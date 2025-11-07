BursaDEX+
Harga live Blockchain Bets hari ini adalah 0.000677 USD. Lacak informasi harga aktual BCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BCB

Info Harga BCB

Penjelasan BCB

Whitepaper BCB

Situs Web Resmi BCB

Tokenomi BCB

Prakiraan Harga BCB

Riwayat BCB

Panduan Membeli BCB

Konverter BCB ke Mata Uang Fiat

Spot BCB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Blockchain Bets

Harga Blockchain Bets(BCB)

Harga Live 1 BCB ke USD:

$0.000677
$0.000677
-1.59%1D
USD
Grafik Harga Live Blockchain Bets (BCB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:31 (UTC+8)

Informasi Harga Blockchain Bets (BCB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000677
$ 0.000677
Low 24 Jam
$ 0.000709
$ 0.000709
High 24 Jam

$ 0.000677
$ 0.000677

$ 0.000709
$ 0.000709

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132

-4.25%

-1.59%

-10.81%

-10.81%

Harga aktual Blockchain Bets (BCB) adalah $ 0.000677. Selama 24 jam terakhir, BCB diperdagangkan antara low $ 0.000677 dan high $ 0.000709, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCB adalah $ 0.059751326391164955, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00061258442477132.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCB telah berubah sebesar -4.25% selama 1 jam terakhir, -1.59% selama 24 jam, dan -10.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blockchain Bets (BCB)

No.7157

$ 0.00
$ 0.00

$ 28.05
$ 28.05

$ 677.00K
$ 677.00K

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Blockchain Bets saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 28.05. Suplai beredar BCB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 677.00K.

Riwayat Harga Blockchain Bets (BCB) USD

Pantau perubahan harga Blockchain Bets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001094-1.59%
30 Days$ -0.000297-30.50%
60 Hari$ -0.000418-38.18%
90 Hari$ -0.000523-43.59%
Perubahan Harga Blockchain Bets Hari Ini

Hari ini, BCB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001094 (-1.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blockchain Bets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000297 (-30.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blockchain Bets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BCB terlihat mengalami perubahan $ -0.000418 (-38.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blockchain Bets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000523 (-43.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blockchain Bets (BCB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blockchain Bets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blockchain Bets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BCB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blockchain Bets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blockchain Bets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blockchain Bets (USD)

Berapa nilai Blockchain Bets (BCB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blockchain Bets (BCB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blockchain Bets.

Cek prediksi harga Blockchain Bets sekarang!

Tokenomi Blockchain Bets (BCB)

Memahami tokenomi Blockchain Bets (BCB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCB sekarang!

Cara membeli Blockchain Bets (BCB)

Ingin mengetahui cara membeli Blockchain Bets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blockchain Bets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BCB ke Mata Uang Lokal

1 Blockchain Bets(BCB) ke VND
17.815255
1 Blockchain Bets(BCB) ke AUD
A$0.00104258
1 Blockchain Bets(BCB) ke GBP
0.00051452
1 Blockchain Bets(BCB) ke EUR
0.00058222
1 Blockchain Bets(BCB) ke USD
$0.000677
1 Blockchain Bets(BCB) ke MYR
RM0.00282986
1 Blockchain Bets(BCB) ke TRY
0.0285017
1 Blockchain Bets(BCB) ke JPY
¥0.103581
1 Blockchain Bets(BCB) ke ARS
ARS$0.98257749
1 Blockchain Bets(BCB) ke RUB
0.05499948
1 Blockchain Bets(BCB) ke INR
0.06002282
1 Blockchain Bets(BCB) ke IDR
Rp11.28332882
1 Blockchain Bets(BCB) ke PHP
0.03993623
1 Blockchain Bets(BCB) ke EGP
￡E.0.0320221
1 Blockchain Bets(BCB) ke BRL
R$0.00362195
1 Blockchain Bets(BCB) ke CAD
C$0.00095457
1 Blockchain Bets(BCB) ke BDT
0.08260077
1 Blockchain Bets(BCB) ke NGN
0.97409468
1 Blockchain Bets(BCB) ke COP
$2.59386457
1 Blockchain Bets(BCB) ke ZAR
R.0.01175949
1 Blockchain Bets(BCB) ke UAH
0.02847462
1 Blockchain Bets(BCB) ke TZS
T.Sh.1.663389
1 Blockchain Bets(BCB) ke VES
Bs0.150971
1 Blockchain Bets(BCB) ke CLP
$0.637734
1 Blockchain Bets(BCB) ke PKR
Rs0.19134728
1 Blockchain Bets(BCB) ke KZT
0.35612231
1 Blockchain Bets(BCB) ke THB
฿0.0219348
1 Blockchain Bets(BCB) ke TWD
NT$0.02097346
1 Blockchain Bets(BCB) ke AED
د.إ0.00248459
1 Blockchain Bets(BCB) ke CHF
Fr0.0005416
1 Blockchain Bets(BCB) ke HKD
HK$0.00526029
1 Blockchain Bets(BCB) ke AMD
֏0.2588848
1 Blockchain Bets(BCB) ke MAD
.د.م0.00630287
1 Blockchain Bets(BCB) ke MXN
$0.01257189
1 Blockchain Bets(BCB) ke SAR
ريال0.00253875
1 Blockchain Bets(BCB) ke ETB
Br0.10391273
1 Blockchain Bets(BCB) ke KES
KSh0.08742778
1 Blockchain Bets(BCB) ke JOD
د.أ0.000479993
1 Blockchain Bets(BCB) ke PLN
0.00249136
1 Blockchain Bets(BCB) ke RON
лв0.0029788
1 Blockchain Bets(BCB) ke SEK
kr0.00647212
1 Blockchain Bets(BCB) ke BGN
лв0.00114413
1 Blockchain Bets(BCB) ke HUF
Ft0.22634141
1 Blockchain Bets(BCB) ke CZK
0.01426439
1 Blockchain Bets(BCB) ke KWD
د.ك0.000207162
1 Blockchain Bets(BCB) ke ILS
0.00221379
1 Blockchain Bets(BCB) ke BOB
Bs0.0046713
1 Blockchain Bets(BCB) ke AZN
0.0011509
1 Blockchain Bets(BCB) ke TJS
SM0.00624194
1 Blockchain Bets(BCB) ke GEL
0.00183467
1 Blockchain Bets(BCB) ke AOA
Kz0.6176948
1 Blockchain Bets(BCB) ke BHD
.د.ب0.000254552
1 Blockchain Bets(BCB) ke BMD
$0.000677
1 Blockchain Bets(BCB) ke DKK
kr0.00437342
1 Blockchain Bets(BCB) ke HNL
L0.01779156
1 Blockchain Bets(BCB) ke MUR
0.031142
1 Blockchain Bets(BCB) ke NAD
$0.01175949
1 Blockchain Bets(BCB) ke NOK
kr0.0069054
1 Blockchain Bets(BCB) ke NZD
$0.00119829
1 Blockchain Bets(BCB) ke PAB
B/.0.000677
1 Blockchain Bets(BCB) ke PGK
K0.00289079
1 Blockchain Bets(BCB) ke QAR
ر.ق0.00246428
1 Blockchain Bets(BCB) ke RSD
дин.0.0687155
1 Blockchain Bets(BCB) ke UZS
soʻm8.05952252
1 Blockchain Bets(BCB) ke ALL
L0.05677999
1 Blockchain Bets(BCB) ke ANG
ƒ0.00121183
1 Blockchain Bets(BCB) ke AWG
ƒ0.0012186
1 Blockchain Bets(BCB) ke BBD
$0.001354
1 Blockchain Bets(BCB) ke BAM
KM0.00114413
1 Blockchain Bets(BCB) ke BIF
Fr1.996473
1 Blockchain Bets(BCB) ke BND
$0.0008801
1 Blockchain Bets(BCB) ke BSD
$0.000677
1 Blockchain Bets(BCB) ke JMD
$0.10855695
1 Blockchain Bets(BCB) ke KHR
2.71887262
1 Blockchain Bets(BCB) ke KMF
Fr0.289079
1 Blockchain Bets(BCB) ke LAK
14.71739101
1 Blockchain Bets(BCB) ke LKR
රු0.20639699
1 Blockchain Bets(BCB) ke MDL
L0.01158347
1 Blockchain Bets(BCB) ke MGA
Ar3.0495465
1 Blockchain Bets(BCB) ke MOP
P0.005416
1 Blockchain Bets(BCB) ke MVR
0.0104258
1 Blockchain Bets(BCB) ke MWK
MK1.1733087
1 Blockchain Bets(BCB) ke MZN
MT0.04329415
1 Blockchain Bets(BCB) ke NPR
रु0.0959309
1 Blockchain Bets(BCB) ke PYG
4.801284
1 Blockchain Bets(BCB) ke RWF
Fr0.983681
1 Blockchain Bets(BCB) ke SBD
$0.00556494
1 Blockchain Bets(BCB) ke SCR
0.00943061
1 Blockchain Bets(BCB) ke SRD
$0.0260645
1 Blockchain Bets(BCB) ke SVC
$0.00591698
1 Blockchain Bets(BCB) ke SZL
L0.01174595
1 Blockchain Bets(BCB) ke TMT
m0.0023695
1 Blockchain Bets(BCB) ke TND
د.ت0.002003243
1 Blockchain Bets(BCB) ke TTD
$0.00458329
1 Blockchain Bets(BCB) ke UGX
Sh2.366792
1 Blockchain Bets(BCB) ke XAF
Fr0.384536
1 Blockchain Bets(BCB) ke XCD
$0.0018279
1 Blockchain Bets(BCB) ke XOF
Fr0.384536
1 Blockchain Bets(BCB) ke XPF
Fr0.069731
1 Blockchain Bets(BCB) ke BWP
P0.00910565
1 Blockchain Bets(BCB) ke BZD
$0.00136077
1 Blockchain Bets(BCB) ke CVE
$0.06488368
1 Blockchain Bets(BCB) ke DJF
Fr0.120506
1 Blockchain Bets(BCB) ke DOP
$0.0435311
1 Blockchain Bets(BCB) ke DZD
د.ج0.08832142
1 Blockchain Bets(BCB) ke FJD
$0.00154356
1 Blockchain Bets(BCB) ke GNF
Fr5.886515
1 Blockchain Bets(BCB) ke GTQ
Q0.00518582
1 Blockchain Bets(BCB) ke GYD
$0.14160132
1 Blockchain Bets(BCB) ke ISK
kr0.085302

Sumber Daya Blockchain Bets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blockchain Bets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Blockchain Bets
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blockchain Bets

Berapa nilai Blockchain Bets (BCB) hari ini?
Harga live BCB dalam USD adalah 0.000677 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCB ke USD saat ini?
Harga BCB ke USD saat ini adalah $ 0.000677. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blockchain Bets?
Kapitalisasi pasar BCB adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCB?
Suplai beredar BCB adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCB?
BCB mencapai harga ATH sebesar 0.059751326391164955 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCB?
BCB mencapai harga ATL 0.00061258442477132 USD.
Berapa volume perdagangan BCB?
Volume perdagangan 24 jam live BCB adalah $ 28.05 USD.
Akankah harga BCB naik lebih tinggi tahun ini?
BCB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Blockchain Bets (BCB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BCB ke USD

Jumlah

BCB
BCB
USD
USD

1 BCB = 0.000677 USD

Perdagangkan BCB

BCB/USDT
$0.000677
$0.000677
-1.59%

$100,835.19

$3,304.80

$155.09

$1.0003

$1.0353

$100,835.19

$3,304.80

$155.09

$2.1951

$0.9997

$0.00000

$0.00000

$31.07

$0.1161

$0.0004057

$0.016641

$4.687

$0.1161

$0.001631

$0.0000002160

