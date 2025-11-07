BursaDEX+
Harga live Delusional Coin hari ini adalah 0.00010434 USD. Lacak informasi harga aktual DELULU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DELULU dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:57 (UTC+8)

Informasi Harga Delusional Coin (DELULU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009686
$ 0.00009686$ 0.00009686
Low 24 Jam
$ 0.00013142
$ 0.00013142$ 0.00013142
High 24 Jam

$ 0.00009686
$ 0.00009686$ 0.00009686

$ 0.00013142
$ 0.00013142$ 0.00013142

--
----

--
----

-0.74%

+3.79%

-4.14%

-4.14%

Harga aktual Delusional Coin (DELULU) adalah $ 0.00010434. Selama 24 jam terakhir, DELULU diperdagangkan antara low $ 0.00009686 dan high $ 0.00013142, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDELULU adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DELULU telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, +3.79% selama 24 jam, dan -4.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar Delusional Coin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.59K. Suplai beredar DELULU adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Delusional Coin (DELULU) USD

Pantau perubahan harga Delusional Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000038072+3.79%
30 Days$ -0.00001584-13.19%
60 Hari$ +0.00002244+27.39%
90 Hari$ -0.00021006-66.82%
Perubahan Harga Delusional Coin Hari Ini

Hari ini, DELULU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000038072 (+3.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Delusional Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001584 (-13.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Delusional Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DELULU terlihat mengalami perubahan $ +0.00002244 (+27.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Delusional Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00021006 (-66.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Delusional Coin (DELULU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Delusional Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" berasal dari kata "delusional" yang berarti keyakinan yang teguh dan penuh mimpi. Ia mendorong pemegangnya untuk merangkul sensasi, fantasi, dan FOMO, yang berkembang pesat berkat perbincangan sosial dan budaya viral. Mantranya: "Tak percaya, tak untung—berani bermimpi, berani membayar," mencerminkan keyakinan yang didorong oleh meme.

Delusional Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Delusional Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DELULU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Delusional Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Delusional Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Delusional Coin (USD)

Berapa nilai Delusional Coin (DELULU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delusional Coin (DELULU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delusional Coin.

Cek prediksi harga Delusional Coin sekarang!

Tokenomi Delusional Coin (DELULU)

Memahami tokenomi Delusional Coin (DELULU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DELULU sekarang!

Cara membeli Delusional Coin (DELULU)

Ingin mengetahui cara membeli Delusional Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Delusional Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DELULU ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Delusional Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Delusional Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delusional Coin

Berapa nilai Delusional Coin (DELULU) hari ini?
Harga live DELULU dalam USD adalah 0.00010434 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DELULU ke USD saat ini?
Harga DELULU ke USD saat ini adalah $ 0.00010434. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Delusional Coin?
Kapitalisasi pasar DELULU adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DELULU?
Suplai beredar DELULU adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DELULU?
DELULU mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DELULU?
DELULU mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DELULU?
Volume perdagangan 24 jam live DELULU adalah $ 55.59K USD.
Akankah harga DELULU naik lebih tinggi tahun ini?
DELULU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DELULU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

