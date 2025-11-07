Apa yang dimaksud dengan Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" berasal dari kata "delusional" yang berarti keyakinan yang teguh dan penuh mimpi. Ia mendorong pemegangnya untuk merangkul sensasi, fantasi, dan FOMO, yang berkembang pesat berkat perbincangan sosial dan budaya viral. Mantranya: "Tak percaya, tak untung—berani bermimpi, berani membayar," mencerminkan keyakinan yang didorong oleh meme. "DELULU" berasal dari kata "delusional" yang berarti keyakinan yang teguh dan penuh mimpi. Ia mendorong pemegangnya untuk merangkul sensasi, fantasi, dan FOMO, yang berkembang pesat berkat perbincangan sosial dan budaya viral. Mantranya: "Tak percaya, tak untung—berani bermimpi, berani membayar," mencerminkan keyakinan yang didorong oleh meme.

Delusional Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Delusional Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DELULU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Delusional Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Delusional Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Delusional Coin (USD)

Berapa nilai Delusional Coin (DELULU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delusional Coin (DELULU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delusional Coin.

Cek prediksi harga Delusional Coin sekarang!

Tokenomi Delusional Coin (DELULU)

Memahami tokenomi Delusional Coin (DELULU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DELULU sekarang!

Cara membeli Delusional Coin (DELULU)

Ingin mengetahui cara membeli Delusional Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Delusional Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DELULU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Delusional Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Delusional Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delusional Coin Berapa nilai Delusional Coin (DELULU) hari ini? Harga live DELULU dalam USD adalah 0.00010434 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DELULU ke USD saat ini? $ 0.00010434 . Cobalah Harga DELULU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Delusional Coin? Kapitalisasi pasar DELULU adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DELULU? Suplai beredar DELULU adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DELULU? DELULU mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DELULU? DELULU mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan DELULU? Volume perdagangan 24 jam live DELULU adalah $ 55.59K USD . Akankah harga DELULU naik lebih tinggi tahun ini? DELULU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DELULU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Delusional Coin (DELULU)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi