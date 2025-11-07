BursaDEX+
Harga live ANITA AI hari ini adalah 0.000911 USD. Lacak informasi harga aktual ANITA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANITA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ANITA ke USD:

$0.00091
+5.08%1D
USD
Grafik Harga Live ANITA AI (ANITA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:56 (UTC+8)

Informasi Harga ANITA AI (ANITA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000856
Low 24 Jam
$ 0.001046
High 24 Jam

$ 0.000856
$ 0.001046
$ 0.011937747737006186
$ 0.000422257587688162
-3.19%

+5.08%

-12.74%

-12.74%

Harga aktual ANITA AI (ANITA) adalah $ 0.000911. Selama 24 jam terakhir, ANITA diperdagangkan antara low $ 0.000856 dan high $ 0.001046, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANITA adalah $ 0.011937747737006186, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000422257587688162.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANITA telah berubah sebesar -3.19% selama 1 jam terakhir, +5.08% selama 24 jam, dan -12.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ANITA AI (ANITA)

No.4450

$ 0.00
$ 67.95K
$ 911.00K
0.00
999,995,066
SOL

Kapitalisasi Pasar ANITA AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.95K. Suplai beredar ANITA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999995066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 911.00K.

Riwayat Harga ANITA AI (ANITA) USD

Pantau perubahan harga ANITA AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004399+5.08%
30 Days$ -0.000928-50.47%
60 Hari$ -0.000578-38.82%
90 Hari$ -0.001069-53.99%
Perubahan Harga ANITA AI Hari Ini

Hari ini, ANITA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00004399 (+5.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ANITA AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000928 (-50.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ANITA AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANITA terlihat mengalami perubahan $ -0.000578 (-38.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ANITA AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001069 (-53.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ANITA AI (ANITA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ANITA AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ANITA AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANITA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ANITA AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ANITA AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ANITA AI (USD)

Berapa nilai ANITA AI (ANITA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ANITA AI (ANITA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANITA AI.

Cek prediksi harga ANITA AI sekarang!

Tokenomi ANITA AI (ANITA)

Memahami tokenomi ANITA AI (ANITA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANITA sekarang!

Cara membeli ANITA AI (ANITA)

Ingin mengetahui cara membeli ANITA AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ANITA AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANITA ke Mata Uang Lokal

1 ANITA AI(ANITA) ke VND
23.972965
1 ANITA AI(ANITA) ke AUD
A$0.00140294
1 ANITA AI(ANITA) ke GBP
0.00069236
1 ANITA AI(ANITA) ke EUR
0.00078346
1 ANITA AI(ANITA) ke USD
$0.000911
1 ANITA AI(ANITA) ke MYR
RM0.00380798
1 ANITA AI(ANITA) ke TRY
0.0383531
1 ANITA AI(ANITA) ke JPY
¥0.139383
1 ANITA AI(ANITA) ke ARS
ARS$1.32219807
1 ANITA AI(ANITA) ke RUB
0.07400964
1 ANITA AI(ANITA) ke INR
0.08076926
1 ANITA AI(ANITA) ke IDR
Rp15.18332726
1 ANITA AI(ANITA) ke PHP
0.05373989
1 ANITA AI(ANITA) ke EGP
￡E.0.0430903
1 ANITA AI(ANITA) ke BRL
R$0.00487385
1 ANITA AI(ANITA) ke CAD
C$0.00128451
1 ANITA AI(ANITA) ke BDT
0.11115111
1 ANITA AI(ANITA) ke NGN
1.31078324
1 ANITA AI(ANITA) ke COP
$3.49041451
1 ANITA AI(ANITA) ke ZAR
R.0.01582407
1 ANITA AI(ANITA) ke UAH
0.03831666
1 ANITA AI(ANITA) ke TZS
T.Sh.2.238327
1 ANITA AI(ANITA) ke VES
Bs0.203153
1 ANITA AI(ANITA) ke CLP
$0.858162
1 ANITA AI(ANITA) ke PKR
Rs0.25748504
1 ANITA AI(ANITA) ke KZT
0.47921333
1 ANITA AI(ANITA) ke THB
฿0.0295164
1 ANITA AI(ANITA) ke TWD
NT$0.02822278
1 ANITA AI(ANITA) ke AED
د.إ0.00334337
1 ANITA AI(ANITA) ke CHF
Fr0.0007288
1 ANITA AI(ANITA) ke HKD
HK$0.00707847
1 ANITA AI(ANITA) ke AMD
֏0.3483664
1 ANITA AI(ANITA) ke MAD
.د.م0.00848141
1 ANITA AI(ANITA) ke MXN
$0.01691727
1 ANITA AI(ANITA) ke SAR
ريال0.00341625
1 ANITA AI(ANITA) ke ETB
Br0.13982939
1 ANITA AI(ANITA) ke KES
KSh0.11764654
1 ANITA AI(ANITA) ke JOD
د.أ0.000645899
1 ANITA AI(ANITA) ke PLN
0.00335248
1 ANITA AI(ANITA) ke RON
лв0.0040084
1 ANITA AI(ANITA) ke SEK
kr0.00870916
1 ANITA AI(ANITA) ke BGN
лв0.00153959
1 ANITA AI(ANITA) ke HUF
Ft0.30457463
1 ANITA AI(ANITA) ke CZK
0.01919477
1 ANITA AI(ANITA) ke KWD
د.ك0.000278766
1 ANITA AI(ANITA) ke ILS
0.00297897
1 ANITA AI(ANITA) ke BOB
Bs0.0062859
1 ANITA AI(ANITA) ke AZN
0.0015487
1 ANITA AI(ANITA) ke TJS
SM0.00839942
1 ANITA AI(ANITA) ke GEL
0.00246881
1 ANITA AI(ANITA) ke AOA
Kz0.8311964
1 ANITA AI(ANITA) ke BHD
.د.ب0.000342536
1 ANITA AI(ANITA) ke BMD
$0.000911
1 ANITA AI(ANITA) ke DKK
kr0.00588506
1 ANITA AI(ANITA) ke HNL
L0.02394108
1 ANITA AI(ANITA) ke MUR
0.041906
1 ANITA AI(ANITA) ke NAD
$0.01582407
1 ANITA AI(ANITA) ke NOK
kr0.0092922
1 ANITA AI(ANITA) ke NZD
$0.00161247
1 ANITA AI(ANITA) ke PAB
B/.0.000911
1 ANITA AI(ANITA) ke PGK
K0.00388997
1 ANITA AI(ANITA) ke QAR
ر.ق0.00331604
1 ANITA AI(ANITA) ke RSD
дин.0.0924665
1 ANITA AI(ANITA) ke UZS
soʻm10.84523636
1 ANITA AI(ANITA) ke ALL
L0.07640557
1 ANITA AI(ANITA) ke ANG
ƒ0.00163069
1 ANITA AI(ANITA) ke AWG
ƒ0.0016398
1 ANITA AI(ANITA) ke BBD
$0.001822
1 ANITA AI(ANITA) ke BAM
KM0.00153959
1 ANITA AI(ANITA) ke BIF
Fr2.686539
1 ANITA AI(ANITA) ke BND
$0.0011843
1 ANITA AI(ANITA) ke BSD
$0.000911
1 ANITA AI(ANITA) ke JMD
$0.14607885
1 ANITA AI(ANITA) ke KHR
3.65863066
1 ANITA AI(ANITA) ke KMF
Fr0.388997
1 ANITA AI(ANITA) ke LAK
19.80434743
1 ANITA AI(ANITA) ke LKR
රු0.27773657
1 ANITA AI(ANITA) ke MDL
L0.01558721
1 ANITA AI(ANITA) ke MGA
Ar4.1035995
1 ANITA AI(ANITA) ke MOP
P0.007288
1 ANITA AI(ANITA) ke MVR
0.0140294
1 ANITA AI(ANITA) ke MWK
MK1.5788541
1 ANITA AI(ANITA) ke MZN
MT0.05825845
1 ANITA AI(ANITA) ke NPR
रु0.1290887
1 ANITA AI(ANITA) ke PYG
6.460812
1 ANITA AI(ANITA) ke RWF
Fr1.323683
1 ANITA AI(ANITA) ke SBD
$0.00748842
1 ANITA AI(ANITA) ke SCR
0.01269023
1 ANITA AI(ANITA) ke SRD
$0.0350735
1 ANITA AI(ANITA) ke SVC
$0.00796214
1 ANITA AI(ANITA) ke SZL
L0.01580585
1 ANITA AI(ANITA) ke TMT
m0.0031885
1 ANITA AI(ANITA) ke TND
د.ت0.002695649
1 ANITA AI(ANITA) ke TTD
$0.00616747
1 ANITA AI(ANITA) ke UGX
Sh3.184856
1 ANITA AI(ANITA) ke XAF
Fr0.517448
1 ANITA AI(ANITA) ke XCD
$0.0024597
1 ANITA AI(ANITA) ke XOF
Fr0.517448
1 ANITA AI(ANITA) ke XPF
Fr0.093833
1 ANITA AI(ANITA) ke BWP
P0.01225295
1 ANITA AI(ANITA) ke BZD
$0.00183111
1 ANITA AI(ANITA) ke CVE
$0.08731024
1 ANITA AI(ANITA) ke DJF
Fr0.162158
1 ANITA AI(ANITA) ke DOP
$0.0585773
1 ANITA AI(ANITA) ke DZD
د.ج0.11884906
1 ANITA AI(ANITA) ke FJD
$0.00207708
1 ANITA AI(ANITA) ke GNF
Fr7.921145
1 ANITA AI(ANITA) ke GTQ
Q0.00697826
1 ANITA AI(ANITA) ke GYD
$0.19054476
1 ANITA AI(ANITA) ke ISK
kr0.114786

Sumber Daya ANITA AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ANITA AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi ANITA AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANITA AI

Berapa nilai ANITA AI (ANITA) hari ini?
Harga live ANITA dalam USD adalah 0.000911 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANITA ke USD saat ini?
Harga ANITA ke USD saat ini adalah $ 0.000911. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ANITA AI?
Kapitalisasi pasar ANITA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANITA?
Suplai beredar ANITA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANITA?
ANITA mencapai harga ATH sebesar 0.011937747737006186 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANITA?
ANITA mencapai harga ATL 0.000422257587688162 USD.
Berapa volume perdagangan ANITA?
Volume perdagangan 24 jam live ANITA adalah $ 67.95K USD.
Akankah harga ANITA naik lebih tinggi tahun ini?
ANITA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANITA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

