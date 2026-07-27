Tabel Konversi Creditcoin ke Siling Kenya
Tabel Konversi CTC ke KES
Tabel Konversi KES ke CTC
- 1 CTC9.06 KES
- 5 CTC45.29 KES
- 10 CTC90.58 KES
- 50 CTC452.88 KES
- 100 CTC905.75 KES
- 1,000 CTC9,057.54 KES
- 5,000 CTC45,287.71 KES
- 10,000 CTC90,575.42 KES
- 1 KES0.1104 CTC
- 5 KES0.5520 CTC
- 10 KES1.104 CTC
- 50 KES5.520 CTC
- 100 KES11.040 CTC
- 1,000 KES110.4 CTC
- 5,000 KES552.02 CTC
- 10,000 KES1,104 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga KSh 9.06 KES , yang mencerminkan perubahan -8.49% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai KSh7.38M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar KSh4.90B KES. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
69.96B KES
Suplai Peredaran
7.38M
Volume Trading 24 Jam
4.90B KES
Kapitalisasi Pasar
-8.49%
Perubahan Harga (1 Hari)
KSh 0.07851
High 24 Jam
KSh 0.06829
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke KES di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap KES. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke KES
Per | 1 CTC = 9.06 KES | 1 KES = 0.1104 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke KES hari ini adalah 9.06 KES.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 45.29 KES, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 90.58 KES.
1 KES dapat di-trade dengan 0.1104 CTC.
50 KES dapat dikonversi ke 5.520 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke KES telah berubah sebesar -13.90% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.49%, sehingga mencapai high senilai 10.16 KES dan low senilai 8.84 KES.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 11.13 KES yang menunjukkan perubahan -18.60% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -9.87 KES, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.16% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke KES
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 8.84 KES dan 10.16 KES, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 8.84 KES dan high 10.79 KES. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke KES secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|KSh 9.05
|KSh 10.35
|KSh 10.35
|KSh 21.99
|Low
|KSh 7.76
|KSh 7.76
|KSh 7.76
|KSh 7.76
|Rata-rata
|KSh 9.05
|KSh 9.05
|KSh 10.35
|KSh 12.93
|Volatilitas
|+13.08%
|+18.43%
|+22.33%
|+73.35%
|Perubahan
|-10.41%
|-14.53%
|-18.61%
|-52.16%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam KES untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke KES untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar KSh9.51 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar KSh11.01 KES, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Siling Kenya
Statistik Pasar CTC ke KES
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke KES Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah KSh 9.0575416211995302, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke KES saat ini adalah KSh 9.0575416211995302 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Shilling Kenya (KES), mata uang resmi Kenya, bukan hanya sekadar alat keuangan untuk transaksi. Ia merupakan simbol kemandirian ekonomi, kedaulatan, dan warisan budaya yang kaya dari negara ini. Diperkenalkan pada tahun 1966, Shilling Kenya menggantikan Shilling Afrika Timur, menandai tonggak penting dalam perjalanan ekonomi Kenya pasca-kolonial. Biasanya disingkat KES dan dilambangkan dengan simbol KSh, mata uang ini mencerminkan tantangan serta aspirasi ekonomi negara tersebut, sekaligus menjadi indikator penting tentang denyut nadi keuangan bangsa.
Dalam kehidupan sehari-hari, Shilling Kenya merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi negara. Mata uang ini digunakan untuk upah, harga barang, dan layanan, memfasilitasi perdagangan di sektor-sektor utama seperti pertanian, pariwisata, manufaktur, dan jasa. Stabilitas dan nilai mata uang ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan warga Kenya. Selain itu, Shilling juga memegang peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor Kenya seperti teh, kopi, dan produk hortikultura. Nilai tukar yang stabil sangat penting untuk menjaga harga ekspor yang kompetitif serta menarik investasi asing.
Bank Sentral Kenya adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan Shilling Kenya. Bank ini menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas mata uang dan mengendalikan inflasi. Kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong investasi, dan memastikan peran mata uang sebagai alat tukar yang andal. Peran bank sentral dalam menjaga stabilitas Shilling merupakan bukti pentingnya mata uang ini dalam lanskap keuangan dan ekonomi Kenya.
Di luar ranah ekonomi domestik, Shilling Kenya juga berperan dalam pasar keuangan global. Remitan dari warga Kenya yang tinggal di luar negeri, terutama di Amerika Utara dan Eropa, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dana-dana ini, yang ditukarkan menjadi Shilling, mendukung banyak keluarga dan menjadi sumber pendapatan asing yang besar bagi negara.
Desain Shilling Kenya juga memiliki nilai budaya dan historis yang signifikan. Uang kertas dan koin menampilkan gambar bapak pendiri Kenya, Jomo Kenyatta, dan kemudian Mzee Jomo Kenyatta, serta tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Desain ini juga menampilkan berbagai spesies satwa liar, mencerminkan komitmen Kenya untuk melestarikan warisan alam dan budayanya. Simbolisme desain ini senantiasa mengingatkan kita akan masa lalu yang kaya serta aspirasi negara ini menuju masa depan.
Dalam ranah mata uang digital, Shilling Kenya juga telah menemukan tempatnya. Sebagai contoh, data pertukaran kripto-fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke KES. Hal ini menunjukkan relevansi mata uang ini dalam dunia keuangan digital yang berkembang pesat, membuktikan adaptabilitas dan ketahanannya dalam lanskap keuangan yang terus berubah. Kesimpulannya, Shilling Kenya, dengan akar sejarah yang kaya dan peran ekonominya yang penting, tetap menjadi pilar utama identitas ekonomi Kenya, baik di tingkat lokal maupun internasional.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.07
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Creditcoin untuk perdagangan strategis.
Beli Creditcoin dengan KES dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit KES
Danai akun Anda dengan KES menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Creditcoin
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Creditcoin, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan KES yang telah didepositkan.
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CTC dan KES dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.07
- Perubahan 7 Hari: -13.90%
- Tren 30 Hari: -18.60%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KES, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Siling Kenya (KES) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KES/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KES yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- KES yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke KES?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Siling Kenya (KES) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke KES. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KES memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KES
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KES. Ketika KES melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KES.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke KES di Indonesia?
Kurs CTC ke KES di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam KES) yang dikonversi ke KES menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke KES sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke KES sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke KES di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke KES dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke KES mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke KES atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke KES dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap KES seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke KES di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan KES, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke KES?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke KES.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke KES dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keKES wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke KES sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke KES dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke KES target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan KES di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan KES.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke KES dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan KES. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke KES merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam KES atau stablecoin. CTC ke KES berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke KES selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. KES dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke KES yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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