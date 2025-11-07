BursaDEX+
Harga live Baby Swap hari ini adalah 0.0003387 USD. Lacak informasi harga aktual BABYSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Baby Swap(BABYSWAP)

$0.0003387
-1.10%1D
Grafik Harga Live Baby Swap (BABYSWAP)
Informasi Harga Baby Swap (BABYSWAP) (USD)

$ 0.0003351
Low 24 Jam
$ 0.0003526
High 24 Jam

+0.17%

-1.09%

-10.64%

-10.64%

Harga aktual Baby Swap (BABYSWAP) adalah $ 0.0003387. Selama 24 jam terakhir, BABYSWAP diperdagangkan antara low $ 0.0003351 dan high $ 0.0003526, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABYSWAP adalah $ 4.48589634767712, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000282555222021002.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABYSWAP telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, -1.09% selama 24 jam, dan -10.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baby Swap (BABYSWAP)

No.2811

$ 210.30K
$ 210.30K$ 210.30K

$ 57.24K
$ 57.24K$ 57.24K

$ 338.70K
$ 338.70K$ 338.70K

620.90M
620.90M 620.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.08%

BSC

Kapitalisasi Pasar Baby Swap saat ini adalah $ 210.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.24K. Suplai beredar BABYSWAP adalah 620.90M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 338.70K.

Riwayat Harga Baby Swap (BABYSWAP) USD

Pantau perubahan harga Baby Swap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003767-1.09%
30 Days$ -0.0001603-32.13%
60 Hari$ -0.0000158-4.46%
90 Hari$ +0.0000132+4.05%
Perubahan Harga Baby Swap Hari Ini

Hari ini, BABYSWAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000003767 (-1.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Baby Swap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001603 (-32.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Baby Swap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BABYSWAP terlihat mengalami perubahan $ -0.0000158 (-4.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Baby Swap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0000132 (+4.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Baby Swap (BABYSWAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Baby Swap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap adalah pertukaran terdesentralisasi AMM+NFT terbaik untuk proyek baru lahir di Binance Smart Chain, memberikan pengalaman perdagangan yang lebih ramah dan dukungan proyek yang lebih baik.

Baby Swap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baby Swap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BABYSWAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Baby Swap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baby Swap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baby Swap (USD)

Berapa nilai Baby Swap (BABYSWAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby Swap (BABYSWAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Swap.

Cek prediksi harga Baby Swap sekarang!

Tokenomi Baby Swap (BABYSWAP)

Memahami tokenomi Baby Swap (BABYSWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABYSWAP sekarang!

Cara membeli Baby Swap (BABYSWAP)

Ingin mengetahui cara membeli Baby Swap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baby Swap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BABYSWAP ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baby Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Baby Swap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baby Swap

Berapa nilai Baby Swap (BABYSWAP) hari ini?
Harga live BABYSWAP dalam USD adalah 0.0003387 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABYSWAP ke USD saat ini?
Harga BABYSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.0003387. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baby Swap?
Kapitalisasi pasar BABYSWAP adalah $ 210.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABYSWAP?
Suplai beredar BABYSWAP adalah 620.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABYSWAP?
BABYSWAP mencapai harga ATH sebesar 4.48589634767712 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABYSWAP?
BABYSWAP mencapai harga ATL 0.000282555222021002 USD.
Berapa volume perdagangan BABYSWAP?
Volume perdagangan 24 jam live BABYSWAP adalah $ 57.24K USD.
Akankah harga BABYSWAP naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABYSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Baby Swap (BABYSWAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BABYSWAP = 0.0003387 USD

