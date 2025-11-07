BursaDEX+
Harga Camino Network(CAM)

Harga Live 1 CAM ke USD:

$0.0188
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Camino Network (CAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:32 (UTC+8)

Informasi Harga Camino Network (CAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0188
Low 24 Jam
$ 0.0248
High 24 Jam

$ 0.0188
$ 0.0248
$ 0.19493305530344174
$ 0.012992133661361196
0.00%

0.00%

-6.00%

-6.00%

Harga aktual Camino Network (CAM) adalah $ 0.0188. Selama 24 jam terakhir, CAM diperdagangkan antara low $ 0.0188 dan high $ 0.0248, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAM adalah $ 0.19493305530344174, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012992133661361196.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAM telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -6.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Camino Network (CAM)

No.1301

$ 6.12M
$ 6.00
$ 18.80M
325.42M
1,000,000,000
917,499,341
32.54%

CAMINO

Kapitalisasi Pasar Camino Network saat ini adalah $ 6.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.00. Suplai beredar CAM adalah 325.42M, dan total suplainya sebesar 917499341. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.80M.

Riwayat Harga Camino Network (CAM) USD

Pantau perubahan harga Camino Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0027-12.56%
60 Hari$ -0.0154-45.03%
90 Hari$ -0.01916-50.48%
Perubahan Harga Camino Network Hari Ini

Hari ini, CAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Camino Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0027 (-12.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Camino Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAM terlihat mengalami perubahan $ -0.0154 (-45.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Camino Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01916 (-50.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Camino Network (CAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Camino Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Camino Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Camino Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Camino Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Camino Network (USD)

Berapa nilai Camino Network (CAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Camino Network (CAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Camino Network.

Cek prediksi harga Camino Network sekarang!

Tokenomi Camino Network (CAM)

Memahami tokenomi Camino Network (CAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAM sekarang!

Cara membeli Camino Network (CAM)

Ingin mengetahui cara membeli Camino Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Camino Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CAM ke Mata Uang Lokal

1 Camino Network(CAM) ke VND
494.722
1 Camino Network(CAM) ke AUD
A$0.028952
1 Camino Network(CAM) ke GBP
0.014288
1 Camino Network(CAM) ke EUR
0.016168
1 Camino Network(CAM) ke USD
$0.0188
1 Camino Network(CAM) ke MYR
RM0.078584
1 Camino Network(CAM) ke TRY
0.793172
1 Camino Network(CAM) ke JPY
¥2.8576
1 Camino Network(CAM) ke ARS
ARS$27.285756
1 Camino Network(CAM) ke RUB
1.527312
1 Camino Network(CAM) ke INR
1.666996
1 Camino Network(CAM) ke IDR
Rp313.333208
1 Camino Network(CAM) ke PHP
1.109576
1 Camino Network(CAM) ke EGP
￡E.0.88924
1 Camino Network(CAM) ke BRL
R$0.10058
1 Camino Network(CAM) ke CAD
C$0.026508
1 Camino Network(CAM) ke BDT
2.293788
1 Camino Network(CAM) ke NGN
27.050192
1 Camino Network(CAM) ke COP
$72.030508
1 Camino Network(CAM) ke ZAR
R.0.326744
1 Camino Network(CAM) ke UAH
0.790728
1 Camino Network(CAM) ke TZS
T.Sh.46.1916
1 Camino Network(CAM) ke VES
Bs4.2676
1 Camino Network(CAM) ke CLP
$17.7284
1 Camino Network(CAM) ke PKR
Rs5.313632
1 Camino Network(CAM) ke KZT
9.889364
1 Camino Network(CAM) ke THB
฿0.608932
1 Camino Network(CAM) ke TWD
NT$0.582612
1 Camino Network(CAM) ke AED
د.إ0.068996
1 Camino Network(CAM) ke CHF
Fr0.01504
1 Camino Network(CAM) ke HKD
HK$0.146076
1 Camino Network(CAM) ke AMD
֏7.18912
1 Camino Network(CAM) ke MAD
.د.م0.17484
1 Camino Network(CAM) ke MXN
$0.349304
1 Camino Network(CAM) ke SAR
ريال0.0705
1 Camino Network(CAM) ke ETB
Br2.893132
1 Camino Network(CAM) ke KES
KSh2.428208
1 Camino Network(CAM) ke JOD
د.أ0.0133292
1 Camino Network(CAM) ke PLN
0.069184
1 Camino Network(CAM) ke RON
лв0.08272
1 Camino Network(CAM) ke SEK
kr0.179728
1 Camino Network(CAM) ke BGN
лв0.031772
1 Camino Network(CAM) ke HUF
Ft6.285404
1 Camino Network(CAM) ke CZK
0.396116
1 Camino Network(CAM) ke KWD
د.ك0.0057528
1 Camino Network(CAM) ke ILS
0.061476
1 Camino Network(CAM) ke BOB
Bs0.12972
1 Camino Network(CAM) ke AZN
0.03196
1 Camino Network(CAM) ke TJS
SM0.173336
1 Camino Network(CAM) ke GEL
0.050948
1 Camino Network(CAM) ke AOA
Kz17.231892
1 Camino Network(CAM) ke BHD
.د.ب0.0070876
1 Camino Network(CAM) ke BMD
$0.0188
1 Camino Network(CAM) ke DKK
kr0.121448
1 Camino Network(CAM) ke HNL
L0.495192
1 Camino Network(CAM) ke MUR
0.8648
1 Camino Network(CAM) ke NAD
$0.326556
1 Camino Network(CAM) ke NOK
kr0.191572
1 Camino Network(CAM) ke NZD
$0.033276
1 Camino Network(CAM) ke PAB
B/.0.0188
1 Camino Network(CAM) ke PGK
K0.07896
1 Camino Network(CAM) ke QAR
ر.ق0.068432
1 Camino Network(CAM) ke RSD
дин.1.9082
1 Camino Network(CAM) ke UZS
soʻm226.505972
1 Camino Network(CAM) ke ALL
L1.57638
1 Camino Network(CAM) ke ANG
ƒ0.033652
1 Camino Network(CAM) ke AWG
ƒ0.03384
1 Camino Network(CAM) ke BBD
$0.0376
1 Camino Network(CAM) ke BAM
KM0.031772
1 Camino Network(CAM) ke BIF
Fr55.4412
1 Camino Network(CAM) ke BND
$0.02444
1 Camino Network(CAM) ke BSD
$0.0188
1 Camino Network(CAM) ke JMD
$3.01458
1 Camino Network(CAM) ke KHR
75.501928
1 Camino Network(CAM) ke KMF
Fr7.896
1 Camino Network(CAM) ke LAK
408.695644
1 Camino Network(CAM) ke LKR
රු5.731556
1 Camino Network(CAM) ke MDL
L0.3196
1 Camino Network(CAM) ke MGA
Ar84.6846
1 Camino Network(CAM) ke MOP
P0.1504
1 Camino Network(CAM) ke MVR
0.28952
1 Camino Network(CAM) ke MWK
MK32.638868
1 Camino Network(CAM) ke MZN
MT1.20226
1 Camino Network(CAM) ke NPR
रु2.66396
1 Camino Network(CAM) ke PYG
133.3296
1 Camino Network(CAM) ke RWF
Fr27.2788
1 Camino Network(CAM) ke SBD
$0.154724
1 Camino Network(CAM) ke SCR
0.28294
1 Camino Network(CAM) ke SRD
$0.7238
1 Camino Network(CAM) ke SVC
$0.164312
1 Camino Network(CAM) ke SZL
L0.326368
1 Camino Network(CAM) ke TMT
m0.0658
1 Camino Network(CAM) ke TND
د.ت0.0556292
1 Camino Network(CAM) ke TTD
$0.127276
1 Camino Network(CAM) ke UGX
Sh65.7248
1 Camino Network(CAM) ke XAF
Fr10.6596
1 Camino Network(CAM) ke XCD
$0.05076
1 Camino Network(CAM) ke XOF
Fr10.6596
1 Camino Network(CAM) ke XPF
Fr1.9364
1 Camino Network(CAM) ke BWP
P0.25286
1 Camino Network(CAM) ke BZD
$0.037788
1 Camino Network(CAM) ke CVE
$1.801792
1 Camino Network(CAM) ke DJF
Fr3.3276
1 Camino Network(CAM) ke DOP
$1.209028
1 Camino Network(CAM) ke DZD
د.ج2.453024
1 Camino Network(CAM) ke FJD
$0.042864
1 Camino Network(CAM) ke GNF
Fr163.466
1 Camino Network(CAM) ke GTQ
Q0.144008
1 Camino Network(CAM) ke GYD
$3.932208
1 Camino Network(CAM) ke ISK
kr2.3688

Sumber Daya Camino Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Camino Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Camino Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Camino Network

Berapa nilai Camino Network (CAM) hari ini?
Harga live CAM dalam USD adalah 0.0188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAM ke USD saat ini?
Harga CAM ke USD saat ini adalah $ 0.0188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Camino Network?
Kapitalisasi pasar CAM adalah $ 6.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAM?
Suplai beredar CAM adalah 325.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAM?
CAM mencapai harga ATH sebesar 0.19493305530344174 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAM?
CAM mencapai harga ATL 0.012992133661361196 USD.
Berapa volume perdagangan CAM?
Volume perdagangan 24 jam live CAM adalah $ 6.00 USD.
Akankah harga CAM naik lebih tinggi tahun ini?
CAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Camino Network (CAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

