR
1.5414843098
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KMF
Fr0.16389541
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke LAK
8.3441302679
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke LKR
රු0.1170182521
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MDL
L0.0065673313
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MGA
Ar1.728962235
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MOP
P0.00307064
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MVR
0.005910982
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MWK
MK0.665215773
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MZN
MT0.0245459285
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NPR
रु0.054388711
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PYG
2.72212236
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RWF
Fr0.55770499
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SBD
$0.0031550826
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SCR
0.0053467519
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SRD
$0.014777455
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SVC
$0.0033546742
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SZL
L0.0066594505
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TMT
m0.001343405
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TND
د.ت0.00113575297
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TTD
$0.0025985291
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke UGX
Sh1.34186968
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke XAF
Fr0.21801544
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke XCD
$0.001036341
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke XOF
Fr0.21801544
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke XPF
Fr0.03953449
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BWP
P0.0051625135
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BZD
$0.0007714983
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CVE
$0.0367862672
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke DJF
Fr0.06832174
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke DOP
$0.024680269
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke DZD
د.ج0.0501205214
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke FJD
$0.0008751324
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GNF
Fr3.33740185
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GTQ
Q0.0029401378
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GYD
$0.0802818828
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ISK
kr0.04836258

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AI Agent Layer

Berapa nilai AI Agent Layer (AIFUN) hari ini?
Harga live AIFUN dalam USD adalah 0.00038383 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIFUN ke USD saat ini?
Harga AIFUN ke USD saat ini adalah $ 0.00038383. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI Agent Layer?
Kapitalisasi pasar AIFUN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIFUN?
Suplai beredar AIFUN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIFUN?
AIFUN mencapai harga ATH sebesar 0.8571622024396689 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIFUN?
AIFUN mencapai harga ATL 0.000321133100821543 USD.
Berapa volume perdagangan AIFUN?
Volume perdagangan 24 jam live AIFUN adalah $ 884.55 USD.
Akankah harga AIFUN naik lebih tinggi tahun ini?
AIFUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIFUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AI Agent Layer (AIFUN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 AIFUN = 0.00038383 USD

$0.00038383
