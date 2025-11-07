Apa yang dimaksud dengan BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BOOP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BOOP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BOOP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BOOP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BOOP (USD)

Berapa nilai BOOP (BOOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BOOP (BOOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOP.

Cek prediksi harga BOOP sekarang!

Tokenomi BOOP (BOOP)

Memahami tokenomi BOOP (BOOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOP sekarang!

Cara membeli BOOP (BOOP)

Ingin mengetahui cara membeli BOOP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BOOP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOOP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BOOP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOOP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOOP Berapa nilai BOOP (BOOP) hari ini? Harga live BOOP dalam USD adalah 0.01202 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOOP ke USD saat ini? $ 0.01202 . Cobalah Harga BOOP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BOOP? Kapitalisasi pasar BOOP adalah $ 3.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOOP? Suplai beredar BOOP adalah 304.53M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOOP? BOOP mencapai harga ATH sebesar 0.4882618916496909 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOOP? BOOP mencapai harga ATL 0.011983035726001057 USD . Berapa volume perdagangan BOOP? Volume perdagangan 24 jam live BOOP adalah $ 55.25K USD . Akankah harga BOOP naik lebih tinggi tahun ini? BOOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BOOP (BOOP)

