Harga live BOOP hari ini adalah 0.01202 USD. Lacak informasi harga aktual BOOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOOP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BOOP(BOOP)

Harga Live 1 BOOP ke USD:

$0.01203
$0.01203$0.01203
+0.16%1D
USD
Grafik Harga Live BOOP (BOOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:43 (UTC+8)

Informasi Harga BOOP (BOOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01198
$ 0.01198$ 0.01198
Low 24 Jam
$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215
High 24 Jam

$ 0.01198
$ 0.01198$ 0.01198

$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215

$ 0.4882618916496909
$ 0.4882618916496909$ 0.4882618916496909

$ 0.011983035726001057
$ 0.011983035726001057$ 0.011983035726001057

0.00%

+0.16%

-28.20%

-28.20%

Harga aktual BOOP (BOOP) adalah $ 0.01202. Selama 24 jam terakhir, BOOP diperdagangkan antara low $ 0.01198 dan high $ 0.01215, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOOP adalah $ 0.4882618916496909, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011983035726001057.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOOP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.16% selama 24 jam, dan -28.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BOOP (BOOP)

No.1525

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 12.02M
$ 12.02M$ 12.02M

304.53M
304.53M 304.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,992,020.0113902
999,992,020.0113902 999,992,020.0113902

30.45%

SOL

Kapitalisasi Pasar BOOP saat ini adalah $ 3.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.25K. Suplai beredar BOOP adalah 304.53M, dan total suplainya sebesar 999992020.0113902. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.02M.

Riwayat Harga BOOP (BOOP) USD

Pantau perubahan harga BOOP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000192+0.16%
30 Days$ -0.00814-40.38%
60 Hari$ -0.00936-43.78%
90 Hari$ -0.01038-46.34%
Perubahan Harga BOOP Hari Ini

Hari ini, BOOP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000192 (+0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOOP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00814 (-40.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOOP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOOP terlihat mengalami perubahan $ -0.00936 (-43.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOOP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01038 (-46.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOOP (BOOP)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOOP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BOOP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOOP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BOOP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BOOP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BOOP (USD)

Berapa nilai BOOP (BOOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BOOP (BOOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOP.

Cek prediksi harga BOOP sekarang!

Tokenomi BOOP (BOOP)

Memahami tokenomi BOOP (BOOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOP sekarang!

Cara membeli BOOP (BOOP)

Ingin mengetahui cara membeli BOOP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BOOP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOOP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BOOP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOOP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BOOP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOOP

Berapa nilai BOOP (BOOP) hari ini?
Harga live BOOP dalam USD adalah 0.01202 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOOP ke USD saat ini?
Harga BOOP ke USD saat ini adalah $ 0.01202. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BOOP?
Kapitalisasi pasar BOOP adalah $ 3.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOOP?
Suplai beredar BOOP adalah 304.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOOP?
BOOP mencapai harga ATH sebesar 0.4882618916496909 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOOP?
BOOP mencapai harga ATL 0.011983035726001057 USD.
Berapa volume perdagangan BOOP?
Volume perdagangan 24 jam live BOOP adalah $ 55.25K USD.
Akankah harga BOOP naik lebih tinggi tahun ini?
BOOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

