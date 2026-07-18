Analisis Teknis My Neighbor Alice (ALICE) Hari Ini Halaman Analisis My Neighbor Alice menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALICE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis My Neighbor Alice di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga My Neighbor Alice (ALICE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.11803 -- -8.19% +3.01% -21.88%

Indikator Teknikal My Neighbor Alice

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari My Neighbor Alice di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 5 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.118 0.1179 R2 0.1179 0.1179 R1 0.1179 0.1179 PP 0.1178 0.1178 S1 0.1178 0.1178 S2 0.1177 0.1178 S3 0.1177 0.1177

Sinyal Pasar My Neighbor Alice Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.05M $1.70 M $1.66 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal My Neighbor Alice Aliran Masuk Bersih Harga ALICEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.12 2026-07-27 -$0.05 M 0.12 2026-07-26 -$0.03 M 0.12 2026-07-25 -$0.03 M 0.12 2026-07-24 -$0.05 M 0.12 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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