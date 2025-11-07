BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Derp Coin hari ini adalah 0.0000009213 USD. Lacak informasi harga aktual DERP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DERP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Derp Coin hari ini adalah 0.0000009213 USD. Lacak informasi harga aktual DERP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DERP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DERP

Info Harga DERP

Penjelasan DERP

Situs Web Resmi DERP

Tokenomi DERP

Prakiraan Harga DERP

Riwayat DERP

Panduan Membeli DERP

Konverter DERP ke Mata Uang Fiat

Spot DERP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Derp Coin

Harga Derp Coin(DERP)

Harga Live 1 DERP ke USD:

$0.0000009213
$0.0000009213$0.0000009213
-6.23%1D
USD
Grafik Harga Live Derp Coin (DERP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:11 (UTC+8)

Informasi Harga Derp Coin (DERP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000009213
$ 0.0000009213$ 0.0000009213
Low 24 Jam
$ 0.0000009826
$ 0.0000009826$ 0.0000009826
High 24 Jam

$ 0.0000009213
$ 0.0000009213$ 0.0000009213

$ 0.0000009826
$ 0.0000009826$ 0.0000009826

$ 0.000009355161487443
$ 0.000009355161487443$ 0.000009355161487443

$ 0.00000001985848212
$ 0.00000001985848212$ 0.00000001985848212

0.00%

-6.23%

-9.93%

-9.93%

Harga aktual Derp Coin (DERP) adalah $ 0.0000009213. Selama 24 jam terakhir, DERP diperdagangkan antara low $ 0.0000009213 dan high $ 0.0000009826, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDERP adalah $ 0.000009355161487443, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000001985848212.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DERP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -6.23% selama 24 jam, dan -9.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Derp Coin (DERP)

No.7438

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.82
$ 12.82$ 12.82

$ 635.70K
$ 635.70K$ 635.70K

0.00
0.00 0.00

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Derp Coin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.82. Suplai beredar DERP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 690000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 635.70K.

Riwayat Harga Derp Coin (DERP) USD

Pantau perubahan harga Derp Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000006121-6.23%
30 Days$ -0.0000001536-14.29%
60 Hari$ -0.0000001784-16.23%
90 Hari$ -0.0000001687-15.48%
Perubahan Harga Derp Coin Hari Ini

Hari ini, DERP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000006121 (-6.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Derp Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000001536 (-14.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Derp Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DERP terlihat mengalami perubahan $ -0.0000001784 (-16.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Derp Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000001687 (-15.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Derp Coin (DERP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Derp Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Derp Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DERP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Derp Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Derp Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Derp Coin (USD)

Berapa nilai Derp Coin (DERP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Derp Coin (DERP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Derp Coin.

Cek prediksi harga Derp Coin sekarang!

Tokenomi Derp Coin (DERP)

Memahami tokenomi Derp Coin (DERP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DERP sekarang!

Cara membeli Derp Coin (DERP)

Ingin mengetahui cara membeli Derp Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Derp Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DERP ke Mata Uang Lokal

1 Derp Coin(DERP) ke VND
0.0242440095
1 Derp Coin(DERP) ke AUD
A$0.000001418802
1 Derp Coin(DERP) ke GBP
0.000000700188
1 Derp Coin(DERP) ke EUR
0.000000792318
1 Derp Coin(DERP) ke USD
$0.0000009213
1 Derp Coin(DERP) ke MYR
RM0.000003851034
1 Derp Coin(DERP) ke TRY
0.00003878673
1 Derp Coin(DERP) ke JPY
¥0.0001409589
1 Derp Coin(DERP) ke ARS
ARS$0.001337147181
1 Derp Coin(DERP) ke RUB
0.000074846412
1 Derp Coin(DERP) ke INR
0.000081691671
1 Derp Coin(DERP) ke IDR
Rp0.015354993858
1 Derp Coin(DERP) ke PHP
0.000054384339
1 Derp Coin(DERP) ke EGP
￡E.0.000043568277
1 Derp Coin(DERP) ke BRL
R$0.000004919742
1 Derp Coin(DERP) ke CAD
C$0.000001299033
1 Derp Coin(DERP) ke BDT
0.000112407813
1 Derp Coin(DERP) ke NGN
0.001325603292
1 Derp Coin(DERP) ke COP
$0.003529878033
1 Derp Coin(DERP) ke ZAR
R.0.000015993768
1 Derp Coin(DERP) ke UAH
0.000038749878
1 Derp Coin(DERP) ke TZS
T.Sh.0.0022636341
1 Derp Coin(DERP) ke VES
Bs0.0002054499
1 Derp Coin(DERP) ke CLP
$0.0008678646
1 Derp Coin(DERP) ke PKR
Rs0.000260396232
1 Derp Coin(DERP) ke KZT
0.000484631439
1 Derp Coin(DERP) ke THB
฿0.00002985012
1 Derp Coin(DERP) ke TWD
NT$0.000028551087
1 Derp Coin(DERP) ke AED
د.إ0.000003381171
1 Derp Coin(DERP) ke CHF
Fr0.00000073704
1 Derp Coin(DERP) ke HKD
HK$0.000007158501
1 Derp Coin(DERP) ke AMD
֏0.00035230512
1 Derp Coin(DERP) ke MAD
.د.م0.000008577303
1 Derp Coin(DERP) ke MXN
$0.000017108541
1 Derp Coin(DERP) ke SAR
ريال0.000003454875
1 Derp Coin(DERP) ke ETB
Br0.000141410337
1 Derp Coin(DERP) ke KES
KSh0.000118976682
1 Derp Coin(DERP) ke JOD
د.أ0.0000006532017
1 Derp Coin(DERP) ke PLN
0.000003381171
1 Derp Coin(DERP) ke RON
лв0.00000405372
1 Derp Coin(DERP) ke SEK
kr0.000008807628
1 Derp Coin(DERP) ke BGN
лв0.000001556997
1 Derp Coin(DERP) ke HUF
Ft0.000308018229
1 Derp Coin(DERP) ke CZK
0.000019411791
1 Derp Coin(DERP) ke KWD
د.ك0.0000002819178
1 Derp Coin(DERP) ke ILS
0.000003012651
1 Derp Coin(DERP) ke BOB
Bs0.00000635697
1 Derp Coin(DERP) ke AZN
0.00000156621
1 Derp Coin(DERP) ke TJS
SM0.000008494386
1 Derp Coin(DERP) ke GEL
0.000002496723
1 Derp Coin(DERP) ke AOA
Kz0.00084059412
1 Derp Coin(DERP) ke BHD
.د.ب0.0000003464088
1 Derp Coin(DERP) ke BMD
$0.0000009213
1 Derp Coin(DERP) ke DKK
kr0.000005951598
1 Derp Coin(DERP) ke HNL
L0.000024211764
1 Derp Coin(DERP) ke MUR
0.0000423798
1 Derp Coin(DERP) ke NAD
$0.000016002981
1 Derp Coin(DERP) ke NOK
kr0.00000939726
1 Derp Coin(DERP) ke NZD
$0.000001630701
1 Derp Coin(DERP) ke PAB
B/.0.0000009213
1 Derp Coin(DERP) ke PGK
K0.000003933951
1 Derp Coin(DERP) ke QAR
ر.ق0.000003353532
1 Derp Coin(DERP) ke RSD
дин.0.00009351195
1 Derp Coin(DERP) ke UZS
soʻm0.010967855388
1 Derp Coin(DERP) ke ALL
L0.000077269431
1 Derp Coin(DERP) ke ANG
ƒ0.000001649127
1 Derp Coin(DERP) ke AWG
ƒ0.00000165834
1 Derp Coin(DERP) ke BBD
$0.0000018426
1 Derp Coin(DERP) ke BAM
KM0.000001556997
1 Derp Coin(DERP) ke BIF
Fr0.0027169137
1 Derp Coin(DERP) ke BND
$0.00000119769
1 Derp Coin(DERP) ke BSD
$0.0000009213
1 Derp Coin(DERP) ke JMD
$0.000147730455
1 Derp Coin(DERP) ke KHR
0.003699996078
1 Derp Coin(DERP) ke KMF
Fr0.0003933951
1 Derp Coin(DERP) ke LAK
0.020028260469
1 Derp Coin(DERP) ke LKR
රු0.000280876731
1 Derp Coin(DERP) ke MDL
L0.000015763443
1 Derp Coin(DERP) ke MGA
Ar0.00414999585
1 Derp Coin(DERP) ke MOP
P0.0000073704
1 Derp Coin(DERP) ke MVR
0.00001418802
1 Derp Coin(DERP) ke MWK
MK0.00159670503
1 Derp Coin(DERP) ke MZN
MT0.000058917135
1 Derp Coin(DERP) ke NPR
रु0.00013054821
1 Derp Coin(DERP) ke PYG
0.0065338596
1 Derp Coin(DERP) ke RWF
Fr0.0013386489
1 Derp Coin(DERP) ke SBD
$0.000007573086
1 Derp Coin(DERP) ke SCR
0.000013874778
1 Derp Coin(DERP) ke SRD
$0.00003547005
1 Derp Coin(DERP) ke SVC
$0.000008052162
1 Derp Coin(DERP) ke SZL
L0.000015984555
1 Derp Coin(DERP) ke TMT
m0.00000322455
1 Derp Coin(DERP) ke TND
د.ت0.0000027261267
1 Derp Coin(DERP) ke TTD
$0.000006237201
1 Derp Coin(DERP) ke UGX
Sh0.0032208648
1 Derp Coin(DERP) ke XAF
Fr0.0005232984
1 Derp Coin(DERP) ke XCD
$0.00000248751
1 Derp Coin(DERP) ke XOF
Fr0.0005232984
1 Derp Coin(DERP) ke XPF
Fr0.0000948939
1 Derp Coin(DERP) ke BWP
P0.000012391485
1 Derp Coin(DERP) ke BZD
$0.000001851813
1 Derp Coin(DERP) ke CVE
$0.000088297392
1 Derp Coin(DERP) ke DJF
Fr0.0001639914
1 Derp Coin(DERP) ke DOP
$0.00005923959
1 Derp Coin(DERP) ke DZD
د.ج0.000120284928
1 Derp Coin(DERP) ke FJD
$0.000002100564
1 Derp Coin(DERP) ke GNF
Fr0.0080107035
1 Derp Coin(DERP) ke GTQ
Q0.000007057158
1 Derp Coin(DERP) ke GYD
$0.000192699108
1 Derp Coin(DERP) ke ISK
kr0.0001160838

Sumber Daya Derp Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Derp Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Derp Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Derp Coin

Berapa nilai Derp Coin (DERP) hari ini?
Harga live DERP dalam USD adalah 0.0000009213 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DERP ke USD saat ini?
Harga DERP ke USD saat ini adalah $ 0.0000009213. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Derp Coin?
Kapitalisasi pasar DERP adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DERP?
Suplai beredar DERP adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DERP?
DERP mencapai harga ATH sebesar 0.000009355161487443 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DERP?
DERP mencapai harga ATL 0.00000001985848212 USD.
Berapa volume perdagangan DERP?
Volume perdagangan 24 jam live DERP adalah $ 12.82 USD.
Akankah harga DERP naik lebih tinggi tahun ini?
DERP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DERP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Derp Coin (DERP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DERP ke USD

Jumlah

DERP
DERP
USD
USD

1 DERP = 0.000000 USD

Perdagangkan DERP

DERP/USDT
$0.0000009213
$0.0000009213$0.0000009213
-6.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,630.43
$100,630.43$100,630.43

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.38
$3,302.38$3,302.38

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.06
$155.06$155.06

-0.55%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0811
$1.0811$1.0811

+26.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,630.43
$100,630.43$100,630.43

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.38
$3,302.38$3,302.38

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.06
$155.06$155.06

-0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1985
$2.1985$2.1985

-1.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0009
$1.0009$1.0009

-1.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1172
$0.1172$0.1172

+134.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004049
$0.0004049$0.0004049

+169.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014396
$0.014396$0.014396

+1,339.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.600
$4.600$4.600

+360.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1172
$0.1172$0.1172

+134.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004692
$0.004692$0.004692

+119.86%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002325
$0.0000002325$0.0000002325

+55.00%