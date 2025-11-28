Harga BASELIFE Hari Ini

Harga live BASELIFE (BASE人生) hari ini adalah $ 0.0002313, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASE人生 ke USD saat ini adalah $ 0.0002313 per BASE人生.

BASELIFE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BASE人生. Selama 24 jam terakhir, BASE人生 diperdagangkan antara $ 0.0002201 (low) dan $ 0.0002341 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BASE人生 bergerak -1.03% dalam satu jam terakhir dan -9.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.20K.

Informasi Pasar BASELIFE (BASE人生)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar BASELIFE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.20K. Suplai beredar BASE人生 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.