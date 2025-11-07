BursaDEX+
Harga live Deeper Network hari ini adalah 0.0001717 USD. Lacak informasi harga aktual DPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DPR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Deeper Network hari ini adalah 0.0001717 USD. Lacak informasi harga aktual DPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DPR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DPR

Info Harga DPR

Penjelasan DPR

Whitepaper DPR

Situs Web Resmi DPR

Tokenomi DPR

Prakiraan Harga DPR

Riwayat DPR

Panduan Membeli DPR

Konverter DPR ke Mata Uang Fiat

Spot DPR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Deeper Network

Harga Deeper Network(DPR)

Harga Live 1 DPR ke USD:

$0.0001717
-0.29%1D
USD
Grafik Harga Live Deeper Network (DPR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:30:02 (UTC+8)

Informasi Harga Deeper Network (DPR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001715
Low 24 Jam
$ 0.0001905
High 24 Jam

$ 0.0001715
$ 0.0001905
$ 0.33995451
$ 0.000164505113600122
0.00%

-0.29%

-9.11%

-9.11%

Harga aktual Deeper Network (DPR) adalah $ 0.0001717. Selama 24 jam terakhir, DPR diperdagangkan antara low $ 0.0001715 dan high $ 0.0001905, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDPR adalah $ 0.33995451, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000164505113600122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DPR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.29% selama 24 jam, dan -9.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Deeper Network (DPR)

No.2413

$ 554.03K
$ 199.87K
$ 1.72M
3.23B
10,000,000,000
9,967,141,302.00769
32.26%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Deeper Network saat ini adalah $ 554.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 199.87K. Suplai beredar DPR adalah 3.23B, dan total suplainya sebesar 9967141302.00769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.72M.

Riwayat Harga Deeper Network (DPR) USD

Pantau perubahan harga Deeper Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000499-0.29%
30 Days$ -0.0000594-25.71%
60 Hari$ -0.0001511-46.81%
90 Hari$ -0.0000649-27.44%
Perubahan Harga Deeper Network Hari Ini

Hari ini, DPR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000499 (-0.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Deeper Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000594 (-25.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Deeper Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DPR terlihat mengalami perubahan $ -0.0001511 (-46.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Deeper Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000649 (-27.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Deeper Network (DPR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Deeper Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Deeper Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Deeper Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Deeper Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Deeper Network (USD)

Berapa nilai Deeper Network (DPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Deeper Network (DPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deeper Network.

Cek prediksi harga Deeper Network sekarang!

Tokenomi Deeper Network (DPR)

Memahami tokenomi Deeper Network (DPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DPR sekarang!

Cara membeli Deeper Network (DPR)

Ingin mengetahui cara membeli Deeper Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Deeper Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DPR ke Mata Uang Lokal

1 Deeper Network(DPR) ke VND
1 Deeper Network(DPR) ke AUD
1 Deeper Network(DPR) ke GBP
1 Deeper Network(DPR) ke EUR
1 Deeper Network(DPR) ke USD
1 Deeper Network(DPR) ke MYR
1 Deeper Network(DPR) ke TRY
1 Deeper Network(DPR) ke JPY
1 Deeper Network(DPR) ke ARS
1 Deeper Network(DPR) ke RUB
1 Deeper Network(DPR) ke INR
1 Deeper Network(DPR) ke IDR
1 Deeper Network(DPR) ke PHP
1 Deeper Network(DPR) ke EGP
1 Deeper Network(DPR) ke BRL
1 Deeper Network(DPR) ke CAD
1 Deeper Network(DPR) ke BDT
1 Deeper Network(DPR) ke NGN
1 Deeper Network(DPR) ke COP
1 Deeper Network(DPR) ke ZAR
1 Deeper Network(DPR) ke UAH
1 Deeper Network(DPR) ke TZS
1 Deeper Network(DPR) ke VES
1 Deeper Network(DPR) ke CLP
1 Deeper Network(DPR) ke PKR
1 Deeper Network(DPR) ke KZT
1 Deeper Network(DPR) ke THB
1 Deeper Network(DPR) ke TWD
1 Deeper Network(DPR) ke AED
1 Deeper Network(DPR) ke CHF
1 Deeper Network(DPR) ke HKD
1 Deeper Network(DPR) ke AMD
1 Deeper Network(DPR) ke MAD
1 Deeper Network(DPR) ke MXN
1 Deeper Network(DPR) ke SAR
1 Deeper Network(DPR) ke ETB
1 Deeper Network(DPR) ke KES
1 Deeper Network(DPR) ke JOD
1 Deeper Network(DPR) ke PLN
1 Deeper Network(DPR) ke RON
1 Deeper Network(DPR) ke SEK
1 Deeper Network(DPR) ke BGN
1 Deeper Network(DPR) ke HUF
1 Deeper Network(DPR) ke CZK
1 Deeper Network(DPR) ke KWD
1 Deeper Network(DPR) ke ILS
1 Deeper Network(DPR) ke BOB
1 Deeper Network(DPR) ke AZN
1 Deeper Network(DPR) ke TJS
1 Deeper Network(DPR) ke GEL
1 Deeper Network(DPR) ke AOA
1 Deeper Network(DPR) ke BHD
1 Deeper Network(DPR) ke BMD
1 Deeper Network(DPR) ke DKK
1 Deeper Network(DPR) ke HNL
1 Deeper Network(DPR) ke MUR
1 Deeper Network(DPR) ke NAD
1 Deeper Network(DPR) ke NOK
1 Deeper Network(DPR) ke NZD
1 Deeper Network(DPR) ke PAB
1 Deeper Network(DPR) ke PGK
1 Deeper Network(DPR) ke QAR
1 Deeper Network(DPR) ke RSD
1 Deeper Network(DPR) ke UZS
1 Deeper Network(DPR) ke ALL
1 Deeper Network(DPR) ke ANG
1 Deeper Network(DPR) ke AWG
1 Deeper Network(DPR) ke BBD
1 Deeper Network(DPR) ke BAM
1 Deeper Network(DPR) ke BIF
1 Deeper Network(DPR) ke BND
1 Deeper Network(DPR) ke BSD
1 Deeper Network(DPR) ke JMD
1 Deeper Network(DPR) ke KHR
1 Deeper Network(DPR) ke KMF
1 Deeper Network(DPR) ke LAK
1 Deeper Network(DPR) ke LKR
1 Deeper Network(DPR) ke MDL
1 Deeper Network(DPR) ke MGA
1 Deeper Network(DPR) ke MOP
1 Deeper Network(DPR) ke MVR
1 Deeper Network(DPR) ke MWK
1 Deeper Network(DPR) ke MZN
1 Deeper Network(DPR) ke NPR
1 Deeper Network(DPR) ke PYG
1 Deeper Network(DPR) ke RWF
1 Deeper Network(DPR) ke SBD
1 Deeper Network(DPR) ke SCR
1 Deeper Network(DPR) ke SRD
1 Deeper Network(DPR) ke SVC
1 Deeper Network(DPR) ke SZL
1 Deeper Network(DPR) ke TMT
1 Deeper Network(DPR) ke TND
1 Deeper Network(DPR) ke TTD
1 Deeper Network(DPR) ke UGX
1 Deeper Network(DPR) ke XAF
1 Deeper Network(DPR) ke XCD
1 Deeper Network(DPR) ke XOF
1 Deeper Network(DPR) ke XPF
1 Deeper Network(DPR) ke BWP
1 Deeper Network(DPR) ke BZD
1 Deeper Network(DPR) ke CVE
1 Deeper Network(DPR) ke DJF
1 Deeper Network(DPR) ke DOP
1 Deeper Network(DPR) ke DZD
1 Deeper Network(DPR) ke FJD
1 Deeper Network(DPR) ke GNF
1 Deeper Network(DPR) ke GTQ
1 Deeper Network(DPR) ke GYD
1 Deeper Network(DPR) ke ISK
Sumber Daya Deeper Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Deeper Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Deeper Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Deeper Network

Berapa nilai Deeper Network (DPR) hari ini?
Harga live DPR dalam USD adalah 0.0001717 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DPR ke USD saat ini?
Harga DPR ke USD saat ini adalah $ 0.0001717. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Deeper Network?
Kapitalisasi pasar DPR adalah $ 554.03K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DPR?
Suplai beredar DPR adalah 3.23B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DPR?
DPR mencapai harga ATH sebesar 0.33995451 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DPR?
DPR mencapai harga ATL 0.000164505113600122 USD.
Berapa volume perdagangan DPR?
Volume perdagangan 24 jam live DPR adalah $ 199.87K USD.
Akankah harga DPR naik lebih tinggi tahun ini?
DPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:30:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Deeper Network (DPR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

