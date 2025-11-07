BursaDEX+
Harga live Ajuna Network hari ini adalah 0.000092 USD. Lacak informasi harga aktual AJUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AJUN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ajuna Network(AJUN)

$0.000092
0.00%1D
Grafik Harga Live Ajuna Network (AJUN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:56 (UTC+8)

Informasi Harga Ajuna Network (AJUN) (USD)

+19.48%

Harga aktual Ajuna Network (AJUN) adalah $ 0.000092. Selama 24 jam terakhir, AJUN diperdagangkan antara low $ 0.000092 dan high $ 0.000092, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAJUN adalah $ 0.07959326945580884, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000274910072584176.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AJUN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +19.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Ajuna Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar AJUN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 499999992.4957381. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.00K.

Riwayat Harga Ajuna Network (AJUN) USD

Pantau perubahan harga Ajuna Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.000015+19.48%
60 Hari$ -0.00042-82.04%
90 Hari$ -0.000425-82.21%
Perubahan Harga Ajuna Network Hari Ini

Hari ini, AJUN tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ajuna Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000015 (+19.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ajuna Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AJUN terlihat mengalami perubahan $ -0.00042 (-82.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ajuna Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000425 (-82.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ajuna Network (AJUN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ajuna Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ajuna Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AJUN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ajuna Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ajuna Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ajuna Network (USD)

Berapa nilai Ajuna Network (AJUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ajuna Network (AJUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ajuna Network.

Cek prediksi harga Ajuna Network sekarang!

Tokenomi Ajuna Network (AJUN)

Memahami tokenomi Ajuna Network (AJUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AJUN sekarang!

Cara membeli Ajuna Network (AJUN)

Ingin mengetahui cara membeli Ajuna Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ajuna Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ajuna Network

Berapa nilai Ajuna Network (AJUN) hari ini?
Harga live AJUN dalam USD adalah 0.000092 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AJUN ke USD saat ini?
Harga AJUN ke USD saat ini adalah $ 0.000092. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ajuna Network?
Kapitalisasi pasar AJUN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AJUN?
Suplai beredar AJUN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AJUN?
AJUN mencapai harga ATH sebesar 0.07959326945580884 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AJUN?
AJUN mencapai harga ATL 0.000274910072584176 USD.
Berapa volume perdagangan AJUN?
Volume perdagangan 24 jam live AJUN adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga AJUN naik lebih tinggi tahun ini?
AJUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AJUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

