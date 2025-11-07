BursaDEX+
Harga live Cockfight Network hari ini adalah 0.0314 USD. Lacak informasi harga aktual CFN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CFN

Info Harga CFN

Penjelasan CFN

Whitepaper CFN

Situs Web Resmi CFN

Tokenomi CFN

Prakiraan Harga CFN

Riwayat CFN

Panduan Membeli CFN

Konverter CFN ke Mata Uang Fiat

Spot CFN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cockfight Network

Harga Cockfight Network(CFN)

Harga Live 1 CFN ke USD:

-1.87%1D
USD
Grafik Harga Live Cockfight Network (CFN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:18:57 (UTC+8)

Informasi Harga Cockfight Network (CFN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.88%

-1.87%

-7.38%

-7.38%

Harga aktual Cockfight Network (CFN) adalah $ 0.0314. Selama 24 jam terakhir, CFN diperdagangkan antara low $ 0.0314 dan high $ 0.0328, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCFN adalah $ 2.300611418675181, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.020302704347801452.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CFN telah berubah sebesar -1.88% selama 1 jam terakhir, -1.87% selama 24 jam, dan -7.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cockfight Network (CFN)

No.6138

0.00%

GMMT

Kapitalisasi Pasar Cockfight Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 816.68. Suplai beredar CFN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 974819. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.40M.

Riwayat Harga Cockfight Network (CFN) USD

Pantau perubahan harga Cockfight Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000598-1.87%
30 Days$ -0.0195-38.32%
60 Hari$ -0.0668-68.03%
90 Hari$ -0.0628-66.67%
Perubahan Harga Cockfight Network Hari Ini

Hari ini, CFN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000598 (-1.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cockfight Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0195 (-38.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cockfight Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CFN terlihat mengalami perubahan $ -0.0668 (-68.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cockfight Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0628 (-66.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cockfight Network (CFN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cockfight Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cockfight Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CFN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cockfight Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cockfight Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cockfight Network (USD)

Berapa nilai Cockfight Network (CFN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cockfight Network (CFN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cockfight Network.

Cek prediksi harga Cockfight Network sekarang!

Tokenomi Cockfight Network (CFN)

Memahami tokenomi Cockfight Network (CFN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CFN sekarang!

Cara membeli Cockfight Network (CFN)

Ingin mengetahui cara membeli Cockfight Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cockfight Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CFN ke Mata Uang Lokal

1 Cockfight Network(CFN) ke VND
826.291
1 Cockfight Network(CFN) ke AUD
A$0.048356
1 Cockfight Network(CFN) ke GBP
0.023864
1 Cockfight Network(CFN) ke EUR
0.027004
1 Cockfight Network(CFN) ke USD
$0.0314
1 Cockfight Network(CFN) ke MYR
RM0.131252
1 Cockfight Network(CFN) ke TRY
1.324766
1 Cockfight Network(CFN) ke JPY
¥4.7728
1 Cockfight Network(CFN) ke ARS
ARS$45.573018
1 Cockfight Network(CFN) ke RUB
2.550936
1 Cockfight Network(CFN) ke INR
2.784238
1 Cockfight Network(CFN) ke IDR
Rp523.333124
1 Cockfight Network(CFN) ke PHP
1.853228
1 Cockfight Network(CFN) ke EGP
￡E.1.48522
1 Cockfight Network(CFN) ke BRL
R$0.16799
1 Cockfight Network(CFN) ke CAD
C$0.044274
1 Cockfight Network(CFN) ke BDT
3.831114
1 Cockfight Network(CFN) ke NGN
45.179576
1 Cockfight Network(CFN) ke COP
$120.306274
1 Cockfight Network(CFN) ke ZAR
R.0.545732
1 Cockfight Network(CFN) ke UAH
1.320684
1 Cockfight Network(CFN) ke TZS
T.Sh.77.1498
1 Cockfight Network(CFN) ke VES
Bs7.1278
1 Cockfight Network(CFN) ke CLP
$29.6102
1 Cockfight Network(CFN) ke PKR
Rs8.874896
1 Cockfight Network(CFN) ke KZT
16.517342
1 Cockfight Network(CFN) ke THB
฿1.017046
1 Cockfight Network(CFN) ke TWD
NT$0.973086
1 Cockfight Network(CFN) ke AED
د.إ0.115238
1 Cockfight Network(CFN) ke CHF
Fr0.02512
1 Cockfight Network(CFN) ke HKD
HK$0.243978
1 Cockfight Network(CFN) ke AMD
֏12.00736
1 Cockfight Network(CFN) ke MAD
.د.م0.29202
1 Cockfight Network(CFN) ke MXN
$0.583412
1 Cockfight Network(CFN) ke SAR
ريال0.11775
1 Cockfight Network(CFN) ke ETB
Br4.832146
1 Cockfight Network(CFN) ke KES
KSh4.055624
1 Cockfight Network(CFN) ke JOD
د.أ0.0222626
1 Cockfight Network(CFN) ke PLN
0.115552
1 Cockfight Network(CFN) ke RON
лв0.13816
1 Cockfight Network(CFN) ke SEK
kr0.300184
1 Cockfight Network(CFN) ke BGN
лв0.053066
1 Cockfight Network(CFN) ke HUF
Ft10.497962
1 Cockfight Network(CFN) ke CZK
0.661598
1 Cockfight Network(CFN) ke KWD
د.ك0.0096084
1 Cockfight Network(CFN) ke ILS
0.102678
1 Cockfight Network(CFN) ke BOB
Bs0.21666
1 Cockfight Network(CFN) ke AZN
0.05338
1 Cockfight Network(CFN) ke TJS
SM0.289508
1 Cockfight Network(CFN) ke GEL
0.085094
1 Cockfight Network(CFN) ke AOA
Kz28.780926
1 Cockfight Network(CFN) ke BHD
.د.ب0.0118378
1 Cockfight Network(CFN) ke BMD
$0.0314
1 Cockfight Network(CFN) ke DKK
kr0.202844
1 Cockfight Network(CFN) ke HNL
L0.827076
1 Cockfight Network(CFN) ke MUR
1.4444
1 Cockfight Network(CFN) ke NAD
$0.545418
1 Cockfight Network(CFN) ke NOK
kr0.319966
1 Cockfight Network(CFN) ke NZD
$0.055578
1 Cockfight Network(CFN) ke PAB
B/.0.0314
1 Cockfight Network(CFN) ke PGK
K0.13188
1 Cockfight Network(CFN) ke QAR
ر.ق0.114296
1 Cockfight Network(CFN) ke RSD
дин.3.1871
1 Cockfight Network(CFN) ke UZS
soʻm378.313166
1 Cockfight Network(CFN) ke ALL
L2.63289
1 Cockfight Network(CFN) ke ANG
ƒ0.056206
1 Cockfight Network(CFN) ke AWG
ƒ0.05652
1 Cockfight Network(CFN) ke BBD
$0.0628
1 Cockfight Network(CFN) ke BAM
KM0.053066
1 Cockfight Network(CFN) ke BIF
Fr92.5986
1 Cockfight Network(CFN) ke BND
$0.04082
1 Cockfight Network(CFN) ke BSD
$0.0314
1 Cockfight Network(CFN) ke JMD
$5.03499
1 Cockfight Network(CFN) ke KHR
126.104284
1 Cockfight Network(CFN) ke KMF
Fr13.188
1 Cockfight Network(CFN) ke LAK
682.608682
1 Cockfight Network(CFN) ke LKR
රු9.572918
1 Cockfight Network(CFN) ke MDL
L0.5338
1 Cockfight Network(CFN) ke MGA
Ar141.4413
1 Cockfight Network(CFN) ke MOP
P0.2512
1 Cockfight Network(CFN) ke MVR
0.48356
1 Cockfight Network(CFN) ke MWK
MK54.513854
1 Cockfight Network(CFN) ke MZN
MT2.00803
1 Cockfight Network(CFN) ke NPR
रु4.44938
1 Cockfight Network(CFN) ke PYG
222.6888
1 Cockfight Network(CFN) ke RWF
Fr45.5614
1 Cockfight Network(CFN) ke SBD
$0.258422
1 Cockfight Network(CFN) ke SCR
0.47257
1 Cockfight Network(CFN) ke SRD
$1.2089
1 Cockfight Network(CFN) ke SVC
$0.274436
1 Cockfight Network(CFN) ke SZL
L0.545104
1 Cockfight Network(CFN) ke TMT
m0.1099
1 Cockfight Network(CFN) ke TND
د.ت0.0929126
1 Cockfight Network(CFN) ke TTD
$0.212578
1 Cockfight Network(CFN) ke UGX
Sh109.7744
1 Cockfight Network(CFN) ke XAF
Fr17.8038
1 Cockfight Network(CFN) ke XCD
$0.08478
1 Cockfight Network(CFN) ke XOF
Fr17.8038
1 Cockfight Network(CFN) ke XPF
Fr3.2342
1 Cockfight Network(CFN) ke BWP
P0.42233
1 Cockfight Network(CFN) ke BZD
$0.063114
1 Cockfight Network(CFN) ke CVE
$3.009376
1 Cockfight Network(CFN) ke DJF
Fr5.5578
1 Cockfight Network(CFN) ke DOP
$2.019334
1 Cockfight Network(CFN) ke DZD
د.ج4.097072
1 Cockfight Network(CFN) ke FJD
$0.071592
1 Cockfight Network(CFN) ke GNF
Fr273.023
1 Cockfight Network(CFN) ke GTQ
Q0.240524
1 Cockfight Network(CFN) ke GYD
$6.567624
1 Cockfight Network(CFN) ke ISK
kr3.9564

Sumber Daya Cockfight Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cockfight Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cockfight Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cockfight Network

Berapa nilai Cockfight Network (CFN) hari ini?
Harga live CFN dalam USD adalah 0.0314 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CFN ke USD saat ini?
Harga CFN ke USD saat ini adalah $ 0.0314. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cockfight Network?
Kapitalisasi pasar CFN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CFN?
Suplai beredar CFN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CFN?
CFN mencapai harga ATH sebesar 2.300611418675181 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CFN?
CFN mencapai harga ATL 0.020302704347801452 USD.
Berapa volume perdagangan CFN?
Volume perdagangan 24 jam live CFN adalah $ 816.68 USD.
Akankah harga CFN naik lebih tinggi tahun ini?
CFN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CFN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Cockfight Network (CFN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

