BursaDEX+
Harga live Pepe Buldak hari ini adalah 0.00000006287 USD. Lacak informasi harga aktual BUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BUL

Info Harga BUL

Penjelasan BUL

Whitepaper BUL

Situs Web Resmi BUL

Tokenomi BUL

Prakiraan Harga BUL

Riwayat BUL

Panduan Membeli BUL

Konverter BUL ke Mata Uang Fiat

Spot BUL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pepe Buldak

Harga Pepe Buldak(BUL)

Harga Live 1 BUL ke USD:

$0.00000006287
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Pepe Buldak (BUL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:25 (UTC+8)

Informasi Harga Pepe Buldak (BUL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000005
Low 24 Jam
$ 0.00000007083
High 24 Jam

$ 0.00000005
$ 0.00000007083
--
--
0.00%

0.00%

-22.75%

-22.75%

Harga aktual Pepe Buldak (BUL) adalah $ 0.00000006287. Selama 24 jam terakhir, BUL diperdagangkan antara low $ 0.00000005 dan high $ 0.00000007083, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUL adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -22.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pepe Buldak (BUL)

--
$ 1.66K
$ 1.66K$ 1.66K

$ 192.95K
$ 192.95K$ 192.95K

--
3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Pepe Buldak saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.66K. Suplai beredar BUL adalah --, dan total suplainya sebesar 3069000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.95K.

Riwayat Harga Pepe Buldak (BUL) USD

Pantau perubahan harga Pepe Buldak untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00000009713-60.71%
60 Hari$ -0.00000027819-81.57%
90 Hari$ -0.00000032307-83.71%
Perubahan Harga Pepe Buldak Hari Ini

Hari ini, BUL tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pepe Buldak 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000009713 (-60.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pepe Buldak 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BUL terlihat mengalami perubahan $ -0.00000027819 (-81.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pepe Buldak 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000032307 (-83.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pepe Buldak (BUL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pepe Buldak sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pepe Buldak Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BUL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pepe Buldak di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pepe Buldak dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pepe Buldak (USD)

Berapa nilai Pepe Buldak (BUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pepe Buldak (BUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe Buldak.

Cek prediksi harga Pepe Buldak sekarang!

Tokenomi Pepe Buldak (BUL)

Memahami tokenomi Pepe Buldak (BUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUL sekarang!

Cara membeli Pepe Buldak (BUL)

Ingin mengetahui cara membeli Pepe Buldak? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pepe Buldak di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BUL ke Mata Uang Lokal

1 Pepe Buldak(BUL) ke VND
1 Pepe Buldak(BUL) ke AUD
1 Pepe Buldak(BUL) ke GBP
1 Pepe Buldak(BUL) ke EUR
1 Pepe Buldak(BUL) ke USD
1 Pepe Buldak(BUL) ke MYR
1 Pepe Buldak(BUL) ke TRY
1 Pepe Buldak(BUL) ke JPY
1 Pepe Buldak(BUL) ke ARS
1 Pepe Buldak(BUL) ke RUB
1 Pepe Buldak(BUL) ke INR
1 Pepe Buldak(BUL) ke IDR
1 Pepe Buldak(BUL) ke PHP
1 Pepe Buldak(BUL) ke EGP
1 Pepe Buldak(BUL) ke BRL
1 Pepe Buldak(BUL) ke CAD
1 Pepe Buldak(BUL) ke BDT
1 Pepe Buldak(BUL) ke NGN
1 Pepe Buldak(BUL) ke COP
1 Pepe Buldak(BUL) ke ZAR
1 Pepe Buldak(BUL) ke UAH
1 Pepe Buldak(BUL) ke TZS
1 Pepe Buldak(BUL) ke VES
1 Pepe Buldak(BUL) ke CLP
1 Pepe Buldak(BUL) ke PKR
1 Pepe Buldak(BUL) ke KZT
1 Pepe Buldak(BUL) ke THB
1 Pepe Buldak(BUL) ke TWD
1 Pepe Buldak(BUL) ke AED
1 Pepe Buldak(BUL) ke CHF
1 Pepe Buldak(BUL) ke HKD
1 Pepe Buldak(BUL) ke AMD
1 Pepe Buldak(BUL) ke MAD
1 Pepe Buldak(BUL) ke MXN
1 Pepe Buldak(BUL) ke SAR
1 Pepe Buldak(BUL) ke ETB
1 Pepe Buldak(BUL) ke KES
1 Pepe Buldak(BUL) ke JOD
1 Pepe Buldak(BUL) ke PLN
1 Pepe Buldak(BUL) ke RON
1 Pepe Buldak(BUL) ke SEK
1 Pepe Buldak(BUL) ke BGN
1 Pepe Buldak(BUL) ke HUF
1 Pepe Buldak(BUL) ke CZK
1 Pepe Buldak(BUL) ke KWD
1 Pepe Buldak(BUL) ke ILS
1 Pepe Buldak(BUL) ke BOB
1 Pepe Buldak(BUL) ke AZN
1 Pepe Buldak(BUL) ke TJS
1 Pepe Buldak(BUL) ke GEL
1 Pepe Buldak(BUL) ke AOA
1 Pepe Buldak(BUL) ke BHD
1 Pepe Buldak(BUL) ke BMD
1 Pepe Buldak(BUL) ke DKK
1 Pepe Buldak(BUL) ke HNL
1 Pepe Buldak(BUL) ke MUR
1 Pepe Buldak(BUL) ke NAD
1 Pepe Buldak(BUL) ke NOK
1 Pepe Buldak(BUL) ke NZD
1 Pepe Buldak(BUL) ke PAB
1 Pepe Buldak(BUL) ke PGK
1 Pepe Buldak(BUL) ke QAR
1 Pepe Buldak(BUL) ke RSD
1 Pepe Buldak(BUL) ke UZS
1 Pepe Buldak(BUL) ke ALL
1 Pepe Buldak(BUL) ke ANG
1 Pepe Buldak(BUL) ke AWG
1 Pepe Buldak(BUL) ke BBD
1 Pepe Buldak(BUL) ke BAM
1 Pepe Buldak(BUL) ke BIF
1 Pepe Buldak(BUL) ke BND
1 Pepe Buldak(BUL) ke BSD
1 Pepe Buldak(BUL) ke JMD
1 Pepe Buldak(BUL) ke KHR
1 Pepe Buldak(BUL) ke KMF
1 Pepe Buldak(BUL) ke LAK
1 Pepe Buldak(BUL) ke LKR
1 Pepe Buldak(BUL) ke MDL
1 Pepe Buldak(BUL) ke MGA
1 Pepe Buldak(BUL) ke MOP
1 Pepe Buldak(BUL) ke MVR
1 Pepe Buldak(BUL) ke MWK
1 Pepe Buldak(BUL) ke MZN
1 Pepe Buldak(BUL) ke NPR
1 Pepe Buldak(BUL) ke PYG
1 Pepe Buldak(BUL) ke RWF
1 Pepe Buldak(BUL) ke SBD
1 Pepe Buldak(BUL) ke SCR
1 Pepe Buldak(BUL) ke SRD
1 Pepe Buldak(BUL) ke SVC
1 Pepe Buldak(BUL) ke SZL
1 Pepe Buldak(BUL) ke TMT
1 Pepe Buldak(BUL) ke TND
1 Pepe Buldak(BUL) ke TTD
1 Pepe Buldak(BUL) ke UGX
1 Pepe Buldak(BUL) ke XAF
1 Pepe Buldak(BUL) ke XCD
1 Pepe Buldak(BUL) ke XOF
1 Pepe Buldak(BUL) ke XPF
1 Pepe Buldak(BUL) ke BWP
1 Pepe Buldak(BUL) ke BZD
1 Pepe Buldak(BUL) ke CVE
1 Pepe Buldak(BUL) ke DJF
1 Pepe Buldak(BUL) ke DOP
1 Pepe Buldak(BUL) ke DZD
1 Pepe Buldak(BUL) ke FJD
1 Pepe Buldak(BUL) ke GNF
1 Pepe Buldak(BUL) ke GTQ
1 Pepe Buldak(BUL) ke GYD
1 Pepe Buldak(BUL) ke ISK
Sumber Daya Pepe Buldak

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pepe Buldak, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pepe Buldak
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pepe Buldak

Berapa nilai Pepe Buldak (BUL) hari ini?
Harga live BUL dalam USD adalah 0.00000006287 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUL ke USD saat ini?
Harga BUL ke USD saat ini adalah $ 0.00000006287. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pepe Buldak?
Kapitalisasi pasar BUL adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUL?
Suplai beredar BUL adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUL?
BUL mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUL?
BUL mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BUL?
Volume perdagangan 24 jam live BUL adalah $ 1.66K USD.
Akankah harga BUL naik lebih tinggi tahun ini?
BUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Pepe Buldak (BUL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

