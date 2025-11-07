Apa yang dimaksud dengan Bucky (BUCKY)

Berasal dari karakter hijau yang digambar kasar "Bucky" yang muncul di papan /v/ 4chan pada bulan Maret 2019—varian Pepe bergaya MS Paint—Bucky kini telah berevolusi menjadi memecoin dalam ekosistem Solana. Berasal dari karakter hijau yang digambar kasar "Bucky" yang muncul di papan /v/ 4chan pada bulan Maret 2019—varian Pepe bergaya MS Paint—Bucky kini telah berevolusi menjadi memecoin dalam ekosistem Solana.

Berapa nilai Bucky (BUCKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bucky (BUCKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomi Bucky (BUCKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bucky Berapa nilai Bucky (BUCKY) hari ini? Harga live BUCKY dalam USD adalah 0.01083 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BUCKY ke USD saat ini? $ 0.01083 . Cobalah Harga BUCKY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bucky? Kapitalisasi pasar BUCKY adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BUCKY? Suplai beredar BUCKY adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BUCKY? BUCKY mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BUCKY? BUCKY mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BUCKY? Volume perdagangan 24 jam live BUCKY adalah $ 61.38K USD . Akankah harga BUCKY naik lebih tinggi tahun ini? BUCKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUCKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bucky (BUCKY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

