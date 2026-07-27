Analisis Teknis Core DAO (CORE) Hari Ini Halaman Analisis Core DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CORE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Core DAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Core DAO (CORE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01739 -- -28.12% -32.15% -56.28%

Indikator Teknikal Core DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Core DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 6 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 3 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 3 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01735 0.01735 R2 0.01735 0.01734 R1 0.01734 0.01734 PP 0.01734 0.01734 S1 0.01733 0.01733 S2 0.01733 0.01733 S3 0.01732 0.01733

Sinyal Pasar Core DAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.16M $5.63 M $5.78 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.30 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $1.62 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.65 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Core DAO Aliran Masuk Bersih Harga COREUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.06 M 0.02 2026-07-26 -$0.18 M 0.02 2026-07-25 -$0.03 M 0.02 2026-07-24 $0.34 M 0.02 2026-07-23 -$0.07 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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