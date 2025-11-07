BursaDEX+
Harga live Binance Super Cycle hari ini adalah 0.0004473 USD. Lacak informasi harga aktual BSC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BSC

Info Harga BSC

Penjelasan BSC

Tokenomi BSC

Prakiraan Harga BSC

Riwayat BSC

Panduan Membeli BSC

Konverter BSC ke Mata Uang Fiat

Spot BSC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Binance Super Cycle

Harga Binance Super Cycle(BSC)

Harga Live 1 BSC ke USD:

$0.0004481
+2.35%1D
USD
Grafik Harga Live Binance Super Cycle (BSC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:40 (UTC+8)

Informasi Harga Binance Super Cycle (BSC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003512
Low 24 Jam
$ 0.0005893
High 24 Jam

$ 0.0003512
$ 0.0005893
--
--
-0.47%

+2.35%

+1.96%

+1.96%

Harga aktual Binance Super Cycle (BSC) adalah $ 0.0004473. Selama 24 jam terakhir, BSC diperdagangkan antara low $ 0.0003512 dan high $ 0.0005893, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBSC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BSC telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, +2.35% selama 24 jam, dan +1.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binance Super Cycle (BSC)

--
$ 71.58K
$ 71.58K$ 71.58K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
BSC

Kapitalisasi Pasar Binance Super Cycle saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.58K. Suplai beredar BSC adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Binance Super Cycle (BSC) USD

Pantau perubahan harga Binance Super Cycle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000010289+2.35%
30 Days$ -0.0045527-91.06%
60 Hari$ -0.0045527-91.06%
90 Hari$ -0.0045527-91.06%
Perubahan Harga Binance Super Cycle Hari Ini

Hari ini, BSC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000010289 (+2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binance Super Cycle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0045527 (-91.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binance Super Cycle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BSC terlihat mengalami perubahan $ -0.0045527 (-91.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binance Super Cycle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0045527 (-91.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binance Super Cycle (BSC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binance Super Cycle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binance Super Cycle (BSC)

BSC adalah memecoin BNB Chain yang diluncurkan dengan narasi “Binance/BSC Cycle”, dengan nama kontrak dan deskripsi proyeknya secara eksplisit diberi label sebagai BinanceSuperCycle.

Binance Super Cycle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binance Super Cycle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BSC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binance Super Cycle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance Super Cycle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance Super Cycle (USD)

Berapa nilai Binance Super Cycle (BSC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance Super Cycle (BSC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Super Cycle.

Cek prediksi harga Binance Super Cycle sekarang!

Tokenomi Binance Super Cycle (BSC)

Memahami tokenomi Binance Super Cycle (BSC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSC sekarang!

Cara membeli Binance Super Cycle (BSC)

Ingin mengetahui cara membeli Binance Super Cycle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance Super Cycle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BSC ke Mata Uang Lokal

1 Binance Super Cycle(BSC) ke VND
11.7706995
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AUD
A$0.000688842
1 Binance Super Cycle(BSC) ke GBP
0.000339948
1 Binance Super Cycle(BSC) ke EUR
0.000384678
1 Binance Super Cycle(BSC) ke USD
$0.0004473
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MYR
RM0.001869714
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TRY
0.018871587
1 Binance Super Cycle(BSC) ke JPY
¥0.0679896
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ARS
ARS$0.649197801
1 Binance Super Cycle(BSC) ke RUB
0.036338652
1 Binance Super Cycle(BSC) ke INR
0.039662091
1 Binance Super Cycle(BSC) ke IDR
Rp7.454997018
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PHP
0.026359389
1 Binance Super Cycle(BSC) ke EGP
￡E.0.02115729
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BRL
R$0.002393055
1 Binance Super Cycle(BSC) ke CAD
C$0.000630693
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BDT
0.054575073
1 Binance Super Cycle(BSC) ke NGN
0.643593132
1 Binance Super Cycle(BSC) ke COP
$1.713789693
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ZAR
R.0.007769601
1 Binance Super Cycle(BSC) ke UAH
0.018813438
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TZS
T.Sh.1.0990161
1 Binance Super Cycle(BSC) ke VES
Bs0.1015371
1 Binance Super Cycle(BSC) ke CLP
$0.4218039
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PKR
Rs0.126424872
1 Binance Super Cycle(BSC) ke KZT
0.235293219
1 Binance Super Cycle(BSC) ke THB
฿0.01449252
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TWD
NT$0.013861827
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AED
د.إ0.001641591
1 Binance Super Cycle(BSC) ke CHF
Fr0.00035784
1 Binance Super Cycle(BSC) ke HKD
HK$0.003475521
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AMD
֏0.17104752
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MAD
.د.م0.00415989
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MXN
$0.008306361
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SAR
ريال0.001677375
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ETB
Br0.068834997
1 Binance Super Cycle(BSC) ke KES
KSh0.057773268
1 Binance Super Cycle(BSC) ke JOD
د.أ0.0003171357
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PLN
0.001646064
1 Binance Super Cycle(BSC) ke RON
лв0.00196812
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SEK
kr0.004280661
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BGN
лв0.000755937
1 Binance Super Cycle(BSC) ke HUF
Ft0.149595012
1 Binance Super Cycle(BSC) ke CZK
0.009424611
1 Binance Super Cycle(BSC) ke KWD
د.ك0.0001368738
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ILS
0.001462671
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BOB
Bs0.00308637
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AZN
0.00076041
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TJS
SM0.004124106
1 Binance Super Cycle(BSC) ke GEL
0.001212183
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AOA
Kz0.409990707
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BHD
.د.ب0.0001681848
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BMD
$0.0004473
1 Binance Super Cycle(BSC) ke DKK
kr0.002889558
1 Binance Super Cycle(BSC) ke HNL
L0.011781882
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MUR
0.0205758
1 Binance Super Cycle(BSC) ke NAD
$0.007769601
1 Binance Super Cycle(BSC) ke NOK
kr0.004557987
1 Binance Super Cycle(BSC) ke NZD
$0.000791721
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PAB
B/.0.0004473
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PGK
K0.00187866
1 Binance Super Cycle(BSC) ke QAR
ر.ق0.001628172
1 Binance Super Cycle(BSC) ke RSD
дин.0.045409896
1 Binance Super Cycle(BSC) ke UZS
soʻm5.389155387
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ALL
L0.037506105
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ANG
ƒ0.000800667
1 Binance Super Cycle(BSC) ke AWG
ƒ0.00080514
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BBD
$0.0008946
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BAM
KM0.000755937
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BIF
Fr1.3190877
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BND
$0.00058149
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BSD
$0.0004473
1 Binance Super Cycle(BSC) ke JMD
$0.071724555
1 Binance Super Cycle(BSC) ke KHR
1.796383638
1 Binance Super Cycle(BSC) ke KMF
Fr0.187866
1 Binance Super Cycle(BSC) ke LAK
9.723912849
1 Binance Super Cycle(BSC) ke LKR
රු0.136368351
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MDL
L0.0076041
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MGA
Ar2.01486285
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MOP
P0.0035784
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MVR
0.00688842
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MWK
MK0.776562003
1 Binance Super Cycle(BSC) ke MZN
MT0.028604835
1 Binance Super Cycle(BSC) ke NPR
रु0.06338241
1 Binance Super Cycle(BSC) ke PYG
3.1722516
1 Binance Super Cycle(BSC) ke RWF
Fr0.6490323
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SBD
$0.003681279
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SCR
0.006454539
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SRD
$0.01722105
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SVC
$0.003909402
1 Binance Super Cycle(BSC) ke SZL
L0.007765128
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TMT
m0.00156555
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TND
د.ت0.0013235607
1 Binance Super Cycle(BSC) ke TTD
$0.003028221
1 Binance Super Cycle(BSC) ke UGX
Sh1.5637608
1 Binance Super Cycle(BSC) ke XAF
Fr0.2540664
1 Binance Super Cycle(BSC) ke XCD
$0.00120771
1 Binance Super Cycle(BSC) ke XOF
Fr0.2540664
1 Binance Super Cycle(BSC) ke XPF
Fr0.0460719
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BWP
P0.006016185
1 Binance Super Cycle(BSC) ke BZD
$0.000899073
1 Binance Super Cycle(BSC) ke CVE
$0.042869232
1 Binance Super Cycle(BSC) ke DJF
Fr0.0791721
1 Binance Super Cycle(BSC) ke DOP
$0.028765863
1 Binance Super Cycle(BSC) ke DZD
د.ج0.058399488
1 Binance Super Cycle(BSC) ke FJD
$0.001019844
1 Binance Super Cycle(BSC) ke GNF
Fr3.8892735
1 Binance Super Cycle(BSC) ke GTQ
Q0.003426318
1 Binance Super Cycle(BSC) ke GYD
$0.093557268
1 Binance Super Cycle(BSC) ke ISK
kr0.0563598

Sumber Daya Binance Super Cycle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance Super Cycle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance Super Cycle

Berapa nilai Binance Super Cycle (BSC) hari ini?
Harga live BSC dalam USD adalah 0.0004473 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BSC ke USD saat ini?
Harga BSC ke USD saat ini adalah $ 0.0004473. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binance Super Cycle?
Kapitalisasi pasar BSC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BSC?
Suplai beredar BSC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BSC?
BSC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BSC?
BSC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BSC?
Volume perdagangan 24 jam live BSC adalah $ 71.58K USD.
Akankah harga BSC naik lebih tinggi tahun ini?
BSC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Binance Super Cycle (BSC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BSC ke USD

Jumlah

BSC
BSC
USD
USD

1 BSC = 0.0004473 USD

Perdagangkan BSC

BSC/USDT
$0.0004481
+2.56%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

