BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hive AI hari ini adalah 0.001941 USD. Lacak informasi harga aktual BUZZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUZZ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hive AI hari ini adalah 0.001941 USD. Lacak informasi harga aktual BUZZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUZZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BUZZ

Info Harga BUZZ

Penjelasan BUZZ

Situs Web Resmi BUZZ

Tokenomi BUZZ

Prakiraan Harga BUZZ

Riwayat BUZZ

Panduan Membeli BUZZ

Konverter BUZZ ke Mata Uang Fiat

Spot BUZZ

Futures USDT-M BUZZ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hive AI

Harga Hive AI(BUZZ)

Harga Live 1 BUZZ ke USD:

$0.001941
$0.001941$0.001941
-4.05%1D
USD
Grafik Harga Live Hive AI (BUZZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:14 (UTC+8)

Informasi Harga Hive AI (BUZZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001812
$ 0.001812$ 0.001812
Low 24 Jam
$ 0.002318
$ 0.002318$ 0.002318
High 24 Jam

$ 0.001812
$ 0.001812$ 0.001812

$ 0.002318
$ 0.002318$ 0.002318

$ 0.18833929238597144
$ 0.18833929238597144$ 0.18833929238597144

$ 0.001870008612074077
$ 0.001870008612074077$ 0.001870008612074077

-0.16%

-4.05%

-24.21%

-24.21%

Harga aktual Hive AI (BUZZ) adalah $ 0.001941. Selama 24 jam terakhir, BUZZ diperdagangkan antara low $ 0.001812 dan high $ 0.002318, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUZZ adalah $ 0.18833929238597144, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001870008612074077.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUZZ telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, -4.05% selama 24 jam, dan -24.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hive AI (BUZZ)

No.1729

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,160
999,867,160 999,867,160

SOL

Kapitalisasi Pasar Hive AI saat ini adalah $ 1.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.24K. Suplai beredar BUZZ adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999867160. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.94M.

Riwayat Harga Hive AI (BUZZ) USD

Pantau perubahan harga Hive AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008193-4.05%
30 Days$ -0.003045-61.08%
60 Hari$ -0.018188-90.36%
90 Hari$ -0.006923-78.11%
Perubahan Harga Hive AI Hari Ini

Hari ini, BUZZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00008193 (-4.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hive AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003045 (-61.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hive AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BUZZ terlihat mengalami perubahan $ -0.018188 (-90.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hive AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006923 (-78.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hive AI (BUZZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hive AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hive AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BUZZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hive AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hive AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hive AI (USD)

Berapa nilai Hive AI (BUZZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hive AI (BUZZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hive AI.

Cek prediksi harga Hive AI sekarang!

Tokenomi Hive AI (BUZZ)

Memahami tokenomi Hive AI (BUZZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUZZ sekarang!

Cara membeli Hive AI (BUZZ)

Ingin mengetahui cara membeli Hive AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hive AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BUZZ ke Mata Uang Lokal

1 Hive AI(BUZZ) ke VND
51.077415
1 Hive AI(BUZZ) ke AUD
A$0.00298914
1 Hive AI(BUZZ) ke GBP
0.00147516
1 Hive AI(BUZZ) ke EUR
0.00166926
1 Hive AI(BUZZ) ke USD
$0.001941
1 Hive AI(BUZZ) ke MYR
RM0.00809397
1 Hive AI(BUZZ) ke TRY
0.0819102
1 Hive AI(BUZZ) ke JPY
¥0.296973
1 Hive AI(BUZZ) ke ARS
ARS$2.81710917
1 Hive AI(BUZZ) ke RUB
0.15770625
1 Hive AI(BUZZ) ke INR
0.17210847
1 Hive AI(BUZZ) ke IDR
Rp32.34998706
1 Hive AI(BUZZ) ke PHP
0.11455782
1 Hive AI(BUZZ) ke EGP
￡E.0.09178989
1 Hive AI(BUZZ) ke BRL
R$0.01038435
1 Hive AI(BUZZ) ke CAD
C$0.00273681
1 Hive AI(BUZZ) ke BDT
0.23682141
1 Hive AI(BUZZ) ke NGN
2.79278844
1 Hive AI(BUZZ) ke COP
$7.43676681
1 Hive AI(BUZZ) ke ZAR
R.0.03371517
1 Hive AI(BUZZ) ke UAH
0.08163846
1 Hive AI(BUZZ) ke TZS
T.Sh.4.769037
1 Hive AI(BUZZ) ke VES
Bs0.440607
1 Hive AI(BUZZ) ke CLP
$1.830363
1 Hive AI(BUZZ) ke PKR
Rs0.54860424
1 Hive AI(BUZZ) ke KZT
1.02102423
1 Hive AI(BUZZ) ke THB
฿0.06284958
1 Hive AI(BUZZ) ke TWD
NT$0.06013218
1 Hive AI(BUZZ) ke AED
د.إ0.00712347
1 Hive AI(BUZZ) ke CHF
Fr0.0015528
1 Hive AI(BUZZ) ke HKD
HK$0.01508157
1 Hive AI(BUZZ) ke AMD
֏0.7422384
1 Hive AI(BUZZ) ke MAD
.د.م0.0180513
1 Hive AI(BUZZ) ke MXN
$0.03604437
1 Hive AI(BUZZ) ke SAR
ريال0.00727875
1 Hive AI(BUZZ) ke ETB
Br0.29870049
1 Hive AI(BUZZ) ke KES
KSh0.25066074
1 Hive AI(BUZZ) ke JOD
د.أ0.001376169
1 Hive AI(BUZZ) ke PLN
0.00714288
1 Hive AI(BUZZ) ke RON
лв0.0085404
1 Hive AI(BUZZ) ke SEK
kr0.01857537
1 Hive AI(BUZZ) ke BGN
лв0.00328029
1 Hive AI(BUZZ) ke HUF
Ft0.64980798
1 Hive AI(BUZZ) ke CZK
0.04093569
1 Hive AI(BUZZ) ke KWD
د.ك0.000593946
1 Hive AI(BUZZ) ke ILS
0.00634707
1 Hive AI(BUZZ) ke BOB
Bs0.0133929
1 Hive AI(BUZZ) ke AZN
0.0032997
1 Hive AI(BUZZ) ke TJS
SM0.01789602
1 Hive AI(BUZZ) ke GEL
0.00526011
1 Hive AI(BUZZ) ke AOA
Kz1.77910119
1 Hive AI(BUZZ) ke BHD
.د.ب0.000731757
1 Hive AI(BUZZ) ke BMD
$0.001941
1 Hive AI(BUZZ) ke DKK
kr0.01255827
1 Hive AI(BUZZ) ke HNL
L0.05112594
1 Hive AI(BUZZ) ke MUR
0.08916954
1 Hive AI(BUZZ) ke NAD
$0.03371517
1 Hive AI(BUZZ) ke NOK
kr0.01977879
1 Hive AI(BUZZ) ke NZD
$0.00343557
1 Hive AI(BUZZ) ke PAB
B/.0.001941
1 Hive AI(BUZZ) ke PGK
K0.0081522
1 Hive AI(BUZZ) ke QAR
ر.ق0.00706524
1 Hive AI(BUZZ) ke RSD
дин.0.19716678
1 Hive AI(BUZZ) ke UZS
soʻm23.38553679
1 Hive AI(BUZZ) ke ALL
L0.16275285
1 Hive AI(BUZZ) ke ANG
ƒ0.00347439
1 Hive AI(BUZZ) ke AWG
ƒ0.0034938
1 Hive AI(BUZZ) ke BBD
$0.003882
1 Hive AI(BUZZ) ke BAM
KM0.00328029
1 Hive AI(BUZZ) ke BIF
Fr5.724009
1 Hive AI(BUZZ) ke BND
$0.0025233
1 Hive AI(BUZZ) ke BSD
$0.001941
1 Hive AI(BUZZ) ke JMD
$0.31123935
1 Hive AI(BUZZ) ke KHR
7.79517246
1 Hive AI(BUZZ) ke KMF
Fr0.81522
1 Hive AI(BUZZ) ke LAK
42.19565133
1 Hive AI(BUZZ) ke LKR
රු0.59175267
1 Hive AI(BUZZ) ke MDL
L0.032997
1 Hive AI(BUZZ) ke MGA
Ar8.7432345
1 Hive AI(BUZZ) ke MOP
P0.015528
1 Hive AI(BUZZ) ke MVR
0.0298914
1 Hive AI(BUZZ) ke MWK
MK3.36978951
1 Hive AI(BUZZ) ke MZN
MT0.12412695
1 Hive AI(BUZZ) ke NPR
रु0.2750397
1 Hive AI(BUZZ) ke PYG
13.765572
1 Hive AI(BUZZ) ke RWF
Fr2.816391
1 Hive AI(BUZZ) ke SBD
$0.01597443
1 Hive AI(BUZZ) ke SCR
0.027174
1 Hive AI(BUZZ) ke SRD
$0.0747285
1 Hive AI(BUZZ) ke SVC
$0.01696434
1 Hive AI(BUZZ) ke SZL
L0.03369576
1 Hive AI(BUZZ) ke TMT
m0.0067935
1 Hive AI(BUZZ) ke TND
د.ت0.005743419
1 Hive AI(BUZZ) ke TTD
$0.01314057
1 Hive AI(BUZZ) ke UGX
Sh6.785736
1 Hive AI(BUZZ) ke XAF
Fr1.102488
1 Hive AI(BUZZ) ke XCD
$0.0052407
1 Hive AI(BUZZ) ke XOF
Fr1.102488
1 Hive AI(BUZZ) ke XPF
Fr0.199923
1 Hive AI(BUZZ) ke BWP
P0.02610645
1 Hive AI(BUZZ) ke BZD
$0.00390141
1 Hive AI(BUZZ) ke CVE
$0.18602544
1 Hive AI(BUZZ) ke DJF
Fr0.343557
1 Hive AI(BUZZ) ke DOP
$0.12482571
1 Hive AI(BUZZ) ke DZD
د.ج0.25322286
1 Hive AI(BUZZ) ke FJD
$0.00442548
1 Hive AI(BUZZ) ke GNF
Fr16.876995
1 Hive AI(BUZZ) ke GTQ
Q0.01486806
1 Hive AI(BUZZ) ke GYD
$0.40597956
1 Hive AI(BUZZ) ke ISK
kr0.244566

Sumber Daya Hive AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hive AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Hive AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hive AI

Berapa nilai Hive AI (BUZZ) hari ini?
Harga live BUZZ dalam USD adalah 0.001941 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUZZ ke USD saat ini?
Harga BUZZ ke USD saat ini adalah $ 0.001941. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hive AI?
Kapitalisasi pasar BUZZ adalah $ 1.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUZZ?
Suplai beredar BUZZ adalah 999.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUZZ?
BUZZ mencapai harga ATH sebesar 0.18833929238597144 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUZZ?
BUZZ mencapai harga ATL 0.001870008612074077 USD.
Berapa volume perdagangan BUZZ?
Volume perdagangan 24 jam live BUZZ adalah $ 55.24K USD.
Akankah harga BUZZ naik lebih tinggi tahun ini?
BUZZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUZZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hive AI (BUZZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BUZZ ke USD

Jumlah

BUZZ
BUZZ
USD
USD

1 BUZZ = 0.001941 USD

Perdagangkan BUZZ

BUZZ/USDT
$0.001941
$0.001941$0.001941
-3.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,608.11
$101,608.11$101,608.11

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.10
$3,317.10$3,317.10

+0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0203
$1.0203$1.0203

+18.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,608.11
$101,608.11$101,608.11

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.10
$3,317.10$3,317.10

+0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2139
$2.2139$2.2139

-0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0172
$1.0172$1.0172

+0.10%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0747
$0.0747$0.0747

+49.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012700
$0.012700$0.012700

+1,170.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009859
$0.009859$0.009859

+361.99%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.207
$4.207$4.207

+320.70%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.264
$2.264$2.264

+64.17%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001764
$0.001764$0.001764

+62.13%