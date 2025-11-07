BursaDEX+
Harga live AI Voice Agents hari ini adalah 0.0001251 USD. Lacak informasi harga aktual AIVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo AI Voice Agents

Harga AI Voice Agents(AIVA)

Harga Live 1 AIVA ke USD:

$0.0001251
$0.0001251$0.0001251
-4.28%1D
USD
Grafik Harga Live AI Voice Agents (AIVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:23:41 (UTC+8)

Informasi Harga AI Voice Agents (AIVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001251
$ 0.0001251$ 0.0001251
Low 24 Jam
$ 0.0001307
$ 0.0001307$ 0.0001307
High 24 Jam

$ 0.0001251
$ 0.0001251$ 0.0001251

$ 0.0001307
$ 0.0001307$ 0.0001307

$ 0.05191103641611002
$ 0.05191103641611002$ 0.05191103641611002

$ 0.000116672813746848
$ 0.000116672813746848$ 0.000116672813746848

0.00%

-4.27%

-2.73%

-2.73%

Harga aktual AI Voice Agents (AIVA) adalah $ 0.0001251. Selama 24 jam terakhir, AIVA diperdagangkan antara low $ 0.0001251 dan high $ 0.0001307, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIVA adalah $ 0.05191103641611002, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000116672813746848.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIVA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -4.27% selama 24 jam, dan -2.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI Voice Agents (AIVA)

No.8531

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 41.55
$ 41.55$ 41.55

$ 125.10K
$ 125.10K$ 125.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar AI Voice Agents saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 41.55. Suplai beredar AIVA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.10K.

Riwayat Harga AI Voice Agents (AIVA) USD

Pantau perubahan harga AI Voice Agents untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000005594-4.27%
30 Days$ -0.0000166-11.72%
60 Hari$ -0.0000342-21.47%
90 Hari$ -0.0001084-46.43%
Perubahan Harga AI Voice Agents Hari Ini

Hari ini, AIVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000005594 (-4.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AI Voice Agents 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000166 (-11.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AI Voice Agents 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIVA terlihat mengalami perubahan $ -0.0000342 (-21.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AI Voice Agents 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001084 (-46.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AI Voice Agents (AIVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga AI Voice Agents sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AI Voice Agents Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AI Voice Agents di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AI Voice Agents dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AI Voice Agents (USD)

Berapa nilai AI Voice Agents (AIVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI Voice Agents (AIVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Voice Agents.

Cek prediksi harga AI Voice Agents sekarang!

Tokenomi AI Voice Agents (AIVA)

Memahami tokenomi AI Voice Agents (AIVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIVA sekarang!

Cara membeli AI Voice Agents (AIVA)

Ingin mengetahui cara membeli AI Voice Agents? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AI Voice Agents di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIVA ke Mata Uang Lokal

1 AI Voice Agents(AIVA) ke VND
3.2920065
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AUD
A$0.000192654
1 AI Voice Agents(AIVA) ke GBP
0.000095076
1 AI Voice Agents(AIVA) ke EUR
0.000107586
1 AI Voice Agents(AIVA) ke USD
$0.0001251
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MYR
RM0.000522918
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TRY
0.005277969
1 AI Voice Agents(AIVA) ke JPY
¥0.0191403
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ARS
ARS$0.181566387
1 AI Voice Agents(AIVA) ke RUB
0.010164375
1 AI Voice Agents(AIVA) ke INR
0.011092617
1 AI Voice Agents(AIVA) ke IDR
Rp2.084999166
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PHP
0.007373394
1 AI Voice Agents(AIVA) ke EGP
￡E.0.005915979
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BRL
R$0.000668034
1 AI Voice Agents(AIVA) ke CAD
C$0.000176391
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BDT
0.015263451
1 AI Voice Agents(AIVA) ke NGN
0.179998884
1 AI Voice Agents(AIVA) ke COP
$0.479309391
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ZAR
R.0.002172987
1 AI Voice Agents(AIVA) ke UAH
0.005261706
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TZS
T.Sh.0.3073707
1 AI Voice Agents(AIVA) ke VES
Bs0.0283977
1 AI Voice Agents(AIVA) ke CLP
$0.1179693
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PKR
Rs0.035358264
1 AI Voice Agents(AIVA) ke KZT
0.065806353
1 AI Voice Agents(AIVA) ke THB
฿0.004050738
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TWD
NT$0.003875598
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AED
د.إ0.000459117
1 AI Voice Agents(AIVA) ke CHF
Fr0.00010008
1 AI Voice Agents(AIVA) ke HKD
HK$0.000972027
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AMD
֏0.04783824
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MAD
.د.م0.00116343
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MXN
$0.002323107
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SAR
ريال0.000469125
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ETB
Br0.019251639
1 AI Voice Agents(AIVA) ke KES
KSh0.016155414
1 AI Voice Agents(AIVA) ke JOD
د.أ0.0000886959
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PLN
0.000460368
1 AI Voice Agents(AIVA) ke RON
лв0.00055044
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SEK
kr0.001197207
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BGN
лв0.000211419
1 AI Voice Agents(AIVA) ke HUF
Ft0.041880978
1 AI Voice Agents(AIVA) ke CZK
0.002638359
1 AI Voice Agents(AIVA) ke KWD
د.ك0.0000382806
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ILS
0.000409077
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BOB
Bs0.00086319
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AZN
0.00021267
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TJS
SM0.001153422
1 AI Voice Agents(AIVA) ke GEL
0.000339021
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AOA
Kz0.114665409
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BHD
.د.ب0.0000471627
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BMD
$0.0001251
1 AI Voice Agents(AIVA) ke DKK
kr0.000809397
1 AI Voice Agents(AIVA) ke HNL
L0.003295134
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MUR
0.005747094
1 AI Voice Agents(AIVA) ke NAD
$0.002172987
1 AI Voice Agents(AIVA) ke NOK
kr0.001274769
1 AI Voice Agents(AIVA) ke NZD
$0.000221427
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PAB
B/.0.0001251
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PGK
K0.00052542
1 AI Voice Agents(AIVA) ke QAR
ر.ق0.000455364
1 AI Voice Agents(AIVA) ke RSD
дин.0.012707658
1 AI Voice Agents(AIVA) ke UZS
soʻm1.507228569
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ALL
L0.010489635
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ANG
ƒ0.000223929
1 AI Voice Agents(AIVA) ke AWG
ƒ0.00022518
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BBD
$0.0002502
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BAM
KM0.000211419
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BIF
Fr0.3689199
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BND
$0.00016263
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BSD
$0.0001251
1 AI Voice Agents(AIVA) ke JMD
$0.020059785
1 AI Voice Agents(AIVA) ke KHR
0.502409106
1 AI Voice Agents(AIVA) ke KMF
Fr0.052542
1 AI Voice Agents(AIVA) ke LAK
2.719565163
1 AI Voice Agents(AIVA) ke LKR
රු0.038139237
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MDL
L0.0021267
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MGA
Ar0.56351295
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MOP
P0.0010008
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MVR
0.00192654
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MWK
MK0.217187361
1 AI Voice Agents(AIVA) ke MZN
MT0.008000145
1 AI Voice Agents(AIVA) ke NPR
रु0.01772667
1 AI Voice Agents(AIVA) ke PYG
0.8872092
1 AI Voice Agents(AIVA) ke RWF
Fr0.1815201
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SBD
$0.001029573
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SCR
0.0017514
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SRD
$0.00481635
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SVC
$0.001093374
1 AI Voice Agents(AIVA) ke SZL
L0.002171736
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TMT
m0.00043785
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TND
د.ت0.0003701709
1 AI Voice Agents(AIVA) ke TTD
$0.000846927
1 AI Voice Agents(AIVA) ke UGX
Sh0.4373496
1 AI Voice Agents(AIVA) ke XAF
Fr0.0710568
1 AI Voice Agents(AIVA) ke XCD
$0.00033777
1 AI Voice Agents(AIVA) ke XOF
Fr0.0710568
1 AI Voice Agents(AIVA) ke XPF
Fr0.0128853
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BWP
P0.001682595
1 AI Voice Agents(AIVA) ke BZD
$0.000251451
1 AI Voice Agents(AIVA) ke CVE
$0.011989584
1 AI Voice Agents(AIVA) ke DJF
Fr0.0221427
1 AI Voice Agents(AIVA) ke DOP
$0.008045181
1 AI Voice Agents(AIVA) ke DZD
د.ج0.016320546
1 AI Voice Agents(AIVA) ke FJD
$0.000285228
1 AI Voice Agents(AIVA) ke GNF
Fr1.0877445
1 AI Voice Agents(AIVA) ke GTQ
Q0.000958266
1 AI Voice Agents(AIVA) ke GYD
$0.026165916
1 AI Voice Agents(AIVA) ke ISK
kr0.0157626

Sumber Daya AI Voice Agents

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AI Voice Agents, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AI Voice Agents
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AI Voice Agents

Berapa nilai AI Voice Agents (AIVA) hari ini?
Harga live AIVA dalam USD adalah 0.0001251 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIVA ke USD saat ini?
Harga AIVA ke USD saat ini adalah $ 0.0001251. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI Voice Agents?
Kapitalisasi pasar AIVA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIVA?
Suplai beredar AIVA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIVA?
AIVA mencapai harga ATH sebesar 0.05191103641611002 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIVA?
AIVA mencapai harga ATL 0.000116672813746848 USD.
Berapa volume perdagangan AIVA?
Volume perdagangan 24 jam live AIVA adalah $ 41.55 USD.
Akankah harga AIVA naik lebih tinggi tahun ini?
AIVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AI Voice Agents (AIVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIVA ke USD

Jumlah

AIVA
AIVA
USD
USD

1 AIVA = 0.0001251 USD

Perdagangkan AIVA

AIVA/USDT
$0.0001251
$0.0001251$0.0001251
-4.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

