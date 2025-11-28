Harga live BASELIFE hari ini adalah 0.0002313 USD. Kapitalisasi pasar BASE人生 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual BASE人生 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BASELIFE hari ini adalah 0.0002313 USD. Kapitalisasi pasar BASE人生 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual BASE人生 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live BASELIFE (BASE人生) hari ini adalah $ 0.0002313, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASE人生 ke USD saat ini adalah $ 0.0002313 per BASE人生.
BASELIFE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BASE人生. Selama 24 jam terakhir, BASE人生 diperdagangkan antara $ 0.0002201 (low) dan $ 0.0002341 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, BASE人生 bergerak -1.03% dalam satu jam terakhir dan -9.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.20K.
Informasi Pasar BASELIFE (BASE人生)
$ 54.20K
$ 0.00
BASE
Kapitalisasi Pasar BASELIFE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.20K. Suplai beredar BASE人生 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.
Riwayat Harga BASELIFE USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam
-1.03%
-0.25%
-9.19%
-9.19%
Riwayat Harga BASELIFE (BASE人生) USD
Pantau perubahan harga BASELIFE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.00000058
-0.25%
30 Days
$ -0.0002975
-56.26%
60 Hari
$ -0.0027687
-92.29%
90 Hari
$ -0.0027687
-92.29%
Perubahan Harga BASELIFE Hari Ini
Hari ini, BASE人生 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000058 (-0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga BASELIFE 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002975 (-56.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga BASELIFE 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BASE人生 terlihat mengalami perubahan $ -0.0027687 (-92.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga BASELIFE 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0027687 (-92.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BASELIFE (BASE人生)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk BASELIFE, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga BASELIFE?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga token BASELIFE:
1. Sentimen pasar dan tren kripto secara keseluruhan 2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa 3. Keterlibatan komunitas dan aktivitas media sosial 4. Pembaruan pengembangan dan kemajuan peta jalan 5. Pengumuman kemitraan 6. Adopsi dan pertumbuhan jaringan Base 7. Utilitas token serta kasus penggunaan dalam ekosistem 8. Dinamika permintaan dan penawaran 9. Gerakan whale dan transaksi besar 10. Kondisi ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi aset berisiko
Mengapa orang ingin tahu harga BASELIFE hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga BASELIFE hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar, perhitungan laba/rugi, dan perencanaan investasi. Harga real-time membantu para pedagang menjalankan pesanan beli/jual secara efektif serta melacak nilai saat ini dari kepemilikan mereka.
Prediksi Harga untuk BASELIFE
Prediksi Harga BASELIFE (BASE人生) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BASE人生 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BASELIFE (BASE人生) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga BASELIFE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga BASELIFE yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga BASE人生 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga BASELIFE.
Cara membeli & berinvestasi BASELIFE di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan BASELIFE? Pembelian BASE人生 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli BASELIFE. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian BASELIFE (BASE人生) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan BASELIFE akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan BASELIFE
Dengan memiliki BASELIFE, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli BASELIFE (BASE人生) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BASELIFE
Berapa nilai 1 BASELIFE pada tahun 2030?
Jika BASELIFE tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BASELIFE tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga BASELIFE hari ini?
Harga BASELIFE hari ini adalah $ 0.0002313. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah BASELIFE masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
BASELIFE tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi BASE人生, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian BASELIFE di Indonesia?
BASELIFE senilai $ 54.20K diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga BASELIFE saat ini di Indonesia?
Harga live BASE人生 diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga BASELIFE terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga BASE人生 untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga BASELIFE di Indonesia?
Harga BASE人生 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk BASE人生 di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan BASE人生/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga BASELIFE bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga BASELIFE akan naik tahun ini?
Harga BASELIFE mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga BASELIFE (BASE人生) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-28 03:20:39 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting BASELIFE (BASE人生)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-27 19:52:56
Kabar Industri Terkini
Peringkat Aliran Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: BTC Aliran Masuk Bersih sebesar $473 Juta, ETH Aliran Keluar Bersih sebesar $33,22 Juta
11-27 17:01:21
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 22, Sentimen "Ketakutan Ekstrem" Terus Mereda
11-27 14:34:40
Wawasan Para Ahli
CEO Tether Menanggapi Penurunan Peringkat USDT oleh S&P: Kerapuhan Sistem Lama Membuat Mereka yang Berkuasa Gelisah
11-27 10:31:06
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas, Bitcoin Kembali ke $90.000 Setelah Seminggu
11-27 04:17:57
Kabar Industri Terkini
$226 juta dilikuidasi di seluruh pasar dalam 24 jam terakhir, posisi long dan short sama-sama terdampak
11-27 03:53:25
Kabar Industri Terkini
Vitalik: Batas Gas Ethereum Diperkirakan Akan Terus Bertambah Tahun Depan
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.