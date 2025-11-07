BursaDEX+
Harga live AIXCB by Virtuals hari ini adalah 0.001739 USD. Lacak informasi harga aktual AIXCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIXCB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AIXCB by Virtuals(AIXCB)

$0.001739
$0.001739$0.001739
0.00%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:38 (UTC+8)

Informasi Harga AIXCB by Virtuals (AIXCB) (USD)

$ 0.00162
$ 0.00162$ 0.00162
$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739
$ 0.00162
$ 0.00162$ 0.00162

$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739

$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416

$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845

0.00%

0.00%

+14.40%

+14.40%

Harga aktual AIXCB by Virtuals (AIXCB) adalah $ 0.001739. Selama 24 jam terakhir, AIXCB diperdagangkan antara low $ 0.00162 dan high $ 0.001739, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIXCB adalah $ 0.11715465291895416, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000575701489026845.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIXCB telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +14.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AIXCB by Virtuals (AIXCB)

No.1879

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 5.32
$ 5.32$ 5.32

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

Kapitalisasi Pasar AIXCB by Virtuals saat ini adalah $ 1.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.32. Suplai beredar AIXCB adalah 993.51M, dan total suplainya sebesar 993506898. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.74M.

Riwayat Harga AIXCB by Virtuals (AIXCB) USD

Pantau perubahan harga AIXCB by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.000503+40.69%
60 Hari$ -0.000508-22.61%
90 Hari$ -0.000661-27.55%
Perubahan Harga AIXCB by Virtuals Hari Ini

Hari ini, AIXCB tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AIXCB by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000503 (+40.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AIXCB by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIXCB terlihat mengalami perubahan $ -0.000508 (-22.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AIXCB by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000661 (-27.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AIXCB by Virtuals (AIXCB)?

Lihat halaman Riwayat Harga AIXCB by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AIXCB by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIXCB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AIXCB by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AIXCB by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AIXCB by Virtuals (USD)

Berapa nilai AIXCB by Virtuals (AIXCB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AIXCB by Virtuals (AIXCB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIXCB by Virtuals.

Cek prediksi harga AIXCB by Virtuals sekarang!

Tokenomi AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Memahami tokenomi AIXCB by Virtuals (AIXCB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIXCB sekarang!

Cara membeli AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Ingin mengetahui cara membeli AIXCB by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AIXCB by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIXCB ke Mata Uang Lokal

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke VND
45.761785
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AUD
A$0.00267806
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GBP
0.00132164
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke EUR
0.00149554
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke USD
$0.001739
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MYR
RM0.00726902
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TRY
0.0732119
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke JPY
¥0.266067
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ARS
ARS$2.52393243
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RUB
0.14127636
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke INR
0.15417974
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke IDR
Rp28.98332174
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PHP
0.10258361
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke EGP
￡E.0.0822547
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BRL
R$0.00930365
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CAD
C$0.00245199
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BDT
0.21217539
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NGN
2.50214276
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke COP
$6.66282199
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ZAR
R.0.03020643
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke UAH
0.07314234
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TZS
T.Sh.4.272723
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke VES
Bs0.387797
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CLP
$1.638138
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PKR
Rs0.49151096
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KZT
0.91476617
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke THB
฿0.0563436
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TWD
NT$0.05387422
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AED
د.إ0.00638213
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CHF
Fr0.0013912
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HKD
HK$0.01351203
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AMD
֏0.6649936
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MAD
.د.م0.01619009
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MXN
$0.03229323
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SAR
ريال0.00652125
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ETB
Br0.26691911
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KES
KSh0.22457446
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke JOD
د.أ0.001232951
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PLN
0.00639952
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RON
лв0.0076516
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SEK
kr0.01662484
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BGN
лв0.00293891
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HUF
Ft0.58139987
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CZK
0.03664073
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KWD
د.ك0.000532134
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ILS
0.00568653
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BOB
Bs0.0119991
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AZN
0.0029563
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TJS
SM0.01603358
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GEL
0.00471269
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AOA
Kz1.5866636
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BHD
.د.ب0.000653864
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BMD
$0.001739
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke DKK
kr0.01123394
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HNL
L0.04570092
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MUR
0.079994
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NAD
$0.03020643
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NOK
kr0.0177378
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NZD
$0.00307803
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PAB
B/.0.001739
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PGK
K0.00742553
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke QAR
ر.ق0.00632996
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RSD
дин.0.1765085
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke UZS
soʻm20.70237764
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ALL
L0.14584993
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ANG
ƒ0.00311281
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AWG
ƒ0.0031302
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BBD
$0.003478
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BAM
KM0.00293891
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BIF
Fr5.128311
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BND
$0.0022607
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BSD
$0.001739
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke JMD
$0.27884865
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KHR
6.98392834
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KMF
Fr0.742553
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke LAK
37.80434707
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke LKR
රු0.53016893
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MDL
L0.02975429
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MGA
Ar7.8333255
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MOP
P0.013912
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MVR
0.0267806
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MWK
MK3.0138609
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MZN
MT0.11120905
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NPR
रु0.2464163
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PYG
12.332988
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RWF
Fr2.526767
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SBD
$0.01429458
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SCR
0.02422427
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SRD
$0.0669515
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SVC
$0.01519886
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SZL
L0.03017165
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TMT
m0.0060865
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TND
د.ت0.005145701
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TTD
$0.01177303
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke UGX
Sh6.079544
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke XAF
Fr0.987752
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke XCD
$0.0046953
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke XOF
Fr0.987752
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke XPF
Fr0.179117
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BWP
P0.02338955
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BZD
$0.00349539
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CVE
$0.16666576
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke DJF
Fr0.309542
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke DOP
$0.1118177
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke DZD
د.ج0.22707862
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke FJD
$0.00396492
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GNF
Fr15.120605
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GTQ
Q0.01332074
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GYD
$0.36372924
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ISK
kr0.219114

Sumber Daya AIXCB by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AIXCB by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AIXCB by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AIXCB by Virtuals

Berapa nilai AIXCB by Virtuals (AIXCB) hari ini?
Harga live AIXCB dalam USD adalah 0.001739 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIXCB ke USD saat ini?
Harga AIXCB ke USD saat ini adalah $ 0.001739. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AIXCB by Virtuals?
Kapitalisasi pasar AIXCB adalah $ 1.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIXCB?
Suplai beredar AIXCB adalah 993.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIXCB?
AIXCB mencapai harga ATH sebesar 0.11715465291895416 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIXCB?
AIXCB mencapai harga ATL 0.000575701489026845 USD.
Berapa volume perdagangan AIXCB?
Volume perdagangan 24 jam live AIXCB adalah $ 5.32 USD.
Akankah harga AIXCB naik lebih tinggi tahun ini?
AIXCB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIXCB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

