BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live CDARI hari ini adalah 0.0734 USD. Lacak informasi harga aktual BAC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CDARI hari ini adalah 0.0734 USD. Lacak informasi harga aktual BAC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAC

Info Harga BAC

Penjelasan BAC

Whitepaper BAC

Situs Web Resmi BAC

Tokenomi BAC

Prakiraan Harga BAC

Riwayat BAC

Panduan Membeli BAC

Konverter BAC ke Mata Uang Fiat

Spot BAC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CDARI

Harga CDARI(BAC)

Harga Live 1 BAC ke USD:

$0.0734
$0.0734$0.0734
+0.82%1D
USD
Grafik Harga Live CDARI (BAC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:44 (UTC+8)

Informasi Harga CDARI (BAC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0696
$ 0.0696$ 0.0696
Low 24 Jam
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
High 24 Jam

$ 0.0696
$ 0.0696$ 0.0696

$ 0.08
$ 0.08$ 0.08

--
----

--
----

+0.82%

+0.82%

-76.80%

-76.80%

Harga aktual CDARI (BAC) adalah $ 0.0734. Selama 24 jam terakhir, BAC diperdagangkan antara low $ 0.0696 dan high $ 0.08, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAC telah berubah sebesar +0.82% selama 1 jam terakhir, +0.82% selama 24 jam, dan -76.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CDARI (BAC)

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

31,290,000
31,290,000 31,290,000

MATCHAIN

Kapitalisasi Pasar CDARI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.71K. Suplai beredar BAC adalah --, dan total suplainya sebesar 31290000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.30M.

Riwayat Harga CDARI (BAC) USD

Pantau perubahan harga CDARI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000597+0.82%
30 Days$ -1.2626-94.51%
60 Hari$ -2.5375-97.19%
90 Hari$ -3.1084-97.70%
Perubahan Harga CDARI Hari Ini

Hari ini, BAC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000597 (+0.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CDARI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.2626 (-94.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CDARI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAC terlihat mengalami perubahan $ -2.5375 (-97.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CDARI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.1084 (-97.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CDARI (BAC)?

Lihat halaman Riwayat Harga CDARI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CDARI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CDARI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CDARI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CDARI (USD)

Berapa nilai CDARI (BAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CDARI (BAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CDARI.

Cek prediksi harga CDARI sekarang!

Tokenomi CDARI (BAC)

Memahami tokenomi CDARI (BAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAC sekarang!

Cara membeli CDARI (BAC)

Ingin mengetahui cara membeli CDARI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CDARI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAC ke Mata Uang Lokal

1 CDARI(BAC) ke VND
1,931.521
1 CDARI(BAC) ke AUD
A$0.113036
1 CDARI(BAC) ke GBP
0.055784
1 CDARI(BAC) ke EUR
0.063124
1 CDARI(BAC) ke USD
$0.0734
1 CDARI(BAC) ke MYR
RM0.306812
1 CDARI(BAC) ke TRY
3.096746
1 CDARI(BAC) ke JPY
¥11.1568
1 CDARI(BAC) ke ARS
ARS$106.530558
1 CDARI(BAC) ke RUB
5.963016
1 CDARI(BAC) ke INR
6.508378
1 CDARI(BAC) ke IDR
Rp1,223.332844
1 CDARI(BAC) ke PHP
4.332068
1 CDARI(BAC) ke EGP
￡E.3.47182
1 CDARI(BAC) ke BRL
R$0.39269
1 CDARI(BAC) ke CAD
C$0.103494
1 CDARI(BAC) ke BDT
8.955534
1 CDARI(BAC) ke NGN
105.610856
1 CDARI(BAC) ke COP
$281.225494
1 CDARI(BAC) ke ZAR
R.1.275692
1 CDARI(BAC) ke UAH
3.087204
1 CDARI(BAC) ke TZS
T.Sh.180.3438
1 CDARI(BAC) ke VES
Bs16.6618
1 CDARI(BAC) ke CLP
$69.2162
1 CDARI(BAC) ke PKR
Rs20.745776
1 CDARI(BAC) ke KZT
38.610602
1 CDARI(BAC) ke THB
฿2.377426
1 CDARI(BAC) ke TWD
NT$2.274666
1 CDARI(BAC) ke AED
د.إ0.269378
1 CDARI(BAC) ke CHF
Fr0.05872
1 CDARI(BAC) ke HKD
HK$0.570318
1 CDARI(BAC) ke AMD
֏28.06816
1 CDARI(BAC) ke MAD
.د.م0.68262
1 CDARI(BAC) ke MXN
$1.363772
1 CDARI(BAC) ke SAR
ريال0.27525
1 CDARI(BAC) ke ETB
Br11.295526
1 CDARI(BAC) ke KES
KSh9.480344
1 CDARI(BAC) ke JOD
د.أ0.0520406
1 CDARI(BAC) ke PLN
0.270112
1 CDARI(BAC) ke RON
лв0.32296
1 CDARI(BAC) ke SEK
kr0.701704
1 CDARI(BAC) ke BGN
лв0.124046
1 CDARI(BAC) ke HUF
Ft24.539822
1 CDARI(BAC) ke CZK
1.546538
1 CDARI(BAC) ke KWD
د.ك0.0224604
1 CDARI(BAC) ke ILS
0.240018
1 CDARI(BAC) ke BOB
Bs0.50646
1 CDARI(BAC) ke AZN
0.12478
1 CDARI(BAC) ke TJS
SM0.676748
1 CDARI(BAC) ke GEL
0.198914
1 CDARI(BAC) ke AOA
Kz67.277706
1 CDARI(BAC) ke BHD
.د.ب0.0276718
1 CDARI(BAC) ke BMD
$0.0734
1 CDARI(BAC) ke DKK
kr0.474164
1 CDARI(BAC) ke HNL
L1.933356
1 CDARI(BAC) ke MUR
3.3764
1 CDARI(BAC) ke NAD
$1.274958
1 CDARI(BAC) ke NOK
kr0.747946
1 CDARI(BAC) ke NZD
$0.129918
1 CDARI(BAC) ke PAB
B/.0.0734
1 CDARI(BAC) ke PGK
K0.30828
1 CDARI(BAC) ke QAR
ر.ق0.267176
1 CDARI(BAC) ke RSD
дин.7.4501
1 CDARI(BAC) ke UZS
soʻm884.337146
1 CDARI(BAC) ke ALL
L6.15459
1 CDARI(BAC) ke ANG
ƒ0.131386
1 CDARI(BAC) ke AWG
ƒ0.13212
1 CDARI(BAC) ke BBD
$0.1468
1 CDARI(BAC) ke BAM
KM0.124046
1 CDARI(BAC) ke BIF
Fr216.4566
1 CDARI(BAC) ke BND
$0.09542
1 CDARI(BAC) ke BSD
$0.0734
1 CDARI(BAC) ke JMD
$11.76969
1 CDARI(BAC) ke KHR
294.778804
1 CDARI(BAC) ke KMF
Fr30.828
1 CDARI(BAC) ke LAK
1,595.652142
1 CDARI(BAC) ke LKR
රු22.377458
1 CDARI(BAC) ke MDL
L1.2478
1 CDARI(BAC) ke MGA
Ar330.6303
1 CDARI(BAC) ke MOP
P0.5872
1 CDARI(BAC) ke MVR
1.13036
1 CDARI(BAC) ke MWK
MK127.430474
1 CDARI(BAC) ke MZN
MT4.69393
1 CDARI(BAC) ke NPR
रु10.40078
1 CDARI(BAC) ke PYG
520.5528
1 CDARI(BAC) ke RWF
Fr106.5034
1 CDARI(BAC) ke SBD
$0.604082
1 CDARI(BAC) ke SCR
1.10467
1 CDARI(BAC) ke SRD
$2.8259
1 CDARI(BAC) ke SVC
$0.641516
1 CDARI(BAC) ke SZL
L1.274224
1 CDARI(BAC) ke TMT
m0.2569
1 CDARI(BAC) ke TND
د.ت0.2171906
1 CDARI(BAC) ke TTD
$0.496918
1 CDARI(BAC) ke UGX
Sh256.6064
1 CDARI(BAC) ke XAF
Fr41.6178
1 CDARI(BAC) ke XCD
$0.19818
1 CDARI(BAC) ke XOF
Fr41.6178
1 CDARI(BAC) ke XPF
Fr7.5602
1 CDARI(BAC) ke BWP
P0.98723
1 CDARI(BAC) ke BZD
$0.147534
1 CDARI(BAC) ke CVE
$7.034656
1 CDARI(BAC) ke DJF
Fr12.9918
1 CDARI(BAC) ke DOP
$4.720354
1 CDARI(BAC) ke DZD
د.ج9.577232
1 CDARI(BAC) ke FJD
$0.167352
1 CDARI(BAC) ke GNF
Fr638.213
1 CDARI(BAC) ke GTQ
Q0.562244
1 CDARI(BAC) ke GYD
$15.352344
1 CDARI(BAC) ke ISK
kr9.2484

Sumber Daya CDARI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CDARI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CDARI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CDARI

Berapa nilai CDARI (BAC) hari ini?
Harga live BAC dalam USD adalah 0.0734 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAC ke USD saat ini?
Harga BAC ke USD saat ini adalah $ 0.0734. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CDARI?
Kapitalisasi pasar BAC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAC?
Suplai beredar BAC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAC?
BAC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAC?
BAC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BAC?
Volume perdagangan 24 jam live BAC adalah $ 10.71K USD.
Akankah harga BAC naik lebih tinggi tahun ini?
BAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CDARI (BAC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAC ke USD

Jumlah

BAC
BAC
USD
USD

1 BAC = 0.0734 USD

Perdagangkan BAC

BAC/USDT
$0.0734
$0.0734$0.0734
+0.68%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,368.01
$101,368.01$101,368.01

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.52
$3,310.52$3,310.52

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0423
$1.0423$1.0423

+21.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,368.01
$101,368.01$101,368.01

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.52
$3,310.52$3,310.52

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0122
$1.0122$1.0122

-0.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004013
$0.0004013$0.0004013

+167.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.979
$3.979$3.979

+297.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007366
$0.007366$0.007366

+245.17%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001997
$0.001997$0.001997

+83.54%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002253
$0.0000002253$0.0000002253

+50.20%