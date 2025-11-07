Apa yang dimaksud dengan Bitrock (BROCK)

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Prediksi Harga Bitrock (USD)

Berapa nilai Bitrock (BROCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitrock (BROCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitrock.

Tokenomi Bitrock (BROCK)

Memahami tokenomi Bitrock (BROCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BROCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitrock Berapa nilai Bitrock (BROCK) hari ini? Harga live BROCK dalam USD adalah 0.0004001 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BROCK ke USD saat ini? $ 0.0004001 . Cobalah Harga BROCK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bitrock? Kapitalisasi pasar BROCK adalah $ 37.99K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BROCK? Suplai beredar BROCK adalah 94.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BROCK? BROCK mencapai harga ATH sebesar 0.3071318856664576 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BROCK? BROCK mencapai harga ATL 0.000052978131291244 USD . Berapa volume perdagangan BROCK? Volume perdagangan 24 jam live BROCK adalah $ 155.62 USD . Akankah harga BROCK naik lebih tinggi tahun ini? BROCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BROCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

