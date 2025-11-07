BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Burger Swap hari ini adalah 0.0027 USD. Lacak informasi harga aktual BURGER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BURGER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Burger Swap hari ini adalah 0.0027 USD. Lacak informasi harga aktual BURGER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BURGER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BURGER

Info Harga BURGER

Penjelasan BURGER

Whitepaper BURGER

Situs Web Resmi BURGER

Tokenomi BURGER

Prakiraan Harga BURGER

Riwayat BURGER

Panduan Membeli BURGER

Konverter BURGER ke Mata Uang Fiat

Spot BURGER

Futures USDT-M BURGER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Burger Swap

Harga Burger Swap(BURGER)

Harga Live 1 BURGER ke USD:

$0.002718
$0.002718$0.002718
+4.41%1D
USD
Grafik Harga Live Burger Swap (BURGER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:07 (UTC+8)

Informasi Harga Burger Swap (BURGER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237
Low 24 Jam
$ 0.002763
$ 0.002763$ 0.002763
High 24 Jam

$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237

$ 0.002763
$ 0.002763$ 0.002763

$ 28.0134009
$ 28.0134009$ 28.0134009

$ 0.002116287705416187
$ 0.002116287705416187$ 0.002116287705416187

+0.52%

+4.41%

-4.33%

-4.33%

Harga aktual Burger Swap (BURGER) adalah $ 0.0027. Selama 24 jam terakhir, BURGER diperdagangkan antara low $ 0.00237 dan high $ 0.002763, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBURGER adalah $ 28.0134009, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002116287705416187.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BURGER telah berubah sebesar +0.52% selama 1 jam terakhir, +4.41% selama 24 jam, dan -4.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Burger Swap (BURGER)

No.3022

$ 116.20K
$ 116.20K$ 116.20K

$ 55.19K
$ 55.19K$ 55.19K

$ 170.10K
$ 170.10K$ 170.10K

43.04M
43.04M 43.04M

63,000,000
63,000,000 63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903

68.31%

BSC

Kapitalisasi Pasar Burger Swap saat ini adalah $ 116.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.19K. Suplai beredar BURGER adalah 43.04M, dan total suplainya sebesar 43035832.02939903. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 170.10K.

Riwayat Harga Burger Swap (BURGER) USD

Pantau perubahan harga Burger Swap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001148+4.41%
30 Days$ -0.000294-9.82%
60 Hari$ +0.000063+2.38%
90 Hari$ -0.00082-23.30%
Perubahan Harga Burger Swap Hari Ini

Hari ini, BURGER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001148 (+4.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Burger Swap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000294 (-9.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Burger Swap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BURGER terlihat mengalami perubahan $ +0.000063 (+2.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Burger Swap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00082 (-23.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Burger Swap (BURGER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Burger Swap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.

For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Burger Swap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BURGER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Burger Swap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Burger Swap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Burger Swap (USD)

Berapa nilai Burger Swap (BURGER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Burger Swap (BURGER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Burger Swap.

Cek prediksi harga Burger Swap sekarang!

Tokenomi Burger Swap (BURGER)

Memahami tokenomi Burger Swap (BURGER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BURGER sekarang!

Cara membeli Burger Swap (BURGER)

Ingin mengetahui cara membeli Burger Swap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Burger Swap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BURGER ke Mata Uang Lokal

1 Burger Swap(BURGER) ke VND
71.0505
1 Burger Swap(BURGER) ke AUD
A$0.004158
1 Burger Swap(BURGER) ke GBP
0.002052
1 Burger Swap(BURGER) ke EUR
0.002322
1 Burger Swap(BURGER) ke USD
$0.0027
1 Burger Swap(BURGER) ke MYR
RM0.011259
1 Burger Swap(BURGER) ke TRY
0.113913
1 Burger Swap(BURGER) ke JPY
¥0.4131
1 Burger Swap(BURGER) ke ARS
ARS$3.918699
1 Burger Swap(BURGER) ke RUB
0.219375
1 Burger Swap(BURGER) ke INR
0.239409
1 Burger Swap(BURGER) ke IDR
Rp44.999982
1 Burger Swap(BURGER) ke PHP
0.159354
1 Burger Swap(BURGER) ke EGP
￡E.0.127683
1 Burger Swap(BURGER) ke BRL
R$0.014445
1 Burger Swap(BURGER) ke CAD
C$0.003807
1 Burger Swap(BURGER) ke BDT
0.329427
1 Burger Swap(BURGER) ke NGN
3.884868
1 Burger Swap(BURGER) ke COP
$10.344807
1 Burger Swap(BURGER) ke ZAR
R.0.046899
1 Burger Swap(BURGER) ke UAH
0.113562
1 Burger Swap(BURGER) ke TZS
T.Sh.6.6339
1 Burger Swap(BURGER) ke VES
Bs0.6129
1 Burger Swap(BURGER) ke CLP
$2.5461
1 Burger Swap(BURGER) ke PKR
Rs0.763128
1 Burger Swap(BURGER) ke KZT
1.420281
1 Burger Swap(BURGER) ke THB
฿0.087426
1 Burger Swap(BURGER) ke TWD
NT$0.083646
1 Burger Swap(BURGER) ke AED
د.إ0.009909
1 Burger Swap(BURGER) ke CHF
Fr0.00216
1 Burger Swap(BURGER) ke HKD
HK$0.020979
1 Burger Swap(BURGER) ke AMD
֏1.03248
1 Burger Swap(BURGER) ke MAD
.د.م0.02511
1 Burger Swap(BURGER) ke MXN
$0.050139
1 Burger Swap(BURGER) ke SAR
ريال0.010125
1 Burger Swap(BURGER) ke ETB
Br0.415503
1 Burger Swap(BURGER) ke KES
KSh0.348678
1 Burger Swap(BURGER) ke JOD
د.أ0.0019143
1 Burger Swap(BURGER) ke PLN
0.009936
1 Burger Swap(BURGER) ke RON
лв0.01188
1 Burger Swap(BURGER) ke SEK
kr0.025839
1 Burger Swap(BURGER) ke BGN
лв0.004563
1 Burger Swap(BURGER) ke HUF
Ft0.903906
1 Burger Swap(BURGER) ke CZK
0.056943
1 Burger Swap(BURGER) ke KWD
د.ك0.0008262
1 Burger Swap(BURGER) ke ILS
0.008829
1 Burger Swap(BURGER) ke BOB
Bs0.01863
1 Burger Swap(BURGER) ke AZN
0.00459
1 Burger Swap(BURGER) ke TJS
SM0.024894
1 Burger Swap(BURGER) ke GEL
0.007317
1 Burger Swap(BURGER) ke AOA
Kz2.474793
1 Burger Swap(BURGER) ke BHD
.د.ب0.0010179
1 Burger Swap(BURGER) ke BMD
$0.0027
1 Burger Swap(BURGER) ke DKK
kr0.017469
1 Burger Swap(BURGER) ke HNL
L0.071118
1 Burger Swap(BURGER) ke MUR
0.124038
1 Burger Swap(BURGER) ke NAD
$0.046899
1 Burger Swap(BURGER) ke NOK
kr0.027513
1 Burger Swap(BURGER) ke NZD
$0.004779
1 Burger Swap(BURGER) ke PAB
B/.0.0027
1 Burger Swap(BURGER) ke PGK
K0.01134
1 Burger Swap(BURGER) ke QAR
ر.ق0.009828
1 Burger Swap(BURGER) ke RSD
дин.0.274266
1 Burger Swap(BURGER) ke UZS
soʻm32.530113
1 Burger Swap(BURGER) ke ALL
L0.226395
1 Burger Swap(BURGER) ke ANG
ƒ0.004833
1 Burger Swap(BURGER) ke AWG
ƒ0.00486
1 Burger Swap(BURGER) ke BBD
$0.0054
1 Burger Swap(BURGER) ke BAM
KM0.004563
1 Burger Swap(BURGER) ke BIF
Fr7.9623
1 Burger Swap(BURGER) ke BND
$0.00351
1 Burger Swap(BURGER) ke BSD
$0.0027
1 Burger Swap(BURGER) ke JMD
$0.432945
1 Burger Swap(BURGER) ke KHR
10.843362
1 Burger Swap(BURGER) ke KMF
Fr1.134
1 Burger Swap(BURGER) ke LAK
58.695651
1 Burger Swap(BURGER) ke LKR
රු0.823149
1 Burger Swap(BURGER) ke MDL
L0.0459
1 Burger Swap(BURGER) ke MGA
Ar12.16215
1 Burger Swap(BURGER) ke MOP
P0.0216
1 Burger Swap(BURGER) ke MVR
0.04158
1 Burger Swap(BURGER) ke MWK
MK4.687497
1 Burger Swap(BURGER) ke MZN
MT0.172665
1 Burger Swap(BURGER) ke NPR
रु0.38259
1 Burger Swap(BURGER) ke PYG
19.1484
1 Burger Swap(BURGER) ke RWF
Fr3.9177
1 Burger Swap(BURGER) ke SBD
$0.022221
1 Burger Swap(BURGER) ke SCR
0.0378
1 Burger Swap(BURGER) ke SRD
$0.10395
1 Burger Swap(BURGER) ke SVC
$0.023598
1 Burger Swap(BURGER) ke SZL
L0.046872
1 Burger Swap(BURGER) ke TMT
m0.00945
1 Burger Swap(BURGER) ke TND
د.ت0.0079893
1 Burger Swap(BURGER) ke TTD
$0.018279
1 Burger Swap(BURGER) ke UGX
Sh9.4392
1 Burger Swap(BURGER) ke XAF
Fr1.5336
1 Burger Swap(BURGER) ke XCD
$0.00729
1 Burger Swap(BURGER) ke XOF
Fr1.5336
1 Burger Swap(BURGER) ke XPF
Fr0.2781
1 Burger Swap(BURGER) ke BWP
P0.036315
1 Burger Swap(BURGER) ke BZD
$0.005427
1 Burger Swap(BURGER) ke CVE
$0.258768
1 Burger Swap(BURGER) ke DJF
Fr0.4779
1 Burger Swap(BURGER) ke DOP
$0.173637
1 Burger Swap(BURGER) ke DZD
د.ج0.352242
1 Burger Swap(BURGER) ke FJD
$0.006156
1 Burger Swap(BURGER) ke GNF
Fr23.4765
1 Burger Swap(BURGER) ke GTQ
Q0.020682
1 Burger Swap(BURGER) ke GYD
$0.564732
1 Burger Swap(BURGER) ke ISK
kr0.3402

Sumber Daya Burger Swap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Burger Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Burger Swap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Burger Swap

Berapa nilai Burger Swap (BURGER) hari ini?
Harga live BURGER dalam USD adalah 0.0027 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BURGER ke USD saat ini?
Harga BURGER ke USD saat ini adalah $ 0.0027. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Burger Swap?
Kapitalisasi pasar BURGER adalah $ 116.20K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BURGER?
Suplai beredar BURGER adalah 43.04M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BURGER?
BURGER mencapai harga ATH sebesar 28.0134009 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BURGER?
BURGER mencapai harga ATL 0.002116287705416187 USD.
Berapa volume perdagangan BURGER?
Volume perdagangan 24 jam live BURGER adalah $ 55.19K USD.
Akankah harga BURGER naik lebih tinggi tahun ini?
BURGER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BURGER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Burger Swap (BURGER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BURGER ke USD

Jumlah

BURGER
BURGER
USD
USD

1 BURGER = 0.0027 USD

Perdagangkan BURGER

BURGER/USDT
$0.002718
$0.002718$0.002718
+4.65%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,608.21
$101,608.21$101,608.21

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.98
$3,316.98$3,316.98

+0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.70
$156.70$156.70

+0.50%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0203
$1.0203$1.0203

+18.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,608.21
$101,608.21$101,608.21

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.98
$3,316.98$3,316.98

+0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2141
$2.2141$2.2141

-0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.70
$156.70$156.70

+0.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0175
$1.0175$1.0175

+0.13%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0744
$0.0744$0.0744

+48.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012337
$0.012337$0.012337

+1,133.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009900
$0.009900$0.009900

+363.91%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.212
$4.212$4.212

+321.20%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.274
$2.274$2.274

+64.90%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001753
$0.001753$0.001753

+61.12%