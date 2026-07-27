Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Core DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Core DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang CORE

Info Harga CORE

Penjelasan CORE

Whitepaper CORE

Situs Web Resmi CORE

Tokenomi CORE

Prakiraan Harga CORE

Riwayat CORE

Panduan Membeli CORE

Konverter CORE ke Mata Uang Fiat

Spot CORE

Futures USDT-M CORE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Core DAO (CORE) Hari Ini

Analisis Teknis Core DAO (CORE) Hari Ini

Halaman Analisis Core DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CORE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Core DAO di bawah ini.

Perubahan Harga Core DAO (CORE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01739---28.12%-32.15%-56.28%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Core DAO

Indikator Teknikal Core DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Core DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 6
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 3Beli 0
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 3Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01735
0.01735
R2
0.01735
0.01734
R1
0.01734
0.01734
PP
0.01734
0.01734
S1
0.01733
0.01733
S2
0.01733
0.01733
S3
0.01732
0.01733

Sinyal Pasar Core DAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.16M
$5.63 M
$5.78 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.62 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.65 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Core DAO

Aliran Masuk BersihHarga COREUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.06 M0.02
2026-07-26-$0.18 M0.02
2026-07-25-$0.03 M0.02
2026-07-24$0.34 M0.02
2026-07-23-$0.07 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Core DAO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Core DAO (CORE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Core DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CORE/USDT
$0.01736
$0.01736$0.01736
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator CORE ke USD

Jumlah

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0.01739 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.