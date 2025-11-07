BursaDEX+
Harga live Apollo Name Service hari ini adalah 0.002275 USD. Lacak informasi harga aktual ANS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ANS

Info Harga ANS

Penjelasan ANS

Whitepaper ANS

Situs Web Resmi ANS

Tokenomi ANS

Prakiraan Harga ANS

Riwayat ANS

Panduan Membeli ANS

Konverter ANS ke Mata Uang Fiat

Spot ANS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apollo Name Service

Harga Apollo Name Service(ANS)

Harga Live 1 ANS ke USD:

$0.002275
$0.002275
+4.16%1D
USD
Grafik Harga Live Apollo Name Service (ANS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:01 (UTC+8)

Informasi Harga Apollo Name Service (ANS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002158
$ 0.002158
Low 24 Jam
$ 0.00232
$ 0.00232
High 24 Jam

$ 0.002158
$ 0.002158

$ 0.00232
$ 0.00232

--
--

--
--

+1.97%

+4.16%

-3.81%

-3.81%

Harga aktual Apollo Name Service (ANS) adalah $ 0.002275. Selama 24 jam terakhir, ANS diperdagangkan antara low $ 0.002158 dan high $ 0.00232, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANS telah berubah sebesar +1.97% selama 1 jam terakhir, +4.16% selama 24 jam, dan -3.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apollo Name Service (ANS)

--
--

$ 53.18K
$ 53.18K

$ 2.28M
$ 2.28M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Apollo Name Service saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.18K. Suplai beredar ANS adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.28M.

Riwayat Harga Apollo Name Service (ANS) USD

Pantau perubahan harga Apollo Name Service untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009086+4.16%
30 Days$ -0.000287-11.21%
60 Hari$ -0.000552-19.53%
90 Hari$ -0.000854-27.30%
Perubahan Harga Apollo Name Service Hari Ini

Hari ini, ANS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00009086 (+4.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Apollo Name Service 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000287 (-11.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Apollo Name Service 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANS terlihat mengalami perubahan $ -0.000552 (-19.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Apollo Name Service 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000854 (-27.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Apollo Name Service (ANS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Apollo Name Service sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Apollo Name Service Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Apollo Name Service di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Apollo Name Service dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Apollo Name Service (USD)

Berapa nilai Apollo Name Service (ANS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apollo Name Service (ANS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apollo Name Service.

Cek prediksi harga Apollo Name Service sekarang!

Tokenomi Apollo Name Service (ANS)

Memahami tokenomi Apollo Name Service (ANS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANS sekarang!

Cara membeli Apollo Name Service (ANS)

Ingin mengetahui cara membeli Apollo Name Service? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apollo Name Service di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANS ke Mata Uang Lokal

1 Apollo Name Service(ANS) ke VND
59.866625
1 Apollo Name Service(ANS) ke AUD
A$0.0035035
1 Apollo Name Service(ANS) ke GBP
0.001729
1 Apollo Name Service(ANS) ke EUR
0.0019565
1 Apollo Name Service(ANS) ke USD
$0.002275
1 Apollo Name Service(ANS) ke MYR
RM0.0095095
1 Apollo Name Service(ANS) ke TRY
0.09598225
1 Apollo Name Service(ANS) ke JPY
¥0.3458
1 Apollo Name Service(ANS) ke ARS
ARS$3.30186675
1 Apollo Name Service(ANS) ke RUB
0.184821
1 Apollo Name Service(ANS) ke INR
0.20172425
1 Apollo Name Service(ANS) ke IDR
Rp37.9166515
1 Apollo Name Service(ANS) ke PHP
0.13406575
1 Apollo Name Service(ANS) ke EGP
￡E.0.1076075
1 Apollo Name Service(ANS) ke BRL
R$0.01217125
1 Apollo Name Service(ANS) ke CAD
C$0.00320775
1 Apollo Name Service(ANS) ke BDT
0.27757275
1 Apollo Name Service(ANS) ke NGN
3.273361
1 Apollo Name Service(ANS) ke COP
$8.71645775
1 Apollo Name Service(ANS) ke ZAR
R.0.03951675
1 Apollo Name Service(ANS) ke UAH
0.0956865
1 Apollo Name Service(ANS) ke TZS
T.Sh.5.589675
1 Apollo Name Service(ANS) ke VES
Bs0.516425
1 Apollo Name Service(ANS) ke CLP
$2.145325
1 Apollo Name Service(ANS) ke PKR
Rs0.643006
1 Apollo Name Service(ANS) ke KZT
1.19671825
1 Apollo Name Service(ANS) ke THB
฿0.07371
1 Apollo Name Service(ANS) ke TWD
NT$0.07050225
1 Apollo Name Service(ANS) ke AED
د.إ0.00834925
1 Apollo Name Service(ANS) ke CHF
Fr0.00182
1 Apollo Name Service(ANS) ke HKD
HK$0.01767675
1 Apollo Name Service(ANS) ke AMD
֏0.86996
1 Apollo Name Service(ANS) ke MAD
.د.م0.0211575
1 Apollo Name Service(ANS) ke MXN
$0.04224675
1 Apollo Name Service(ANS) ke SAR
ريال0.00853125
1 Apollo Name Service(ANS) ke ETB
Br0.35009975
1 Apollo Name Service(ANS) ke KES
KSh0.293839
1 Apollo Name Service(ANS) ke JOD
د.أ0.001612975
1 Apollo Name Service(ANS) ke PLN
0.008372
1 Apollo Name Service(ANS) ke RON
лв0.01001
1 Apollo Name Service(ANS) ke SEK
kr0.02177175
1 Apollo Name Service(ANS) ke BGN
лв0.00384475
1 Apollo Name Service(ANS) ke HUF
Ft0.760851
1 Apollo Name Service(ANS) ke CZK
0.04793425
1 Apollo Name Service(ANS) ke KWD
د.ك0.00069615
1 Apollo Name Service(ANS) ke ILS
0.00743925
1 Apollo Name Service(ANS) ke BOB
Bs0.0156975
1 Apollo Name Service(ANS) ke AZN
0.0038675
1 Apollo Name Service(ANS) ke TJS
SM0.0209755
1 Apollo Name Service(ANS) ke GEL
0.00616525
1 Apollo Name Service(ANS) ke AOA
Kz2.08524225
1 Apollo Name Service(ANS) ke BHD
.د.ب0.0008554
1 Apollo Name Service(ANS) ke BMD
$0.002275
1 Apollo Name Service(ANS) ke DKK
kr0.0146965
1 Apollo Name Service(ANS) ke HNL
L0.0599235
1 Apollo Name Service(ANS) ke MUR
0.10465
1 Apollo Name Service(ANS) ke NAD
$0.03951675
1 Apollo Name Service(ANS) ke NOK
kr0.02318225
1 Apollo Name Service(ANS) ke NZD
$0.00402675
1 Apollo Name Service(ANS) ke PAB
B/.0.002275
1 Apollo Name Service(ANS) ke PGK
K0.009555
1 Apollo Name Service(ANS) ke QAR
ر.ق0.008281
1 Apollo Name Service(ANS) ke RSD
дин.0.230958
1 Apollo Name Service(ANS) ke UZS
soʻm27.40963225
1 Apollo Name Service(ANS) ke ALL
L0.19075875
1 Apollo Name Service(ANS) ke ANG
ƒ0.00407225
1 Apollo Name Service(ANS) ke AWG
ƒ0.004095
1 Apollo Name Service(ANS) ke BBD
$0.00455
1 Apollo Name Service(ANS) ke BAM
KM0.00384475
1 Apollo Name Service(ANS) ke BIF
Fr6.708975
1 Apollo Name Service(ANS) ke BND
$0.0029575
1 Apollo Name Service(ANS) ke BSD
$0.002275
1 Apollo Name Service(ANS) ke JMD
$0.36479625
1 Apollo Name Service(ANS) ke KHR
9.1365365
1 Apollo Name Service(ANS) ke KMF
Fr0.9555
1 Apollo Name Service(ANS) ke LAK
49.45652075
1 Apollo Name Service(ANS) ke LKR
රු0.69357925
1 Apollo Name Service(ANS) ke MDL
L0.038675
1 Apollo Name Service(ANS) ke MGA
Ar10.2477375
1 Apollo Name Service(ANS) ke MOP
P0.0182
1 Apollo Name Service(ANS) ke MVR
0.035035
1 Apollo Name Service(ANS) ke MWK
MK3.94965025
1 Apollo Name Service(ANS) ke MZN
MT0.14548625
1 Apollo Name Service(ANS) ke NPR
रु0.3223675
1 Apollo Name Service(ANS) ke PYG
16.1343
1 Apollo Name Service(ANS) ke RWF
Fr3.301025
1 Apollo Name Service(ANS) ke SBD
$0.01872325
1 Apollo Name Service(ANS) ke SCR
0.03282825
1 Apollo Name Service(ANS) ke SRD
$0.0875875
1 Apollo Name Service(ANS) ke SVC
$0.0198835
1 Apollo Name Service(ANS) ke SZL
L0.039494
1 Apollo Name Service(ANS) ke TMT
m0.0079625
1 Apollo Name Service(ANS) ke TND
د.ت0.006731725
1 Apollo Name Service(ANS) ke TTD
$0.01540175
1 Apollo Name Service(ANS) ke UGX
Sh7.9534
1 Apollo Name Service(ANS) ke XAF
Fr1.2922
1 Apollo Name Service(ANS) ke XCD
$0.0061425
1 Apollo Name Service(ANS) ke XOF
Fr1.2922
1 Apollo Name Service(ANS) ke XPF
Fr0.234325
1 Apollo Name Service(ANS) ke BWP
P0.03059875
1 Apollo Name Service(ANS) ke BZD
$0.00457275
1 Apollo Name Service(ANS) ke CVE
$0.218036
1 Apollo Name Service(ANS) ke DJF
Fr0.402675
1 Apollo Name Service(ANS) ke DOP
$0.14630525
1 Apollo Name Service(ANS) ke DZD
د.ج0.297024
1 Apollo Name Service(ANS) ke FJD
$0.005187
1 Apollo Name Service(ANS) ke GNF
Fr19.781125
1 Apollo Name Service(ANS) ke GTQ
Q0.0174265
1 Apollo Name Service(ANS) ke GYD
$0.475839
1 Apollo Name Service(ANS) ke ISK
kr0.28665

Sumber Daya Apollo Name Service

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apollo Name Service, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Apollo Name Service
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apollo Name Service

Berapa nilai Apollo Name Service (ANS) hari ini?
Harga live ANS dalam USD adalah 0.002275 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANS ke USD saat ini?
Harga ANS ke USD saat ini adalah $ 0.002275. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apollo Name Service?
Kapitalisasi pasar ANS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANS?
Suplai beredar ANS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANS?
ANS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANS?
ANS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ANS?
Volume perdagangan 24 jam live ANS adalah $ 53.18K USD.
Akankah harga ANS naik lebih tinggi tahun ini?
ANS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Apollo Name Service (ANS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ANS ke USD

Jumlah

ANS
ANS
USD
USD

1 ANS = 0.002275 USD

Perdagangkan ANS

ANS/USDT
$0.002275
$0.002275
+4.35%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,319.67

$3,314.49

$155.94

$1.0349

$1.0003

$101,319.67

$3,314.49

$155.94

$2.2131

$1.0274

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0876

$0.021998

$0.009623

$4.131

$0.0876

$0.0000002447

