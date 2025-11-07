BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Cogni Token hari ini adalah 2.3117 USD. Lacak informasi harga aktual COG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Cogni Token hari ini adalah 2.3117 USD. Lacak informasi harga aktual COG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COG

Info Harga COG

Penjelasan COG

Whitepaper COG

Situs Web Resmi COG

Tokenomi COG

Prakiraan Harga COG

Riwayat COG

Panduan Membeli COG

Konverter COG ke Mata Uang Fiat

Spot COG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cogni Token

Harga Cogni Token(COG)

Harga Live 1 COG ke USD:

$2.3117
$2.3117$2.3117
-2.86%1D
USD
Grafik Harga Live Cogni Token (COG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:34:24 (UTC+8)

Informasi Harga Cogni Token (COG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.1521
$ 2.1521$ 2.1521
Low 24 Jam
$ 2.594
$ 2.594$ 2.594
High 24 Jam

$ 2.1521
$ 2.1521$ 2.1521

$ 2.594
$ 2.594$ 2.594

--
----

--
----

+0.74%

-2.86%

-4.22%

-4.22%

Harga aktual Cogni Token (COG) adalah $ 2.3117. Selama 24 jam terakhir, COG diperdagangkan antara low $ 2.1521 dan high $ 2.594, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COG telah berubah sebesar +0.74% selama 1 jam terakhir, -2.86% selama 24 jam, dan -4.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cogni Token (COG)

$ 46.23M
$ 46.23M$ 46.23M

$ 158.01K
$ 158.01K$ 158.01K

$ 231.17M
$ 231.17M$ 231.17M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

2025-06-22 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

BSC

Kapitalisasi Pasar Cogni Token saat ini adalah $ 46.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 158.01K. Suplai beredar COG adalah 20.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 231.17M.

Riwayat Harga Cogni Token (COG) USD

Pantau perubahan harga Cogni Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.068061-2.86%
30 Days$ +0.8576+58.97%
60 Hari$ +1.8117+362.34%
90 Hari$ +1.8117+362.34%
Perubahan Harga Cogni Token Hari Ini

Hari ini, COG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.068061 (-2.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cogni Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.8576 (+58.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cogni Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COG terlihat mengalami perubahan $ +1.8117 (+362.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cogni Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.8117 (+362.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cogni Token (COG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cogni Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cogni Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cogni Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cogni Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cogni Token (USD)

Berapa nilai Cogni Token (COG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cogni Token (COG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cogni Token.

Cek prediksi harga Cogni Token sekarang!

Tokenomi Cogni Token (COG)

Memahami tokenomi Cogni Token (COG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COG sekarang!

Cara membeli Cogni Token (COG)

Ingin mengetahui cara membeli Cogni Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cogni Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COG ke Mata Uang Lokal

1 Cogni Token(COG) ke VND
60,832.3855
1 Cogni Token(COG) ke AUD
A$3.560018
1 Cogni Token(COG) ke GBP
1.756892
1 Cogni Token(COG) ke EUR
1.988062
1 Cogni Token(COG) ke USD
$2.3117
1 Cogni Token(COG) ke MYR
RM9.639789
1 Cogni Token(COG) ke TRY
97.55374
1 Cogni Token(COG) ke JPY
¥353.6901
1 Cogni Token(COG) ke ARS
ARS$3,355.132029
1 Cogni Token(COG) ke RUB
187.825625
1 Cogni Token(COG) ke INR
204.978439
1 Cogni Token(COG) ke IDR
Rp38,528.317922
1 Cogni Token(COG) ke PHP
136.436534
1 Cogni Token(COG) ke EGP
￡E.109.320293
1 Cogni Token(COG) ke BRL
R$12.367595
1 Cogni Token(COG) ke CAD
C$3.259497
1 Cogni Token(COG) ke BDT
282.050517
1 Cogni Token(COG) ke NGN
3,326.166428
1 Cogni Token(COG) ke COP
$8,857.070497
1 Cogni Token(COG) ke ZAR
R.40.154229
1 Cogni Token(COG) ke UAH
97.230102
1 Cogni Token(COG) ke TZS
T.Sh.5,679.8469
1 Cogni Token(COG) ke VES
Bs524.7559
1 Cogni Token(COG) ke CLP
$2,179.9331
1 Cogni Token(COG) ke PKR
Rs653.378888
1 Cogni Token(COG) ke KZT
1,216.023551
1 Cogni Token(COG) ke THB
฿74.852846
1 Cogni Token(COG) ke TWD
NT$71.616466
1 Cogni Token(COG) ke AED
د.إ8.483939
1 Cogni Token(COG) ke CHF
Fr1.84936
1 Cogni Token(COG) ke HKD
HK$17.961909
1 Cogni Token(COG) ke AMD
֏883.99408
1 Cogni Token(COG) ke MAD
.د.م21.49881
1 Cogni Token(COG) ke MXN
$42.951386
1 Cogni Token(COG) ke SAR
ريال8.668875
1 Cogni Token(COG) ke ETB
Br355.747513
1 Cogni Token(COG) ke KES
KSh298.532938
1 Cogni Token(COG) ke JOD
د.أ1.6389953
1 Cogni Token(COG) ke PLN
8.507056
1 Cogni Token(COG) ke RON
лв10.17148
1 Cogni Token(COG) ke SEK
kr22.122969
1 Cogni Token(COG) ke BGN
лв3.906773
1 Cogni Token(COG) ke HUF
Ft773.910926
1 Cogni Token(COG) ke CZK
48.753753
1 Cogni Token(COG) ke KWD
د.ك0.7073802
1 Cogni Token(COG) ke ILS
7.559259
1 Cogni Token(COG) ke BOB
Bs15.95073
1 Cogni Token(COG) ke AZN
3.92989
1 Cogni Token(COG) ke TJS
SM21.313874
1 Cogni Token(COG) ke GEL
6.264707
1 Cogni Token(COG) ke AOA
Kz2,118.881103
1 Cogni Token(COG) ke BHD
.د.ب0.8715109
1 Cogni Token(COG) ke BMD
$2.3117
1 Cogni Token(COG) ke DKK
kr14.956699
1 Cogni Token(COG) ke HNL
L60.890178
1 Cogni Token(COG) ke MUR
106.199498
1 Cogni Token(COG) ke NAD
$40.154229
1 Cogni Token(COG) ke NOK
kr23.556223
1 Cogni Token(COG) ke NZD
$4.091709
1 Cogni Token(COG) ke PAB
B/.2.3117
1 Cogni Token(COG) ke PGK
K9.70914
1 Cogni Token(COG) ke QAR
ر.ق8.414588
1 Cogni Token(COG) ke RSD
дин.234.799369
1 Cogni Token(COG) ke UZS
soʻm27,851.800823
1 Cogni Token(COG) ke ALL
L193.836045
1 Cogni Token(COG) ke ANG
ƒ4.137943
1 Cogni Token(COG) ke AWG
ƒ4.16106
1 Cogni Token(COG) ke BBD
$4.6234
1 Cogni Token(COG) ke BAM
KM3.906773
1 Cogni Token(COG) ke BIF
Fr6,817.2033
1 Cogni Token(COG) ke BND
$3.00521
1 Cogni Token(COG) ke BSD
$2.3117
1 Cogni Token(COG) ke JMD
$370.681095
1 Cogni Token(COG) ke KHR
9,283.925902
1 Cogni Token(COG) ke KMF
Fr970.914
1 Cogni Token(COG) ke LAK
50,254.346821
1 Cogni Token(COG) ke LKR
රු704.767979
1 Cogni Token(COG) ke MDL
L39.2989
1 Cogni Token(COG) ke MGA
Ar10,413.05265
1 Cogni Token(COG) ke MOP
P18.4936
1 Cogni Token(COG) ke MVR
35.60018
1 Cogni Token(COG) ke MWK
MK4,013.365487
1 Cogni Token(COG) ke MZN
MT147.833215
1 Cogni Token(COG) ke NPR
रु327.56789
1 Cogni Token(COG) ke PYG
16,394.5764
1 Cogni Token(COG) ke RWF
Fr3,354.2767
1 Cogni Token(COG) ke SBD
$19.025291
1 Cogni Token(COG) ke SCR
32.3638
1 Cogni Token(COG) ke SRD
$89.00045
1 Cogni Token(COG) ke SVC
$20.204258
1 Cogni Token(COG) ke SZL
L40.131112
1 Cogni Token(COG) ke TMT
m8.09095
1 Cogni Token(COG) ke TND
د.ت6.8403203
1 Cogni Token(COG) ke TTD
$15.650209
1 Cogni Token(COG) ke UGX
Sh8,081.7032
1 Cogni Token(COG) ke XAF
Fr1,313.0456
1 Cogni Token(COG) ke XCD
$6.24159
1 Cogni Token(COG) ke XOF
Fr1,313.0456
1 Cogni Token(COG) ke XPF
Fr238.1051
1 Cogni Token(COG) ke BWP
P31.092365
1 Cogni Token(COG) ke BZD
$4.646517
1 Cogni Token(COG) ke CVE
$221.553328
1 Cogni Token(COG) ke DJF
Fr409.1709
1 Cogni Token(COG) ke DOP
$148.665427
1 Cogni Token(COG) ke DZD
د.ج301.584382
1 Cogni Token(COG) ke FJD
$5.270676
1 Cogni Token(COG) ke GNF
Fr20,100.2315
1 Cogni Token(COG) ke GTQ
Q17.707622
1 Cogni Token(COG) ke GYD
$483.515172
1 Cogni Token(COG) ke ISK
kr291.2742

Sumber Daya Cogni Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cogni Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cogni Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cogni Token

Berapa nilai Cogni Token (COG) hari ini?
Harga live COG dalam USD adalah 2.3117 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COG ke USD saat ini?
Harga COG ke USD saat ini adalah $ 2.3117. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cogni Token?
Kapitalisasi pasar COG adalah $ 46.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COG?
Suplai beredar COG adalah 20.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COG?
COG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COG?
COG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan COG?
Volume perdagangan 24 jam live COG adalah $ 158.01K USD.
Akankah harga COG naik lebih tinggi tahun ini?
COG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:34:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cogni Token (COG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COG ke USD

Jumlah

COG
COG
USD
USD

1 COG = 2.3117 USD

Perdagangkan COG

COG/USDT
$2.3117
$2.3117$2.3117
-3.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,351.39
$101,351.39$101,351.39

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.77
$3,295.77$3,295.77

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.63
$155.63$155.63

-0.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0092
$1.0092$1.0092

+17.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,351.39
$101,351.39$101,351.39

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.77
$3,295.77$3,295.77

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2028
$2.2028$2.2028

-1.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.63
$155.63$155.63

-0.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0100
$1.0100$1.0100

-0.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0833
$0.0833$0.0833

+66.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013339
$0.013339$0.013339

+1,233.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009896
$0.009896$0.009896

+363.73%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.206
$4.206$4.206

+320.60%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.228
$2.228$2.228

+61.56%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0833
$0.0833$0.0833

+66.60%