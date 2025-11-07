BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Athene Network hari ini adalah 0.00000936 USD. Lacak informasi harga aktual ATN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Athene Network hari ini adalah 0.00000936 USD. Lacak informasi harga aktual ATN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATN

Info Harga ATN

Penjelasan ATN

Whitepaper ATN

Situs Web Resmi ATN

Tokenomi ATN

Prakiraan Harga ATN

Riwayat ATN

Panduan Membeli ATN

Konverter ATN ke Mata Uang Fiat

Spot ATN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Athene Network

Harga Athene Network(ATN)

Harga Live 1 ATN ke USD:

$0.00000936
$0.00000936$0.00000936
+0.42%1D
USD
Grafik Harga Live Athene Network (ATN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:24 (UTC+8)

Informasi Harga Athene Network (ATN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904
Low 24 Jam
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
High 24 Jam

$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 67,618.3066592308
$ 67,618.3066592308$ 67,618.3066592308

$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268$ 0.000029153464250268

0.00%

+0.42%

-6.50%

-6.50%

Harga aktual Athene Network (ATN) adalah $ 0.00000936. Selama 24 jam terakhir, ATN diperdagangkan antara low $ 0.00000904 dan high $ 0.00001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATN adalah $ 67,618.3066592308, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000029153464250268.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.42% selama 24 jam, dan -6.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Athene Network (ATN)

No.4570

--
----

$ 3.70K
$ 3.70K$ 3.70K

$ 23.40K
$ 23.40K$ 23.40K

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Athene Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.70K. Suplai beredar ATN adalah --, dan total suplainya sebesar 2500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.40K.

Riwayat Harga Athene Network (ATN) USD

Pantau perubahan harga Athene Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000391+0.42%
30 Days$ -0.0000083-47.00%
60 Hari$ -0.00001045-52.76%
90 Hari$ -0.00016464-94.63%
Perubahan Harga Athene Network Hari Ini

Hari ini, ATN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000391 (+0.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Athene Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000083 (-47.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Athene Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATN terlihat mengalami perubahan $ -0.00001045 (-52.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Athene Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00016464 (-94.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Athene Network (ATN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Athene Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Athene Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Athene Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Athene Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Athene Network (USD)

Berapa nilai Athene Network (ATN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Athene Network (ATN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Athene Network.

Cek prediksi harga Athene Network sekarang!

Tokenomi Athene Network (ATN)

Memahami tokenomi Athene Network (ATN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATN sekarang!

Cara membeli Athene Network (ATN)

Ingin mengetahui cara membeli Athene Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Athene Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATN ke Mata Uang Lokal

1 Athene Network(ATN) ke VND
0.2463084
1 Athene Network(ATN) ke AUD
A$0.0000144144
1 Athene Network(ATN) ke GBP
0.0000071136
1 Athene Network(ATN) ke EUR
0.0000080496
1 Athene Network(ATN) ke USD
$0.00000936
1 Athene Network(ATN) ke MYR
RM0.0000391248
1 Athene Network(ATN) ke TRY
0.0003948984
1 Athene Network(ATN) ke JPY
¥0.00142272
1 Athene Network(ATN) ke ARS
ARS$0.0135848232
1 Athene Network(ATN) ke RUB
0.0007604064
1 Athene Network(ATN) ke INR
0.0008299512
1 Athene Network(ATN) ke IDR
Rp0.1559999376
1 Athene Network(ATN) ke PHP
0.0005524272
1 Athene Network(ATN) ke EGP
￡E.0.000442728
1 Athene Network(ATN) ke BRL
R$0.000050076
1 Athene Network(ATN) ke CAD
C$0.0000131976
1 Athene Network(ATN) ke BDT
0.0011420136
1 Athene Network(ATN) ke NGN
0.0134675424
1 Athene Network(ATN) ke COP
$0.0358619976
1 Athene Network(ATN) ke ZAR
R.0.0001626768
1 Athene Network(ATN) ke UAH
0.0003936816
1 Athene Network(ATN) ke TZS
T.Sh.0.02299752
1 Athene Network(ATN) ke VES
Bs0.00212472
1 Athene Network(ATN) ke CLP
$0.00882648
1 Athene Network(ATN) ke PKR
Rs0.0026455104
1 Athene Network(ATN) ke KZT
0.0049236408
1 Athene Network(ATN) ke THB
฿0.0003031704
1 Athene Network(ATN) ke TWD
NT$0.0002900664
1 Athene Network(ATN) ke AED
د.إ0.0000343512
1 Athene Network(ATN) ke CHF
Fr0.000007488
1 Athene Network(ATN) ke HKD
HK$0.0000727272
1 Athene Network(ATN) ke AMD
֏0.003579264
1 Athene Network(ATN) ke MAD
.د.م0.000087048
1 Athene Network(ATN) ke MXN
$0.0001739088
1 Athene Network(ATN) ke SAR
ريال0.0000351
1 Athene Network(ATN) ke ETB
Br0.0014404104
1 Athene Network(ATN) ke KES
KSh0.0012089376
1 Athene Network(ATN) ke JOD
د.أ0.00000663624
1 Athene Network(ATN) ke PLN
0.0000344448
1 Athene Network(ATN) ke RON
лв0.000041184
1 Athene Network(ATN) ke SEK
kr0.0000894816
1 Athene Network(ATN) ke BGN
лв0.0000158184
1 Athene Network(ATN) ke HUF
Ft0.0031293288
1 Athene Network(ATN) ke CZK
0.0001972152
1 Athene Network(ATN) ke KWD
د.ك0.00000286416
1 Athene Network(ATN) ke ILS
0.0000306072
1 Athene Network(ATN) ke BOB
Bs0.000064584
1 Athene Network(ATN) ke AZN
0.000015912
1 Athene Network(ATN) ke TJS
SM0.0000862992
1 Athene Network(ATN) ke GEL
0.0000253656
1 Athene Network(ATN) ke AOA
Kz0.0085792824
1 Athene Network(ATN) ke BHD
.د.ب0.00000352872
1 Athene Network(ATN) ke BMD
$0.00000936
1 Athene Network(ATN) ke DKK
kr0.0000604656
1 Athene Network(ATN) ke HNL
L0.0002465424
1 Athene Network(ATN) ke MUR
0.00043056
1 Athene Network(ATN) ke NAD
$0.0001625832
1 Athene Network(ATN) ke NOK
kr0.0000953784
1 Athene Network(ATN) ke NZD
$0.0000165672
1 Athene Network(ATN) ke PAB
B/.0.00000936
1 Athene Network(ATN) ke PGK
K0.000039312
1 Athene Network(ATN) ke QAR
ر.ق0.0000340704
1 Athene Network(ATN) ke RSD
дин.0.00095004
1 Athene Network(ATN) ke UZS
soʻm0.1127710584
1 Athene Network(ATN) ke ALL
L0.000784836
1 Athene Network(ATN) ke ANG
ƒ0.0000167544
1 Athene Network(ATN) ke AWG
ƒ0.000016848
1 Athene Network(ATN) ke BBD
$0.00001872
1 Athene Network(ATN) ke BAM
KM0.0000158184
1 Athene Network(ATN) ke BIF
Fr0.02760264
1 Athene Network(ATN) ke BND
$0.000012168
1 Athene Network(ATN) ke BSD
$0.00000936
1 Athene Network(ATN) ke JMD
$0.001500876
1 Athene Network(ATN) ke KHR
0.0375903216
1 Athene Network(ATN) ke KMF
Fr0.0039312
1 Athene Network(ATN) ke LAK
0.2034782568
1 Athene Network(ATN) ke LKR
රු0.0028535832
1 Athene Network(ATN) ke MDL
L0.00015912
1 Athene Network(ATN) ke MGA
Ar0.04216212
1 Athene Network(ATN) ke MOP
P0.00007488
1 Athene Network(ATN) ke MVR
0.000144144
1 Athene Network(ATN) ke MWK
MK0.0162499896
1 Athene Network(ATN) ke MZN
MT0.000598572
1 Athene Network(ATN) ke NPR
रु0.001326312
1 Athene Network(ATN) ke PYG
0.06638112
1 Athene Network(ATN) ke RWF
Fr0.01358136
1 Athene Network(ATN) ke SBD
$0.0000770328
1 Athene Network(ATN) ke SCR
0.000140868
1 Athene Network(ATN) ke SRD
$0.00036036
1 Athene Network(ATN) ke SVC
$0.0000818064
1 Athene Network(ATN) ke SZL
L0.0001624896
1 Athene Network(ATN) ke TMT
m0.00003276
1 Athene Network(ATN) ke TND
د.ت0.00002769624
1 Athene Network(ATN) ke TTD
$0.0000633672
1 Athene Network(ATN) ke UGX
Sh0.03272256
1 Athene Network(ATN) ke XAF
Fr0.00530712
1 Athene Network(ATN) ke XCD
$0.000025272
1 Athene Network(ATN) ke XOF
Fr0.00530712
1 Athene Network(ATN) ke XPF
Fr0.00096408
1 Athene Network(ATN) ke BWP
P0.000125892
1 Athene Network(ATN) ke BZD
$0.0000188136
1 Athene Network(ATN) ke CVE
$0.0008970624
1 Athene Network(ATN) ke DJF
Fr0.00165672
1 Athene Network(ATN) ke DOP
$0.0006019416
1 Athene Network(ATN) ke DZD
د.ج0.0012212928
1 Athene Network(ATN) ke FJD
$0.0000213408
1 Athene Network(ATN) ke GNF
Fr0.0813852
1 Athene Network(ATN) ke GTQ
Q0.0000716976
1 Athene Network(ATN) ke GYD
$0.0019577376
1 Athene Network(ATN) ke ISK
kr0.00117936

Sumber Daya Athene Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Athene Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Athene Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Athene Network

Berapa nilai Athene Network (ATN) hari ini?
Harga live ATN dalam USD adalah 0.00000936 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATN ke USD saat ini?
Harga ATN ke USD saat ini adalah $ 0.00000936. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Athene Network?
Kapitalisasi pasar ATN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATN?
Suplai beredar ATN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATN?
ATN mencapai harga ATH sebesar 67,618.3066592308 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATN?
ATN mencapai harga ATL 0.000029153464250268 USD.
Berapa volume perdagangan ATN?
Volume perdagangan 24 jam live ATN adalah $ 3.70K USD.
Akankah harga ATN naik lebih tinggi tahun ini?
ATN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Athene Network (ATN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ATN ke USD

Jumlah

ATN
ATN
USD
USD

1 ATN = 0.00000936 USD

Perdagangkan ATN

ATN/USDT
$0.00000936
$0.00000936$0.00000936
+0.42%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,264.29
$101,264.29$101,264.29

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.74
$3,303.74$3,303.74

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.51
$154.51$154.51

-0.90%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0677
$1.0677$1.0677

+24.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,264.29
$101,264.29$101,264.29

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.74
$3,303.74$3,303.74

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.51
$154.51$154.51

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2055
$2.2055$2.2055

-1.29%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0103
$1.0103$1.0103

-0.57%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004089
$0.0004089$0.0004089

+172.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.973
$3.973$3.973

+297.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007520
$0.007520$0.007520

+252.38%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001953
$0.001953$0.001953

+79.50%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002226
$0.0000002226$0.0000002226

+48.40%