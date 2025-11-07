BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Dreams Quest hari ini adalah 0.0002051 USD. Lacak informasi harga aktual DREAMS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DREAMS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Dreams Quest hari ini adalah 0.0002051 USD. Lacak informasi harga aktual DREAMS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DREAMS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DREAMS

Info Harga DREAMS

Penjelasan DREAMS

Whitepaper DREAMS

Situs Web Resmi DREAMS

Tokenomi DREAMS

Prakiraan Harga DREAMS

Riwayat DREAMS

Panduan Membeli DREAMS

Konverter DREAMS ke Mata Uang Fiat

Spot DREAMS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dreams Quest

Harga Dreams Quest(DREAMS)

Harga Live 1 DREAMS ke USD:

$0.0002051
$0.0002051$0.0002051
+1.13%1D
USD
Grafik Harga Live Dreams Quest (DREAMS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:42 (UTC+8)

Informasi Harga Dreams Quest (DREAMS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002002
$ 0.0002002$ 0.0002002
Low 24 Jam
$ 0.0002167
$ 0.0002167$ 0.0002167
High 24 Jam

$ 0.0002002
$ 0.0002002$ 0.0002002

$ 0.0002167
$ 0.0002167$ 0.0002167

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+1.13%

-17.90%

-17.90%

Harga aktual Dreams Quest (DREAMS) adalah $ 0.0002051. Selama 24 jam terakhir, DREAMS diperdagangkan antara low $ 0.0002002 dan high $ 0.0002167, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDREAMS adalah $ 1.8855601077962427, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DREAMS telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, +1.13% selama 24 jam, dan -17.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dreams Quest (DREAMS)

No.2653

$ 320.80K
$ 320.80K$ 320.80K

$ 83.66K
$ 83.66K$ 83.66K

$ 820.40K
$ 820.40K$ 820.40K

1.56B
1.56B 1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783

39.10%

BSC

Kapitalisasi Pasar Dreams Quest saat ini adalah $ 320.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 83.66K. Suplai beredar DREAMS adalah 1.56B, dan total suplainya sebesar 1669037783. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 820.40K.

Riwayat Harga Dreams Quest (DREAMS) USD

Pantau perubahan harga Dreams Quest untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000002292+1.13%
30 Days$ -0.0001699-45.31%
60 Hari$ -0.0000773-27.38%
90 Hari$ -0.0000722-26.04%
Perubahan Harga Dreams Quest Hari Ini

Hari ini, DREAMS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000002292 (+1.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dreams Quest 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001699 (-45.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dreams Quest 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DREAMS terlihat mengalami perubahan $ -0.0000773 (-27.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dreams Quest 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000722 (-26.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dreams Quest (DREAMS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dreams Quest sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dreams Quest Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DREAMS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dreams Quest di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dreams Quest dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dreams Quest (USD)

Berapa nilai Dreams Quest (DREAMS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dreams Quest (DREAMS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dreams Quest.

Cek prediksi harga Dreams Quest sekarang!

Tokenomi Dreams Quest (DREAMS)

Memahami tokenomi Dreams Quest (DREAMS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DREAMS sekarang!

Cara membeli Dreams Quest (DREAMS)

Ingin mengetahui cara membeli Dreams Quest? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dreams Quest di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DREAMS ke Mata Uang Lokal

1 Dreams Quest(DREAMS) ke VND
5.3972065
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AUD
A$0.000315854
1 Dreams Quest(DREAMS) ke GBP
0.000155876
1 Dreams Quest(DREAMS) ke EUR
0.000176386
1 Dreams Quest(DREAMS) ke USD
$0.0002051
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MYR
RM0.000857318
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TRY
0.008653169
1 Dreams Quest(DREAMS) ke JPY
¥0.0311752
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ARS
ARS$0.297675987
1 Dreams Quest(DREAMS) ke RUB
0.016662324
1 Dreams Quest(DREAMS) ke INR
0.018186217
1 Dreams Quest(DREAMS) ke IDR
Rp3.418331966
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PHP
0.012105002
1 Dreams Quest(DREAMS) ke EGP
￡E.0.00970123
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BRL
R$0.001097285
1 Dreams Quest(DREAMS) ke CAD
C$0.000289191
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BDT
0.025024251
1 Dreams Quest(DREAMS) ke NGN
0.295106084
1 Dreams Quest(DREAMS) ke COP
$0.785822191
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ZAR
R.0.003564638
1 Dreams Quest(DREAMS) ke UAH
0.008626506
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TZS
T.Sh.0.5039307
1 Dreams Quest(DREAMS) ke VES
Bs0.0465577
1 Dreams Quest(DREAMS) ke CLP
$0.1934093
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PKR
Rs0.057969464
1 Dreams Quest(DREAMS) ke KZT
0.107888753
1 Dreams Quest(DREAMS) ke THB
฿0.006643189
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TWD
NT$0.006356049
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AED
د.إ0.000752717
1 Dreams Quest(DREAMS) ke CHF
Fr0.00016408
1 Dreams Quest(DREAMS) ke HKD
HK$0.001593627
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AMD
֏0.07843024
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MAD
.د.م0.00190743
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MXN
$0.003810758
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SAR
ريال0.000769125
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ETB
Br0.031562839
1 Dreams Quest(DREAMS) ke KES
KSh0.026490716
1 Dreams Quest(DREAMS) ke JOD
د.أ0.0001454159
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PLN
0.000754768
1 Dreams Quest(DREAMS) ke RON
лв0.00090244
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SEK
kr0.001960756
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BGN
лв0.000346619
1 Dreams Quest(DREAMS) ke HUF
Ft0.068571083
1 Dreams Quest(DREAMS) ke CZK
0.004321457
1 Dreams Quest(DREAMS) ke KWD
د.ك0.0000627606
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ILS
0.000670677
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BOB
Bs0.00141519
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AZN
0.00034867
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TJS
SM0.001891022
1 Dreams Quest(DREAMS) ke GEL
0.000555821
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AOA
Kz0.187992609
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BHD
.د.ب0.0000773227
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BMD
$0.0002051
1 Dreams Quest(DREAMS) ke DKK
kr0.001324946
1 Dreams Quest(DREAMS) ke HNL
L0.005402334
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MUR
0.0094346
1 Dreams Quest(DREAMS) ke NAD
$0.003562587
1 Dreams Quest(DREAMS) ke NOK
kr0.002089969
1 Dreams Quest(DREAMS) ke NZD
$0.000363027
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PAB
B/.0.0002051
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PGK
K0.00086142
1 Dreams Quest(DREAMS) ke QAR
ر.ق0.000746564
1 Dreams Quest(DREAMS) ke RSD
дин.0.02081765
1 Dreams Quest(DREAMS) ke UZS
soʻm2.471083769
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ALL
L0.017197635
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ANG
ƒ0.000367129
1 Dreams Quest(DREAMS) ke AWG
ƒ0.00036918
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BBD
$0.0004102
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BAM
KM0.000346619
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BIF
Fr0.6048399
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BND
$0.00026663
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BSD
$0.0002051
1 Dreams Quest(DREAMS) ke JMD
$0.032887785
1 Dreams Quest(DREAMS) ke KHR
0.823693906
1 Dreams Quest(DREAMS) ke KMF
Fr0.086142
1 Dreams Quest(DREAMS) ke LAK
4.458695563
1 Dreams Quest(DREAMS) ke LKR
රු0.062528837
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MDL
L0.0034867
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MGA
Ar0.92387295
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MOP
P0.0016408
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MVR
0.00315854
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MWK
MK0.356076161
1 Dreams Quest(DREAMS) ke MZN
MT0.013116145
1 Dreams Quest(DREAMS) ke NPR
रु0.02906267
1 Dreams Quest(DREAMS) ke PYG
1.4545692
1 Dreams Quest(DREAMS) ke RWF
Fr0.2976001
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SBD
$0.001687973
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SCR
0.003086755
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SRD
$0.00789635
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SVC
$0.001792574
1 Dreams Quest(DREAMS) ke SZL
L0.003560536
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TMT
m0.00071785
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TND
د.ت0.0006068909
1 Dreams Quest(DREAMS) ke TTD
$0.001388527
1 Dreams Quest(DREAMS) ke UGX
Sh0.7170296
1 Dreams Quest(DREAMS) ke XAF
Fr0.1162917
1 Dreams Quest(DREAMS) ke XCD
$0.00055377
1 Dreams Quest(DREAMS) ke XOF
Fr0.1162917
1 Dreams Quest(DREAMS) ke XPF
Fr0.0211253
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BWP
P0.002758595
1 Dreams Quest(DREAMS) ke BZD
$0.000412251
1 Dreams Quest(DREAMS) ke CVE
$0.019656784
1 Dreams Quest(DREAMS) ke DJF
Fr0.0363027
1 Dreams Quest(DREAMS) ke DOP
$0.013189981
1 Dreams Quest(DREAMS) ke DZD
د.ج0.026761448
1 Dreams Quest(DREAMS) ke FJD
$0.000467628
1 Dreams Quest(DREAMS) ke GNF
Fr1.7833445
1 Dreams Quest(DREAMS) ke GTQ
Q0.001571066
1 Dreams Quest(DREAMS) ke GYD
$0.042898716
1 Dreams Quest(DREAMS) ke ISK
kr0.0258426

Sumber Daya Dreams Quest

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dreams Quest, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dreams Quest
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dreams Quest

Berapa nilai Dreams Quest (DREAMS) hari ini?
Harga live DREAMS dalam USD adalah 0.0002051 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DREAMS ke USD saat ini?
Harga DREAMS ke USD saat ini adalah $ 0.0002051. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dreams Quest?
Kapitalisasi pasar DREAMS adalah $ 320.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DREAMS?
Suplai beredar DREAMS adalah 1.56B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DREAMS?
DREAMS mencapai harga ATH sebesar 1.8855601077962427 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DREAMS?
DREAMS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DREAMS?
Volume perdagangan 24 jam live DREAMS adalah $ 83.66K USD.
Akankah harga DREAMS naik lebih tinggi tahun ini?
DREAMS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DREAMS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dreams Quest (DREAMS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DREAMS ke USD

Jumlah

DREAMS
DREAMS
USD
USD

1 DREAMS = 0.0002051 USD

Perdagangkan DREAMS

DREAMS/USDT
$0.0002051
$0.0002051$0.0002051
+1.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,366.98
$101,366.98$101,366.98

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.33
$3,298.33$3,298.33

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.05
$154.05$154.05

-1.19%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0353
$1.0353$1.0353

+20.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,366.98
$101,366.98$101,366.98

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.33
$3,298.33$3,298.33

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.05
$154.05$154.05

-1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2054
$2.2054$2.2054

-1.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0034
$1.0034$1.0034

-1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0417
$0.0417$0.0417

-16.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012599
$0.012599$0.012599

+1,159.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.053
$4.053$4.053

+305.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007347
$0.007347$0.007347

+244.28%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001840
$0.001840$0.001840

+69.11%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002394
$0.0000002394$0.0000002394

+59.60%