Apa yang dimaksud dengan Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Prediksi Harga Pepe Buldak (USD)

Berapa nilai Pepe Buldak (BUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pepe Buldak (BUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe Buldak.

Tokenomi Pepe Buldak (BUL)

Memahami tokenomi Pepe Buldak (BUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUL sekarang!

Cara membeli Pepe Buldak (BUL)

Sumber Daya Pepe Buldak

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pepe Buldak, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pepe Buldak Berapa nilai Pepe Buldak (BUL) hari ini? Harga live BUL dalam USD adalah 0.00000006287 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BUL ke USD saat ini? $ 0.00000006287 . Cobalah Harga BUL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pepe Buldak? Kapitalisasi pasar BUL adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BUL? Suplai beredar BUL adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BUL? BUL mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BUL? BUL mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BUL? Volume perdagangan 24 jam live BUL adalah $ 1.66K USD . Akankah harga BUL naik lebih tinggi tahun ini? BUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

