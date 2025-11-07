BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Binance yellow robot hari ini adalah 0.0003896 USD. Lacak informasi harga aktual BINA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BINA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Binance yellow robot hari ini adalah 0.0003896 USD. Lacak informasi harga aktual BINA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BINA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BINA

Info Harga BINA

Penjelasan BINA

Tokenomi BINA

Prakiraan Harga BINA

Riwayat BINA

Panduan Membeli BINA

Konverter BINA ke Mata Uang Fiat

Spot BINA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Binance yellow robot

Harga Binance yellow robot(BINA)

Harga Live 1 BINA ke USD:

$0.0003888
$0.0003888$0.0003888
+10.14%1D
USD
Grafik Harga Live Binance yellow robot (BINA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:01 (UTC+8)

Informasi Harga Binance yellow robot (BINA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003419
$ 0.0003419$ 0.0003419
Low 24 Jam
$ 0.00045
$ 0.00045$ 0.00045
High 24 Jam

$ 0.0003419
$ 0.0003419$ 0.0003419

$ 0.00045
$ 0.00045$ 0.00045

--
----

--
----

-1.60%

+10.14%

-53.18%

-53.18%

Harga aktual Binance yellow robot (BINA) adalah $ 0.0003896. Selama 24 jam terakhir, BINA diperdagangkan antara low $ 0.0003419 dan high $ 0.00045, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBINA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BINA telah berubah sebesar -1.60% selama 1 jam terakhir, +10.14% selama 24 jam, dan -53.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binance yellow robot (BINA)

--
----

$ 61.27K
$ 61.27K$ 61.27K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Binance yellow robot saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.27K. Suplai beredar BINA adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Binance yellow robot (BINA) USD

Pantau perubahan harga Binance yellow robot untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000035795+10.14%
30 Days$ -0.0044644-91.98%
60 Hari$ -0.0006104-61.04%
90 Hari$ -0.0006104-61.04%
Perubahan Harga Binance yellow robot Hari Ini

Hari ini, BINA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000035795 (+10.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binance yellow robot 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0044644 (-91.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binance yellow robot 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BINA terlihat mengalami perubahan $ -0.0006104 (-61.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binance yellow robot 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0006104 (-61.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binance yellow robot (BINA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binance yellow robot sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binance yellow robot (BINA)

Robot Kuning Binance

Binance yellow robot tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binance yellow robot Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BINA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binance yellow robot di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance yellow robot dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance yellow robot (USD)

Berapa nilai Binance yellow robot (BINA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance yellow robot (BINA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance yellow robot.

Cek prediksi harga Binance yellow robot sekarang!

Tokenomi Binance yellow robot (BINA)

Memahami tokenomi Binance yellow robot (BINA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BINA sekarang!

Cara membeli Binance yellow robot (BINA)

Ingin mengetahui cara membeli Binance yellow robot? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance yellow robot di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BINA ke Mata Uang Lokal

1 Binance yellow robot(BINA) ke VND
10.252324
1 Binance yellow robot(BINA) ke AUD
A$0.000599984
1 Binance yellow robot(BINA) ke GBP
0.000296096
1 Binance yellow robot(BINA) ke EUR
0.000335056
1 Binance yellow robot(BINA) ke USD
$0.0003896
1 Binance yellow robot(BINA) ke MYR
RM0.001628528
1 Binance yellow robot(BINA) ke TRY
0.016437224
1 Binance yellow robot(BINA) ke JPY
¥0.0592192
1 Binance yellow robot(BINA) ke ARS
ARS$0.565453752
1 Binance yellow robot(BINA) ke RUB
0.031651104
1 Binance yellow robot(BINA) ke INR
0.034545832
1 Binance yellow robot(BINA) ke IDR
Rp6.493330736
1 Binance yellow robot(BINA) ke PHP
0.022959128
1 Binance yellow robot(BINA) ke EGP
￡E.0.01842808
1 Binance yellow robot(BINA) ke BRL
R$0.00208436
1 Binance yellow robot(BINA) ke CAD
C$0.000549336
1 Binance yellow robot(BINA) ke BDT
0.047535096
1 Binance yellow robot(BINA) ke NGN
0.560572064
1 Binance yellow robot(BINA) ke COP
$1.492717336
1 Binance yellow robot(BINA) ke ZAR
R.0.006767352
1 Binance yellow robot(BINA) ke UAH
0.016386576
1 Binance yellow robot(BINA) ke TZS
T.Sh.0.9572472
1 Binance yellow robot(BINA) ke VES
Bs0.0884392
1 Binance yellow robot(BINA) ke CLP
$0.3673928
1 Binance yellow robot(BINA) ke PKR
Rs0.110116544
1 Binance yellow robot(BINA) ke KZT
0.204941288
1 Binance yellow robot(BINA) ke THB
฿0.01262304
1 Binance yellow robot(BINA) ke TWD
NT$0.012073704
1 Binance yellow robot(BINA) ke AED
د.إ0.001429832
1 Binance yellow robot(BINA) ke CHF
Fr0.00031168
1 Binance yellow robot(BINA) ke HKD
HK$0.003027192
1 Binance yellow robot(BINA) ke AMD
֏0.14898304
1 Binance yellow robot(BINA) ke MAD
.د.م0.00362328
1 Binance yellow robot(BINA) ke MXN
$0.007234872
1 Binance yellow robot(BINA) ke SAR
ريال0.001461
1 Binance yellow robot(BINA) ke ETB
Br0.059955544
1 Binance yellow robot(BINA) ke KES
KSh0.050320736
1 Binance yellow robot(BINA) ke JOD
د.أ0.0002762264
1 Binance yellow robot(BINA) ke PLN
0.001433728
1 Binance yellow robot(BINA) ke RON
лв0.00171424
1 Binance yellow robot(BINA) ke SEK
kr0.003728472
1 Binance yellow robot(BINA) ke BGN
лв0.000658424
1 Binance yellow robot(BINA) ke HUF
Ft0.130297824
1 Binance yellow robot(BINA) ke CZK
0.008208872
1 Binance yellow robot(BINA) ke KWD
د.ك0.0001192176
1 Binance yellow robot(BINA) ke ILS
0.001273992
1 Binance yellow robot(BINA) ke BOB
Bs0.00268824
1 Binance yellow robot(BINA) ke AZN
0.00066232
1 Binance yellow robot(BINA) ke TJS
SM0.003592112
1 Binance yellow robot(BINA) ke GEL
0.001055816
1 Binance yellow robot(BINA) ke AOA
Kz0.357103464
1 Binance yellow robot(BINA) ke BHD
.د.ب0.0001464896
1 Binance yellow robot(BINA) ke BMD
$0.0003896
1 Binance yellow robot(BINA) ke DKK
kr0.002516816
1 Binance yellow robot(BINA) ke HNL
L0.010262064
1 Binance yellow robot(BINA) ke MUR
0.0179216
1 Binance yellow robot(BINA) ke NAD
$0.006767352
1 Binance yellow robot(BINA) ke NOK
kr0.003970024
1 Binance yellow robot(BINA) ke NZD
$0.000689592
1 Binance yellow robot(BINA) ke PAB
B/.0.0003896
1 Binance yellow robot(BINA) ke PGK
K0.00163632
1 Binance yellow robot(BINA) ke QAR
ر.ق0.001418144
1 Binance yellow robot(BINA) ke RSD
дин.0.039552192
1 Binance yellow robot(BINA) ke UZS
soʻm4.693974824
1 Binance yellow robot(BINA) ke ALL
L0.03266796
1 Binance yellow robot(BINA) ke ANG
ƒ0.000697384
1 Binance yellow robot(BINA) ke AWG
ƒ0.00070128
1 Binance yellow robot(BINA) ke BBD
$0.0007792
1 Binance yellow robot(BINA) ke BAM
KM0.000658424
1 Binance yellow robot(BINA) ke BIF
Fr1.1489304
1 Binance yellow robot(BINA) ke BND
$0.00050648
1 Binance yellow robot(BINA) ke BSD
$0.0003896
1 Binance yellow robot(BINA) ke JMD
$0.06247236
1 Binance yellow robot(BINA) ke KHR
1.564656976
1 Binance yellow robot(BINA) ke KMF
Fr0.163632
1 Binance yellow robot(BINA) ke LAK
8.469565048
1 Binance yellow robot(BINA) ke LKR
රු0.118777352
1 Binance yellow robot(BINA) ke MDL
L0.0066232
1 Binance yellow robot(BINA) ke MGA
Ar1.7549532
1 Binance yellow robot(BINA) ke MOP
P0.0031168
1 Binance yellow robot(BINA) ke MVR
0.00599984
1 Binance yellow robot(BINA) ke MWK
MK0.676388456
1 Binance yellow robot(BINA) ke MZN
MT0.02491492
1 Binance yellow robot(BINA) ke NPR
रु0.05520632
1 Binance yellow robot(BINA) ke PYG
2.7630432
1 Binance yellow robot(BINA) ke RWF
Fr0.5653096
1 Binance yellow robot(BINA) ke SBD
$0.003206408
1 Binance yellow robot(BINA) ke SCR
0.005621928
1 Binance yellow robot(BINA) ke SRD
$0.0149996
1 Binance yellow robot(BINA) ke SVC
$0.003405104
1 Binance yellow robot(BINA) ke SZL
L0.006763456
1 Binance yellow robot(BINA) ke TMT
m0.0013636
1 Binance yellow robot(BINA) ke TND
د.ت0.0011528264
1 Binance yellow robot(BINA) ke TTD
$0.002637592
1 Binance yellow robot(BINA) ke UGX
Sh1.3620416
1 Binance yellow robot(BINA) ke XAF
Fr0.2212928
1 Binance yellow robot(BINA) ke XCD
$0.00105192
1 Binance yellow robot(BINA) ke XOF
Fr0.2212928
1 Binance yellow robot(BINA) ke XPF
Fr0.0401288
1 Binance yellow robot(BINA) ke BWP
P0.00524012
1 Binance yellow robot(BINA) ke BZD
$0.000783096
1 Binance yellow robot(BINA) ke CVE
$0.037339264
1 Binance yellow robot(BINA) ke DJF
Fr0.0689592
1 Binance yellow robot(BINA) ke DOP
$0.025055176
1 Binance yellow robot(BINA) ke DZD
د.ج0.050866176
1 Binance yellow robot(BINA) ke FJD
$0.000888288
1 Binance yellow robot(BINA) ke GNF
Fr3.387572
1 Binance yellow robot(BINA) ke GTQ
Q0.002984336
1 Binance yellow robot(BINA) ke GYD
$0.081488736
1 Binance yellow robot(BINA) ke ISK
kr0.0490896

Sumber Daya Binance yellow robot

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance yellow robot, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance yellow robot

Berapa nilai Binance yellow robot (BINA) hari ini?
Harga live BINA dalam USD adalah 0.0003896 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BINA ke USD saat ini?
Harga BINA ke USD saat ini adalah $ 0.0003896. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binance yellow robot?
Kapitalisasi pasar BINA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BINA?
Suplai beredar BINA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BINA?
BINA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BINA?
BINA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BINA?
Volume perdagangan 24 jam live BINA adalah $ 61.27K USD.
Akankah harga BINA naik lebih tinggi tahun ini?
BINA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BINA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Binance yellow robot (BINA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BINA ke USD

Jumlah

BINA
BINA
USD
USD

1 BINA = 0.0003896 USD

Perdagangkan BINA

BINA/USDT
$0.0003888
$0.0003888$0.0003888
+9.98%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,070.52
$101,070.52$101,070.52

-0.91%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.32
$3,307.32$3,307.32

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.77
$155.77$155.77

-0.09%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0294
$1.0294$1.0294

+19.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,070.52
$101,070.52$101,070.52

-0.91%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.32
$3,307.32$3,307.32

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.77
$155.77$155.77

-0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2106
$2.2106$2.2106

-1.06%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0184
$1.0184$1.0184

+0.22%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1052
$0.1052$0.1052

+110.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.023000
$0.023000$0.023000

+2,200.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009856
$0.009856$0.009856

+361.85%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.955
$3.955$3.955

+295.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1052
$0.1052$0.1052

+110.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002415
$0.0000002415$0.0000002415

+61.00%