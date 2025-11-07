Apa yang dimaksud dengan BILLY (BILLY)

BILLY is a meme coin on the Solana chain. BILLY is a meme coin on the Solana chain.

BILLY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BILLY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BILLY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BILLY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BILLY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BILLY (USD)

Berapa nilai BILLY (BILLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BILLY (BILLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BILLY.

Cek prediksi harga BILLY sekarang!

Tokenomi BILLY (BILLY)

Memahami tokenomi BILLY (BILLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BILLY sekarang!

Cara membeli BILLY (BILLY)

Ingin mengetahui cara membeli BILLY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BILLY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BILLY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BILLY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BILLY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BILLY Berapa nilai BILLY (BILLY) hari ini? Harga live BILLY dalam USD adalah 0.001425 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BILLY ke USD saat ini? $ 0.001425 . Cobalah Harga BILLY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BILLY? Kapitalisasi pasar BILLY adalah $ 1.33M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BILLY? Suplai beredar BILLY adalah 936.14M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BILLY? BILLY mencapai harga ATH sebesar 0.2328517050585467 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BILLY? BILLY mencapai harga ATL 0.001382188780962931 USD . Berapa volume perdagangan BILLY? Volume perdagangan 24 jam live BILLY adalah $ 55.58K USD . Akankah harga BILLY naik lebih tinggi tahun ini? BILLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BILLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BILLY (BILLY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi